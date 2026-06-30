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Brezilyalı süperstar Vinicius Junior için Chelsea transferi neden ‘tamamen gündem dışı’ kaldı? Real Madrid’deki sözleşme uzatması dışında değerlendirilebilecek ‘hiçbir teklif’ kalmadı
Madrid’deki sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girildi
Hem Real Madrid hem de Vinicius’un kamuoyuna yaptıkları açıklamalar, ortaklıklarını sürdürme konusunda karşılıklı bir istek olduğunu gösteriyor olsa da, asıl sözleşme işlemleri henüz başlatılmadı. Marca’ya göre, kulüp, Brezilya’nın Dünya Kupası mücadelesinde kanat oyuncusunun dikkatinin dağılmasını istemediği için, iki taraf resmi görüşmeleri 2026 Dünya Kupası sonrasına ertelemek konusunda anlaştı.
Ancak bu erteleme, sadece altı ay sonra oyuncunun diğer kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapmasının yasal olarak mümkün olacağı anlamına geliyor.
Bu görüşmelerdeki en büyük engel hâlâ mali konudur. Şu anda sezon başına yaklaşık 20 milyon avro kazanan Vinicius’un, dünyanın en etkili oyuncularından biri olduğu statüsünü yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı talep ettiği bildiriliyor. Söylentilere göre, yıllık 30 milyon avro (26 milyon sterlin/34 milyon dolar) değerinde bir paket hedefliyor; Florentino Perez, “Vinicius kalmak istiyor ve ben de onun kalmasını istiyorum” demesine rağmen, Madrid yönetimi bu rakamı karşılamakta tereddüt edebilir.
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Alonso yönetiminde Chelsea transferi gündemden çıktı
Yılın başlarında, yetenekli kanat oyuncusu için Chelsea sık sık potansiyel bir transfer hedefi olarak gösteriliyordu, ancak bu kapı artık tamamen kapanmış görünüyor. Xabi Alonso’nun Stamford Bridge’de yeni teknik direktör olarak atanması, Brezilyalı oyuncuya yönelik tüm transfer çabalarını fiilen sona erdirdi. İkilinin, İspanya’nın başkentinde kısa süreli olarak birlikte çalıştıkları dönemde zorlu bir ilişki yaşadığı ve bu durumun, Bernabeu’daki bir Clásico maçında yaşanan gergin bir oyuncu değişikliği sırasında doruğa ulaştığı biliniyor.
İlişkilerin bozulması, Londra'ya transferin artık "tamamen gündem dışı" olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, statüsüne rağmen, oyuncunun şu anda diğer Avrupa devlerinden somut bir teklifi bulunmuyor.
Sezonun başlarında Suudi Arabistan’dan astronomik rakamlar içeren bir ilgi olduğu konuşulsa da, bu söylentiler zamanla sönümlendi; bu da, söz konusu iddiaların, oyuncunun menajerleri tarafından sözleşme görüşmelerinde avantaj elde etmek için kullanılan bir taktik olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkların etkisi artıyor
Vinicius şu anda Brezilya formasıyla nihayet beklentileri karşılıyor ve turnuvanın ilk aşamalarında Selecao’ya ivme kazandıran kıvılcımı yaratıyor. Grup aşamasındaki ilk üç maçında kaydettiği üç gol ve iki asistlik performansı, dünya futbolunun önde gelen isimlerine onun oyunun gidişatını değiştirebilme yeteneğini yeniden hatırlattı. Turnuva öncesinde bu serinin önemine dikkat çeken Vinicius, şöyle demişti: “Eğer Dünya Kupası’na gidersem, dört ya da beş gol atarsam ve şampiyon olursak, tüm hikâye değişir.”
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Zaman daralmasına rağmen Madrid sakinliğini koruyor
Ocak ayındaki son tarih yaklaşmasına rağmen, Real Madrid yönetimi içindeki havanın “sakin” olduğu belirtiliyor. Kulüp yönetimi, Vinicius’un genç bir oyuncu olarak takıma katıldığından beri kurulan bağın, dışarıdan gelen her türlü ilgiyi bertaraf etmeye yeteceğinden emin. Kulüp, Vinicius’un kendileri için bir talisman olduğunu biliyor; özellikle de arka arkaya iki Dünya Kupası maçında gol atarak Romario ve Ronaldo Nazario gibi efsanelerle aynı seviyeye gelip Brezilya tarihine adını yazdırdığı bu dönemde.
Ancak zamanın daraldığı yadsınamaz. Sözleşme imzalanana kadar belirsizlik artmaya devam edecek.