Brobbey, bireysel çalışmalarının topu almadan önce rakip savunmacıları önceden taramaya büyük ölçüde odaklandığını açıkladı. Güçlü forvet, önündeki boş alanları önceden değerlendirerek yalnızca fiziksel mücadelelere bağlı kalmadan yapay avantajlar yaratıyor.

Manchester City'ye karşı üç gol attıktan sonra bile Brobbey, milli takıma katılmasının ardından Woerst ile bir analiz seansı daha planladı.

Brobbey, “Rakibinden daha hızlı ve daha akıllı olmak için. Etrafıma daha iyi bakmaya başladım” dedi. “Savunmacımın nerede durduğunu artık daha iyi biliyorum ve bu da benim için işleri biraz daha kolaylaştırıyor.”