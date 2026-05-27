AFP
Çeviri:
"Brezilya'ya gel" - Cole Palmer'a Güney Amerika'da Neymar'ın halefi olacağı söylendi; João Pedro ise Chelsea'deki takım arkadaşının İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi
Palmer'ın samba stili övgü topladı
“Rio Ferdinand Presents” podcast’inde verdiği samimi röportajda Pedro, Stamford Bridge’de Palmer’ı bizzat izlemeden önce onun yeteneğini hafife aldığını itiraf etti. Batı Londra’da muhteşem bir ilk sezon geçiren Brezilyalı forvet, Palmer’ın beş kez dünya şampiyonu olan takımın oyununu yönlendirmek için gereken “sihre” sahip olduğuna inanıyor.
24 yaşındaki oyuncu, "O çok zeki. O sihirli," diye açıkladı. "Ona daha önce, 'Senin bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim' demiştim. O da bana baktı. 'Evet, ama şimdi onunla oynadığım için, evet, o farklı' dedim. Ona, 'Neden Brezilya'ya gelmiyorsun? Orada 10 numara sen olursun dostum. Sorun yok' dedim. Çünkü Brezilya'da böyle bir oyuncu yok. Bizi izlerseniz, 4-2-4 oynadığımızı görürsünüz. Bizde 10 numara yok."
- AFP
Chelsea'nin iki oyuncusu Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı
Yurtiçindeki kahramanca performanslarına rağmen, her iki oyuncu da turnuvayı evlerinden izleyecek. Palmer’ın Three Lions kadrosuna alınmaması şok etkisi yarattı; Thomas Tuchel, oyun kurucunun uluslararası düzeyde bireysel form düşüklüğü yaşadığını öne sürdü. Alman teknik direktör, tutarlılık ihtiyacını gerekçe göstererek, Palmer’ın sunduğu yaratıcı yetenek yerine taktiksel disiplini tercih etti.
Pedro da, Chelsea'nin Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmesine rağmen Brezilya'da benzer bir kaderi paylaştı. Carlo Ancelotti, bu kararını bizzat açıkladı ve daha deneyimli seçenekleri tercih ettiğini ve Neymar'ın kadroya geri döndüğünü belirtirken, forveti kadro dışında bırakmaktan dolayı içten bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Bu darbe, Blues formasıyla ilk sezonunda 20 gol katkısına ulaşan Pedro için özellikle ağır oldu.
Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı için taktiksel vizyonu
Kadroya alınmamasına rağmen Pedro'nun hiçbir kırgınlığı yok ve Ancelotti'nin yaklaşımını hemen övdü. Brezilya milli takımının başına geçtiğinden beri İtalyan teknik adam, bireysel yıldızlıktan ziyade kolektif gücü merkeze alan bir felsefe oluşturdu. Ancak forvetin de belirttiği gibi, Ancelotti bu sistem içinde dünya çapındaki yeteneklere kendilerini ifade etme özgürlüğü tanıyor.
"Tek bir oyuncuyu istemediğini söylüyor. O, grubu istiyor. Çünkü grubun tek bir oyuncudan daha güçlü olduğunu düşünüyor," diye ekledi Pedro. "Ve bence o orada olduğunda, konuştuğunda insanlar onu dinliyor. Çünkü o her şeyi kazanıyor. Ve oyuncularla, herkesle ilişki kurmaya çalışıyor. Ne yapmak istediğini söylüyor ama aynı zamanda futbolunu oynaman, keyif alman için sana özgürlük de tanıyor. Bu yüzden, bence o takım için çok iyi."
- Getty Images Sport
Eleme turları için cesur bir tahmin
Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvaya bakıldığında Pedro, Brezilya’nın 24 yıllık Dünya Kupası şampiyonluğu hasretine son verebileceğinden emin. Takım zafer yolunda bir bütün olarak hareket ettiği sürece, Vinicius Junior ve Raphinha’nın Ancelotti’nin ortak sorumluluk kültüründen en çok faydalanacak kilit isimler olacağını belirtti.
"Elbette Vinícius başrol oyuncusu olacak. Ancak Vinicius'un başrol oyuncusu olabilmesi için takıma ihtiyacı var. Yani, 'kazanamazsanız suç sizdedir' demek istemiyor. Hayır, hayır, hayır," diye ekledi. "Takım aynı şekilde bakmalı, aynı şekilde düşünmeli. O zaman Vinícius'u göreceksiniz, Raphinha'yı göreceksiniz."
Chelsea'nin forveti, takım arkadaşının ülkesine de şakacı bir şekilde sataştı ve turnuvanın ilerleyen aşamalarında iki dev takımın karşılaşacağını öngördü. Brezilya, grup aşamasında Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak, ancak Pedro şimdiden daha ileriye bakıyor ve şöyle sonlandırıyor: "Çeyrek finalde İngiltere'yi yeneceğiz."