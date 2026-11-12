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Brian Brobbey'yi andıran Keinan Davis neden gözlerden uzak kaldı? Micah Richards, Udinese'nin eski Aston Villa forvetinin Premier League'e transferinin neden konuşulmadığını açıkladı
- Getty
Aston Villa altyapısından yetişen futbolcu, Nottingham Forest'ta kiralık oynarken parladı
Stevenage doğumlu Davis, Villa Park’taki altyapı sisteminden yetişti ve kendisine büyük bir fırsat veren kulüpte 87 maça çıktı. Yedi gol kaydetti ancak hiçbir zaman özellikle golcü bir oyuncu olmadı.
Nottingham Forest taraftarları, 2022’de takımın üst lige yükseldiği kiralık döneminde çalışkan forveti bağrına bastı. City Ground’da Premier League’e dönüş sevinci yaşandı. Davis, sonraki sezonu Watford’da geçirdi.
Villa’da forma şansı bulmakta zorlanması ve sakatlık sorunlarının sık sık gündeme gelmesi üzerine Davis, 2023 yazında Serie A’nın yolunu tuttu. O tarihten bu yana İngiliz futbolunu takip edenlerin pek gündeminde olmadı.
Ancak geçen sezon İtalya’nın en üst liginde 10 gol kaydetti. Bu performansın ardından 2031’e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı ve şimdi Udine’deki sadık taraftarlar arasında kült bir kahraman konumunda.
Davis'in Serie A'daki başarılı performansları ona yeni bir sözleşme kazandırdı.
Davis’in neler başardığı ve performanslarının hak ettiği takdiri görüp görmediği sorulan Richards, yeniden antrenörlüğü denediği Specsavers’ın ‘Best Worst Team’ programı kapsamında, yakından tanıdığı oyuncu hakkında GOAL’e şunları söyledi: “Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Sırtı dönük oyunda çok etkili. Onunla antrenmanda oynadığımı hatırlıyorum. Kendi kendime, ‘Bu adam nasıl bu kadar güçlü?’ diye düşünüyordum. Çok gençti ama vücudunu çok iyi kullanıyordu. Dönüp şut çektiğinde sol ayağı da çok iyi.
“Ama bazen İtalya’ya gittiğinizde böyle oluyor, değil mi? İtalya’ya saygı duymakla birlikte, çok büyük bir kulüpte oynamıyorsanız, AC Milan’da ya da Juve’de değilseniz veya Şampiyonlar Ligi’nde oynamıyorsanız, kendinizi öne çıkarmadığınız sürece pek dikkat çekmiyorsunuz.
“Başarılı olacağı belliydi. Bence orada oyunun biraz daha yavaş olması ona yardımcı oldu. Bu sayede topa fazladan bir kez dokunabiliyor; Villa’da oynarken bazen buna vaktiniz olmuyor. Onun adına çok sevindim çünkü aynı zamanda harika bir insan. Çok başarılı oldu ve onun adına çok mutluyum.”
- Specsavers
Davis neden Premier League kulüplerinin ilgisini çekmekte zorlandı?
Premier League'de forvet arayan takımların Davis'le daha fazla ilgilenmemesi biraz şaşırtıcı sayılabilir. Özellikle de benzer özelliklere sahip Hollanda millî takım oyuncusu Brobbey, Sunderland'de büyük övgü toplarken.
28 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin en üst liginde başarılı olmasını sağlayacak fiziksel özelliklere açıkça sahip olmasına rağmen, geçmişte yaşadığı fiziksel sorunların bu ilgisizlikte payı olup olmadığı sorulan Richards şunları söyledi: “İnanılır gibi değil. Topu ileride saklama becerisi muazzam. O zamanlar bu kadar genç birinin bunu yapabildiğine inanamamıştım. Brobbey'den bahsettiniz; onun da topu ileride saklama biçimini çok seviyorum.
“Belki de sakatlık geçmişi bir etkendir. Artık nasıl olduğunu biliyorsunuz, her şey devasa veri tabanlarına giriyor, değil mi? Mesele sadece neler yapabildiğiniz değil. Yeteneği açısından bakarsanız, evet, transfer olurdu. Ama özellikle kulüpler bugünlerde oyunculara bu kadar büyük paralar yatırırken, oynayabilecek durumda olmanız gerekiyor. Oynayabilecek durumda olmalısınız. Umarım o da olabilir çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu.”
