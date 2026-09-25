24 yaşındaki oyuncudan daha fazlasının geleceğine dair umut var ve onun özellikleri sahanın hücum bölgesinde United'a önemli katkı sağlayabilir. Ancak Hasselbaink, elit bir kulübe gidip gidemeyeceği sorulduğunda, GOAL'e, MrQ iş birliğiyle konuşurken şu ifadeleri kullandı: “O farklı bir 9 numara.

“Onu örneğin Man United'da görebilmemin tek yolu, Man United'ın topa yüzde 60 sahip olan, zamanın yüzde 80, 85'ini rakip yarı sahada oynayan gerçekten baskın bir takım hâline gelmesi. O zaman çok iyi olur.

“Sunderland için de işini yapıyor, beni yanlış anlamayın. Ama en büyük özelliği topu saklaması ve başkalarını oyuna katması. Bunu rakip ceza sahasının çevresinde yapabiliyorsanız, sorun yaratırsınız. Bu yüzden Man United gerçekten baskın bir takım hâline gelirse bunu görebilirim.”

Eski Hollanda milli futbolcusu Hasselbaink, Brobbey'nin en iyi yaptığı şeyi Premier League'de ondan daha iyi yapan biri olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Hayır, topu çok ama çok iyi saklıyor. Stoperin ne kadar iri olduğu önemli değil. Onunla boğuşmaya başladıklarında kazanan o oluyor.”