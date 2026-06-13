Brezilya, Vinicius: "Savunma ve kontra atak, Ancelotti bizi böyle istiyor"

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, İtalya saatiyle bugün gece yarısı Fas ile oynanacak. Basın toplantısında, teknik direktör Carlo Ancelotti'den önce söz alan Vinicius Junior konuştu.





"Beklentiler çok büyük ve insanların kupayı eve getirmemizi istediğini anlıyorum" diye açıklıyor Brezilya milli takımı ve Real Madrid'in forveti. "Eleme maçlarına kötü başladık ve bunun taraftarların güvenini sarsmış olması çok doğal. Birçok kişi için şampiyonluk favorisi olmadığımızı biliyorum, ancak şimdi hepimiz sıfırdan başlıyoruz ve ben de takım arkadaşlarım gibi güzel bir Dünya Kupası geçirebileceğimize ve belki de tüm Brezilya halkının uzun zamandır beklediği o sevinci yaşatabileceğimize inanıyorum."





"Bu Dünya Kupası'nda iyi işler çıkaracağımızdan eminim: savunmada sağlamız ve Ancelotti'nin istediği gibi kontra atağa hazırız. Ancelotti, tüm büyük tecrübesini ve etkileyici şampiyonluk geçmişini milli takımımıza taşıdı."



