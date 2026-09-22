Sunderland forveti Brian Brobbey, Etihad Stadyumu'nda Manchester City'ye karşı attığı muhteşem hat-trickle unutulmaz bir hafta yaşadı. Kara Kediler'in 5-3'lük mağlubiyetine rağmen 24 yaşındaki santrfor, sansasyonel performansıyla BBC'den nadir verilen 10/10 puanı aldı.
Brobbey, Ajax'tan ayrıldığından bu yana İngiliz futboluna sorunsuz şekilde uyum sağladı ve etkileyici uluslararası itibarının üzerine koydu.
Forvet oyuncusu, milli maç arasından önce özgüven dolu bir şekilde Zeist'te Hollanda milli takım kampına katıldı.