Davis, Villa tarafından kadroya katılmadan önce Southern League ekibi Biggleswade United'da forma giyerek zirveye kelimenin tam anlamıyla mücadele ede ede çıktı. Genç yaşta edindiği bu deneyimler, yıllar boyunca ona çok yaradı.

Richards şimdi yeniden profesyonel ligler dışındaki futbola adım atıyor. Geçen sezon Warley FC ile çalışan Richards, 2026-27 sezonunda Bollington United Sunday Blues ile bir araya geldi. Cheshire merkezli ekip, geçen sezon oynadığı bütün maçları kaybetti; bunların arasında unutulmaz bir 31-1'lik yenilgi de vardı.

Premier League şampiyonluğu yaşamış Richards, bağlantılarını kullanarak eski millî futbolcuları, uzmanları ve dikkat çekici isimleri takıma dahil ediyor. Amacı, duran toplardan baskı altında soğukkanlı kalmaya kadar takımın en büyük sorunlarını çözmek.

Eski İngiltere millî futbolcusu bu deneyimin her anından keyif alıyor. Specsavers'ın araştırması, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin %91'inin amatör futbolu çekici kılan şeyin öngörülemezliği ve kendine has karakteri olduğunu düşündüğünü, %44'ünün ise amatör futbolun komik hikâyeler ve anılar yarattığını söylediğini ortaya koydu. Bu seviyedeki futbolu kendisi için bu kadar farklı ve özel kılan şey sorulduğunda Richards şöyle dedi: “Her şeyden önce gerçekliği. Pazar sabahı kalkıyorsunuz. Oyuncular muhtemelen önceki gece dışarı çıkmış oluyor ama yine de yataktan kalkıp geliyorlar, taraftarlar da geliyor. Onların bu tutumuna bayılıyorum.

“Amatör futboldan futbol piramidinin zirvesindeki Premier League'e kadar her şey oyun sevgisiyle ilgili. Herkes için her şey amatör futbolda başlıyor. Herkes en alttan başlıyor. Buna bayılıyorum. Kendilerini bu işe adamalarını seviyorum. Futboldan keyif almak gerekir, değil mi? Çocuklar da kesinlikle keyif alıyor.

“Üstelik mesele sadece bu değil, aralarında iyi oyuncular da var. Her hafta sahaya çıkmak zorundalar. Kuzeyde hava pek iyi olmaz, değil mi? Özellikle kışın çok yağmur yağar! Bu da kendilerini bu işe ne kadar adadıklarını gösteriyor. Onlara bayılıyorum. Yine de her hafta gelip oynamaları gerekiyor.

“Bunu hak ediyorlar. Bu ilgi odağı olmayı hak ediyorlar. Bazen yalnızca üst liglere, Premier League'e ve benzeri şeylere odaklandığımızı düşünüyorum. Oysa futbolun özü amatör seviyede. Specsavers'ın desteğiyle onlara ‘işte böyle bir şey’ diye kendilerini gösterme fırsatı sunulması çok değerli. Kondisyon antrenörleri, beslenme desteği ya da eski profesyonel futbolcuların yanlarına gelmesi gibi, üst düzey bir Premier League takımının sahip olduğu bütün imkânlara kavuşuyorlar. Bu da onlara özgüven ve görünürlük sağlıyor; harika bir şey.”