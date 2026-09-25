Getty/GOAL
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Brian Brobbey'nin Manchester United'ın transfer hedefi hâline gelmesinin "tek yolu" açıklandı; Jimmy Floyd Hasselbaink, Sunderland forvetinin Premier League'in en iyileri arasında yer alabilecek özelliklerini değerlendirdi
Brobbey için £50 milyonluk Manchester United transferi gündeme geldi
Michael Carrick bu sezon Brezilyalı yıldız Matheus Cunha'yı ‘sahte dokuz’ olarak kullanıyor; United kadrosundaki tanınan tek kıdemli santrfor olan Benjamin Sesko ise oyuna sonradan giren etkili bir oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kalıyor.
Manchester United'ın gelecek transfer dönemlerinde kadrosuna daha fazla hücum gücü katmayı düşünebileceği öne sürüldü. 2026 Dünya Kupası öncesinde Brobbey'e ilgi olduğuna dair söylentiler vardı; eski Ajax yıldızı, Sunderland'deki ilk sezonunda yedi gol atıp takımının Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesine katkı sağlayarak verimli bir başlangıç yaptı.
Bir ara 50 milyon sterlinlik (66 milyon dolar) bir transfer gündeme gelmişti; Sunderland, sadece 17 milyon sterline (22 milyon dolar) kadrosuna kattığı bir oyuncudan ciddi bir kâr elde etme şansına sahipti. Anlaşma gerçekleşmedi, ancak Brobbey dikkat çekmeye devam ediyor; son lig maçında Manchester City karşısında hat-trick yaptı.
- Getty/GOAL
Brobbey'nin Manchester United'a transferi için ne gerekiyor?
24 yaşındaki oyuncudan daha fazlasının geleceğine dair umut var ve onun özellikleri sahanın hücum bölgesinde United'a önemli katkı sağlayabilir. Ancak Hasselbaink, elit bir kulübe gidip gidemeyeceği sorulduğunda, GOAL'e, MrQ iş birliğiyle konuşurken şu ifadeleri kullandı: “O farklı bir 9 numara.
“Onu örneğin Man United'da görebilmemin tek yolu, Man United'ın topa yüzde 60 sahip olan, zamanın yüzde 80, 85'ini rakip yarı sahada oynayan gerçekten baskın bir takım hâline gelmesi. O zaman çok iyi olur.
“Sunderland için de işini yapıyor, beni yanlış anlamayın. Ama en büyük özelliği topu saklaması ve başkalarını oyuna katması. Bunu rakip ceza sahasının çevresinde yapabiliyorsanız, sorun yaratırsınız. Bu yüzden Man United gerçekten baskın bir takım hâline gelirse bunu görebilirim.”
Eski Hollanda milli futbolcusu Hasselbaink, Brobbey'nin en iyi yaptığı şeyi Premier League'de ondan daha iyi yapan biri olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Hayır, topu çok ama çok iyi saklıyor. Stoperin ne kadar iri olduğu önemli değil. Onunla boğuşmaya başladıklarında kazanan o oluyor.”
Brobbey neden Manchester United için kusursuz bir tercih olabilir
Brobbey'nin Old Trafford'a gidebileceğini düşünen isimlerden biri Matt Kilgallon. Eski Sunderland savunmacısı, daha önce GOAL'e olası bir transfer anlaşmasıyla ilgili şunları söylemişti: “Brobbey tam bir şaka. Onu Hollanda formasıyla izledim ve tam anlamıyla büyük bir tehdit gibi görünüyor. Man United, yani Sunderland, bunu geri çevirmezsin. Paranızı ikiye katlayıp biraz daha fazlasını kazanıyorsunuz ve Brobbey de ‘Man United sık sık kapını çalmaz, değil mi?’ diyecektir.
“Muhtemelen gidip Sunderland'i görecek. Kuzey İngiltere'de futbolundan keyif alıyor gibi görünse de bence ‘gitmek için şansım bu’ diyecektir. Ve bunu hak etti, değil mi? Sunderland için her şeyini verdi ve onlar adına kesinlikle harikaydı. İnsanların onun hakkında konuşma hakkını kazandı.
“Eğer gerçekten o Man United transferini istiyorsa, bence Sunderland de ‘önüne geçmeyeceğiz’ der. Muhtemelen Man U'dan biraz daha fazla para almaya çalışırlar ve ‘haydi yolun açık olsun evlat’ derler. Bence hâlâ oldukça genç, değil mi? Man United için harika bir transfer olurdu.”
- Getty
Sunderland'ın Brobbey ile yollarını ayırması için üzerinde herhangi bir baskı yok
Sunderland, Brobbey ile 2029 yazına kadar sözleşme imzaladı, bu nedenle onu satmak ya da rakip kulüplerden gelecek tekliflere kapı açmak konusunda hiçbir baskı altında değil. Kulüp, Hollandalı oyuncunun önemli varlığından mümkün olduğunca uzun süre faydalanmak istiyor.
Ancak kariyerindeki yükseliş ivmesi korunursa, onun hizmetlerini elinde tutmak zor olabilir; zira kulübü ve ülkesi adına yapacağı yaklaşan maçlar, onu küresel vitrinin ön sıralarına her geçen gün biraz daha yaklaştıracak.
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