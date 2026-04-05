Getty Images
Çeviri:
Brezilyalı tenis yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nda Neymar'ın yer alması gerektiğini savundu; Carlo Ancelotti ise eski Barcelona oyun kurucusunun sahip olduğu önemli bir özelliğe dikkat çekti
Fonseca, Brezilyalı efsaneyi destekliyor
ESPN Brasil’in haberine göre, dünya tenisinin yükselen yıldızı, ulusal futbol tartışmasına dahil oldu. Monte-Carlo Masters 1000 turnuvasından konuşan 19 yaşındaki dünya 40 numarası, efsanevi forvetin yaklaşan turnuvada yer alması gerektiğine dair kesin inancını dile getirdi. "Brezilya'nın iyi bir Dünya Kupası geçireceğini düşünüyorum. Tartışmaya gelince, özellikle getireceği deneyim nedeniyle Neymar'ın Dünya Kupası'na katılmasından yanayım. Futbol uzmanı değilim, bu sadece benim görüşüm, ama Brezilya'nın şampiyon olması için tezahürat edeceğim," dedi genç tenisçi.
- Getty
Neymar'ın iyileşme süreci
34 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen tartışmalar, kritik bir dönemde yaşanıyor. Ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığıyla gölgelenen Suudi Arabistan macerasının ardından, oyun kurucu köklerine geri döndü. Santos, kahramanını yeniden kucakladı; ancak maç kondisyonu konusunda soru işaretleri devam ediyor. Bu sezon, tecrübeli oyuncu diz ameliyatının ardından geçirdiği iyileşme sürecinde zorluklar yaşadı ve bu nedenle Campeonato Paulista’da yedi maçı kaçırdı. Ancak geri dönüşünde kalitesini göstererek, bu turnuvada iki maçta bir gol attı. Campeonato Brasileiro Serie A'da dört maçta forma giyen oyuncu, 359 dakika sahada kalarak iki gol ve bir asist kaydetti.
Deneyimin stratejik önemi
Tarih, eleme turlarının yüksek baskı ortamında tecrübenin genellikle gençliğin önüne geçtiğini gösteriyor. Brezilya, sıkışık durumları aşmak için sıklıkla bireysel yeteneklere güvenmiştir ve eski Barcelona yıldızı, tam da bunu başardığını kanıtlamıştır. Uzun süreli sakatlığı sonrasında eleştirmenler tarafından sıkça dile getirilen "sönmekte olan rüya" söylemine rağmen, soyunma odasında onun kalibresinde bir oyuncunun bulunmasının sağladığı psikolojik destek göz ardı edilemez. Genç yeteneklerle dolu bir kadro için, her şeyi görmüş geçirmiş bir tecrübeli oyuncunun varlığı, bir kez daha erken elenme ile altıncı yıldızın kazanılması arasındaki farkı belirleyebilir.
- Getty Images Sport
Ancelotti planlarını kesinleştiriyor
Büyük takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken Ancelotti şu anda son taktik notlarını hazırlıyor. Brezilya, 31 Mayıs’ta Panama ile karşılaşacak; ardından 14 Haziran’da Fas, 20 Haziran’da Haiti ve 25 Haziran’da İskoçya ile Dünya Kupası C Grubu maçlarına çıkacak. İtalyan teknik direktör, turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapabilmek için tüm seçenekleri değerlendiriyor.