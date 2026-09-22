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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Brian Brobbey, Manchester City karşısındaki hat-trick'inin ve Hollanda kadrosuna çağrılmasının ardından video analizine teşekkür etti

Hollanda
B. Brobbey
Hollanda - Almanya
Almanya
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Sırbistan - Hollanda
Sırbistan
Yunanistan - Hollanda
Yunanistan
Hollanda - Sırbistan

Sunderland forveti Brian Brobbey, nadiren verilen 10/10’luk notu aldıktan sonra Manchester City karşısında yaptığı unutulmaz hat-trick üzerine konuştu. 24 yaşındaki golcü, artık yeni teknik direktör Xavi Hernandez yönetiminde Hollanda’nın bir numaralı santrforu olarak kendini kabul ettirmeyi hedefliyor.

  • Brobbey, Sunderland'ın Manchester City karşısında yaptığı hat-trickle zirve formuna ulaştı

    Sunderland forveti Brian Brobbey, Etihad Stadyumu'nda Manchester City'ye karşı attığı muhteşem hat-trickle unutulmaz bir hafta yaşadı. Kara Kediler'in 5-3'lük mağlubiyetine rağmen 24 yaşındaki santrfor, sansasyonel performansıyla BBC'den nadir verilen 10/10 puanı aldı.

    Brobbey, Ajax'tan ayrıldığından bu yana İngiliz futboluna sorunsuz şekilde uyum sağladı ve etkileyici uluslararası itibarının üzerine koydu.

    Forvet oyuncusu, milli maç arasından önce özgüven dolu bir şekilde Zeist'te Hollanda milli takım kampına katıldı.


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    Forvet, maç reytingiyle ilgili gülümsedi ve video çalışmasının detaylarını anlattı

    Brobbey, ESPN'e verdiği röportajda maç notunu değerlendirirken, kariyeri boyunca nadiren tam puan aldığını kabul etti. Hollandalı milli oyuncu, belirgin yükselişini kişisel performans koçu Patrick Woerst ile birlikte yaptığı yoğun bireysel video analizine bağladı.

    Görüntüleri incelemenin daha akıllıca oynamasını, pozisyon alışını en iyi hâle getirmesini ve sahada enerjisini korumasını sağladığını vurguladı.

    Brobbey, 10 üzerinden 10 notuyla ilgili esprili bir şekilde, “Okulda mı? Sanmıyorum” dedi. “Aldığım ilk tam puan bu. Her zaman gelişmeye çalışıyorum. Neyi daha iyi yapabileceğimi görmek için görüntüleri izliyorum, buna benzer şeyler. Bu yüzden sadece bunu sürdürmeye çalışıyorum.”

  • Topsuz alanda tarama, savunmacıları alt etmenin anahtarıdır

    Brobbey, bireysel çalışmalarının topu almadan önce rakip savunmacıları önceden taramaya büyük ölçüde odaklandığını açıkladı. Güçlü forvet, önündeki boş alanları önceden değerlendirerek yalnızca fiziksel mücadelelere bağlı kalmadan yapay avantajlar yaratıyor.

    Manchester City'ye karşı üç gol attıktan sonra bile Brobbey, milli takıma katılmasının ardından Woerst ile bir analiz seansı daha planladı.

    Brobbey, “Rakibinden daha hızlı ve daha akıllı olmak için. Etrafıma daha iyi bakmaya başladım” dedi. “Savunmacımın nerede durduğunu artık daha iyi biliyorum ve bu da benim için işleri biraz daha kolaylaştırıyor.”

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    Yeni teknik direktör Xavi yönetiminde altın fırsat ortaya çıktı

    Brobbey'nin sansasyonel formu, Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ilk milli maç dönemine hazırlanırken ideal bir zamanda geldi. Hücumdaki rakipleri Donyell Malen, Memphis Depay ve Wout Weghorst'un tamamı kadroda yer almazken, Brobbey iddiasını ortaya koymaya hazır.

    Sunderland yıldızı, Premier League'deki ivmesini perşembe günü Hollanda'da ilk 11'de başlama fırsatına taşımayı hedefliyor.

    Brobbey gülümseyerek, "Buradayım. İyi formdayım, bu yüzden bunu göstermeyi umuyorum" dedi.