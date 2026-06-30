Brezilyalı süperstar Vinicius Junior için Chelsea transferi neden ‘tamamen gündem dışı’ kaldı? Real Madrid’deki sözleşme uzatması dışında değerlendirilebilecek ‘hiçbir teklif’ kalmadı

Hem Real Madrid hem de Vinicius’un kamuoyuna yaptıkları açıklamalar, ortaklıklarını sürdürme konusunda karşılıklı bir istek olduğunu gösteriyor olsa da, asıl sözleşme işlemleri henüz başlatılmadı. Marca’ya göre, kulüp, Brezilya’nın Dünya Kupası mücadelesinde kanat oyuncusunun dikkatinin dağılmasını istemediği için, iki taraf resmi görüşmeleri 2026 Dünya Kupası sonrasına ertelemek konusunda anlaştı.

Ancak bu erteleme, sadece altı ay sonra oyuncunun diğer kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapmasının yasal olarak mümkün olacağı anlamına geliyor.

Bu görüşmelerdeki en büyük engel hâlâ mali konudur. Şu anda sezon başına yaklaşık 20 milyon avro kazanan Vinicius’un, dünyanın en etkili oyuncularından biri olduğu statüsünü yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı talep ettiği bildiriliyor. Söylentilere göre, yıllık 30 milyon avro (26 milyon sterlin/34 milyon dolar) değerinde bir paket hedefliyor; Florentino Perez, “Vinicius kalmak istiyor ve ben de onun kalmasını istiyorum” demesine rağmen, Madrid yönetimi bu rakamı karşılamakta tereddüt edebilir.



