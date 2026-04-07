Brezilyalı süperstara olan 13 milyon sterlinlik borcun şok edici ayrıntıları ortaya çıkarken, Neymar Santos'un antrenman sahasının mülkiyetini devralabilir
Sızdırılan belgelerin ortasında mali hesaplar onaylandı
Estadãove Sport Insider’ın haberlerine göre, Santos, oyuncunun babası tarafından yönetilen imaj hakları şirketi NR Sports’a olan 13 milyon sterlinlik borcunu resmen kabul etti. Bu bilgi, kulübün Danışma Konseyi’nin 2025 mali hesaplarını onaylamak üzere Pazartesi günü toplanmasından sadece birkaç saat önce ortaya çıktı. Yönetim kurulu, 109 lehte, 37 aleyhte ve 1 çekimser oyla mali tabloları kabul etti ve başkan Marcelo Teixeira'ya %74'lük bir onay oranı sağladı. Ancak oturumlar, kulüp üzerinde yarattığı ağır yükü vurgulayan 30 Aralık'ta imzalanan sözleşme değişikliğinin ayrıntıları nedeniyle gölgelendi.
Geri ödeme koşulları ve gecikme cezaları
Bu devasa borç iki bölüme ayrılmıştır. Kulüp, öncelikle Ocak ile Mayıs 2026 arasında herhangi bir parasal düzeltme yapılmaksızın, aylık 760.000 sterlinlik beş taksitte toplam 4 milyon sterlin ödemek zorundadır. Ardından, kalan 9 milyon sterlinlik tutar Haziran ayından itibaren aylık 200.000 sterlinlik 43 taksitte ödenecek, ancak bu kısım IPCA/FGV endeksi kullanılarak enflasyona göre ayarlanacaktır. Genel hedef, borcun 2030'un başlarında tamamen kapatılmasıdır. Önemli bir nokta olarak, Santos tek bir taksiti bile ödeyemezse, kulüp 9 milyon sterlinlik bakiyenin tamamını nakit olarak derhal ödemek zorunda kalacağı bir hızlandırma maddesini kabul etmiştir.
Tehlike altındaki antrenman sahası ve siyasi bağlar
Bu anlaşmayı güvence altına almak için Santos, ünlü gençlik akademisi tesisi olan CT Meninos da Vila'yı somut bir yasal teminat olarak sundu. Kulüp borcunu ödeyemezse, 34 yaşındaki forvetin temsilcileri bu mülkün kontrolünü ele geçirebilir. Sözleşme ayrıca alacaklıları korumak için katı siyasi koşullar da içeriyor. Teixeira, Aralık 2026'da yeniden seçilemezse veya kulüp kurumsal bir sahiplik yapısına geçmeye karar verirse, borç derhal tam olarak ödenmek zorunda. Bu durum, kulübü tamamen mevcut yönetimine bağımlı hale getiriyor ve önümüzdeki yıllarda idari esnekliğini sınırlıyor.
Genel borç seviyesinin artması
Kulübün toplam borcunun 146 milyon sterline yükselmesiyle birlikte genel mali tablo hâlâ iç açıcı değil. Kısa vadeli yükümlülükler 53 milyon sterline ulaşırken, ödenmemiş maaşlar 2025 yılının sonuna kadar 2 milyon sterlinin üzerine çıktı. Bu ciddi mali sıkıntılara rağmen, oyuncu çocukluğundan beri desteklediği takımıyla hâlâ sıkı bir bağ içinde.