Yerel kulüp ile milli takım arasındaki uyumu daha da vurgulamak amacıyla Santos, kendi teknik ekibinin Neymar’ın rehabilitasyon sürecine doğrudan dahil olduğunu belirtti. Kariyerinin büyük bir bölümünü mevcut Brezilya milli takım kadrosunun çeşitli üyeleriyle birlikte çalışarak geçirmiş olan forvet için bu uzun soluklu ilişki hayati önem taşıyor.

Kulüp şöyle devam etti: "Brezilya milli takımının fizyoterapi ekibi de, 10 yılı aşkın süredir ve bu iyileşme süreci boyunca Neymar Jr.'ı takip eden Santos FC'den profesyonellerden oluşuyor. Kulübün sağlık departmanı, CBF sağlık ekibi tarafından belirlenen tedavi programıyla uyumlu ve bu program üzerinde mutabık. Santos FC profesyonelleri, sporcunun iyileşme kapasitesini biliyor ve Neymar'ın Dünya Kupası'nda yarışmaya hazır olacağından emin."