Richards, geçen sezon 31-1 kaybeden bir takımla çalışıyor
Davis, Villa tarafından kadroya katılmadan önce Southern League ekibi Biggleswade United'da forma giyerek zirveye kelimenin tam anlamıyla mücadele ede ede çıktı. Genç yaşta edindiği bu deneyimler, yıllar boyunca ona çok yaradı.
Richards şimdi yeniden profesyonel ligler dışındaki futbola adım atıyor. Geçen sezon Warley FC ile çalışan Richards, 2026-27 sezonunda Bollington United Sunday Blues ile bir araya geldi. Cheshire merkezli ekip, geçen sezon oynadığı bütün maçları kaybetti; bunların arasında unutulmaz bir 31-1'lik yenilgi de vardı.
Premier League şampiyonluğu yaşamış Richards, bağlantılarını kullanarak eski millî futbolcuları, uzmanları ve dikkat çekici isimleri takıma dahil ediyor. Amacı, duran toplardan baskı altında soğukkanlı kalmaya kadar takımın en büyük sorunlarını çözmek.
Eski İngiltere millî futbolcusu bu deneyimin her anından keyif alıyor. Specsavers'ın araştırması, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin %91'inin amatör futbolu çekici kılan şeyin öngörülemezliği ve kendine has karakteri olduğunu düşündüğünü, %44'ünün ise amatör futbolun komik hikâyeler ve anılar yarattığını söylediğini ortaya koydu. Bu seviyedeki futbolu kendisi için bu kadar farklı ve özel kılan şey sorulduğunda Richards şöyle dedi: “Her şeyden önce gerçekliği. Pazar sabahı kalkıyorsunuz. Oyuncular muhtemelen önceki gece dışarı çıkmış oluyor ama yine de yataktan kalkıp geliyorlar, taraftarlar da geliyor. Onların bu tutumuna bayılıyorum.
“Amatör futboldan futbol piramidinin zirvesindeki Premier League'e kadar her şey oyun sevgisiyle ilgili. Herkes için her şey amatör futbolda başlıyor. Herkes en alttan başlıyor. Buna bayılıyorum. Kendilerini bu işe adamalarını seviyorum. Futboldan keyif almak gerekir, değil mi? Çocuklar da kesinlikle keyif alıyor.
“Üstelik mesele sadece bu değil, aralarında iyi oyuncular da var. Her hafta sahaya çıkmak zorundalar. Kuzeyde hava pek iyi olmaz, değil mi? Özellikle kışın çok yağmur yağar! Bu da kendilerini bu işe ne kadar adadıklarını gösteriyor. Onlara bayılıyorum. Yine de her hafta gelip oynamaları gerekiyor.
“Bunu hak ediyorlar. Bu ilgi odağı olmayı hak ediyorlar. Bazen yalnızca üst liglere, Premier League'e ve benzeri şeylere odaklandığımızı düşünüyorum. Oysa futbolun özü amatör seviyede. Specsavers'ın desteğiyle onlara ‘işte böyle bir şey’ diye kendilerini gösterme fırsatı sunulması çok değerli. Kondisyon antrenörleri, beslenme desteği ya da eski profesyonel futbolcuların yanlarına gelmesi gibi, üst düzey bir Premier League takımının sahip olduğu bütün imkânlara kavuşuyorlar. Bu da onlara özgüven ve görünürlük sağlıyor; harika bir şey.”
İngiliz futbolunda ve Avrupa'da heyecan var
Richards bu sezon İngiliz futbolunun tüm kademelerindeki gelişmeleri, Premier League'den Stockport District Sunday Football League'e kadar yakından takip edecek. İtalya'da Davis'in performansını da izleyecek. Sezona zorlu bir başlangıç yapan Udinese, 11 hafta sonunda Serie A tablosunun son sırasında yer alıyor.
Uzmanlardan biraz yardım alarak eşi benzeri olmayan bir sezona çıkan Bollington United'ın yolculuğunu, her duran top aksiliğini, savunma hatasını ve beklenmedik parlak anı ekrana taşıyan sekiz bölümlük, yüksek tempolu YouTube serisi Specsavers’ Best Worst Team: Season 5'te takip edin. Seriyi izlemek ve Bolly'nin nasıl bir performans sergilediğini görmek için YouTube'da Specsavers’ Best Worst Team araması yapın.
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