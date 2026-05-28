AFP
Çeviri:
Brezilyalı yıldızın 2026 Dünya Kupası açılış maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz hale gelmesinin ardından Santos, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili şeffaflığı savunmak için bir açıklama yaptı
Santos, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ile tıbbi iletişim konusunda açıklık getirdi
In the wake of reports suggesting a lack of transparency regarding Neymar’s physical condition, Santos have moved quickly to clarify their communication with the Brazilian Football Confederation (CBF).
Per ESPN, the club statement read: "Regarding the clinical issue of the athlete Neymar Jr, the Santos Medical Department clarifies that absolutely all exams carried out by Neymar Jr were shared with the Brazilian Football Confederation (CBF) until the 18th, the date of the call-up. The two-week period is counted from the 17th and ends this Sunday (31st) for the player to be able to return to activities. Always remembering that these estimates vary from person to person and according to the needs of the team and the importance of the games."
- Getty Images Sport
Sağlık personelinin entegrasyonu ve iyileşme güveni
Yerel kulüp ile milli takım arasındaki uyumu daha da vurgulamak amacıyla Santos, kendi teknik ekibinin Neymar’ın rehabilitasyon sürecine doğrudan dahil olduğunu belirtti. Kariyerinin büyük bir bölümünü mevcut Brezilya milli takım kadrosunun çeşitli üyeleriyle birlikte çalışarak geçirmiş olan forvet için bu uzun soluklu ilişki hayati önem taşıyor.
Kulüp şöyle devam etti: "Brezilya milli takımının fizyoterapi ekibi de, 10 yılı aşkın süredir ve bu iyileşme süreci boyunca Neymar Jr.'ı takip eden Santos FC'den profesyonellerden oluşuyor. Kulübün sağlık departmanı, CBF sağlık ekibi tarafından belirlenen tedavi programıyla uyumlu ve bu program üzerinde mutabık. Santos FC profesyonelleri, sporcunun iyileşme kapasitesini biliyor ve Neymar'ın Dünya Kupası'nda yarışmaya hazır olacağından emin."
Ancelotti ve Brezilya gergin bir bekleyişin içinde
34 yaşındaki süperstarın fiziksel durumu, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin taktiksel planlamasını doğrudan etkiledi. İtalyan teknik adam, Santos'tan baldır sorununun önemsiz olduğu ve turnuva öncesi hazırlıklarını aksatmayacağına dair güvence aldıktan sonra, oyun kurucuyu nihai kadroya dahil etmeye karar vermişti. Neymar Çarşamba günü Granja Comary antrenman kampına gelip yeni bir MR çektirdikten sonra, CBF rehabilitasyon sürecinin kontrolünü tamamen ele aldı ve sahalara erken dönmek yerine sabırlı olmayı tercih etti.
June 12 deadline lurks in New Jersey
Neymar şu anda Seleção sağlık ekibiyle birlikte yoğun ve izole bir fizyoterapi programına tabi tutuluyor; klinik iyileşmesinin, kariyerinin dördüncü Dünya Kupası’nda forma giyebilmesini sağlayacağından emin olmak için her şeyi yapıyor. CBF ve Ancelotti, forvetin maç formunu kanıtlaması için 12 Haziran'ı kesin son tarih olarak belirledi. Bu tarih, Brezilya'nın New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Fas ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen H Grubu açılış maçının arifesi. Eğer o tarihe kadar sağlık raporu almayı başaramazsa, teknik ekip, takımın sembolü olan oyuncuyu resmi turnuva kadrosundan çıkarmak zorunda kalmanın acı gerçeğiyle yüzleşebilir.