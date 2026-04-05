Brezilyalı tenis yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nda Neymar'ın yer alması gerektiğini savundu; Carlo Ancelotti ise eski Barcelona oyun kurucusunun sahip olduğu önemli bir özelliğe dikkat çekti

Tarih, eleme turlarının yüksek baskı ortamında tecrübenin genellikle gençliğin önüne geçtiğini gösteriyor. Brezilya, sıkışık durumları aşmak için sıklıkla bireysel yeteneklere güvenmiştir ve eski Barcelona yıldızı, tam da bunu başardığını kanıtlamıştır. Uzun süreli sakatlığı sonrasında eleştirmenler tarafından sıkça dile getirilen "sönmekte olan rüya" söylemine rağmen, soyunma odasında onun kalibresinde bir oyuncunun bulunmasının sağladığı psikolojik destek göz ardı edilemez. Genç yeteneklerle dolu bir kadro için, her şeyi görmüş geçirmiş bir tecrübeli oyuncunun varlığı, bir kez daha erken elenme ile altıncı yıldızın kazanılması arasındaki farkı belirleyebilir.