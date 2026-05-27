"Brezilya'ya gel" - Cole Palmer'a Güney Amerika'da Neymar'ın halefi olacağı söylendi; João Pedro ise Chelsea'deki takım arkadaşının İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi

“Rio Ferdinand Presents” podcast’inde verdiği samimi röportajda Pedro, Stamford Bridge’de Palmer’ı bizzat izlemeden önce onun yeteneğini hafife aldığını itiraf etti. Batı Londra’da muhteşem bir ilk sezon geçiren Brezilyalı forvet, Palmer’ın beş kez dünya şampiyonu olan takımın oyununu yönlendirmek için gereken “sihre” sahip olduğuna inanıyor.

24 yaşındaki oyuncu, "O çok zeki. O sihirli," diye açıkladı. "Ona daha önce, 'Senin bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim' demiştim. O da bana baktı. 'Evet, ama şimdi onunla oynadığım için, evet, o farklı' dedim. Ona, 'Neden Brezilya'ya gelmiyorsun? Orada 10 numara sen olursun dostum. Sorun yok' dedim. Çünkü Brezilya'da böyle bir oyuncu yok. Bizi izlerseniz, 4-2-4 oynadığımızı görürsünüz. Bizde 10 numara yok."



