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Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Brezilya, Vinicius: "Savunma ve kontra atak, Ancelotti bizi böyle istiyor"

Brezilya
Vinicius Junior
Dünya Kupası

Brezilyalı forvet, Brezilya milli takımının bu Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olacak Fas karşılaşması öncesinde konuştu

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, İtalya saatiyle bugün gece yarısı Fas ile oynanacak. Basın toplantısında, teknik direktör Carlo Ancelotti'den önce söz alan Vinicius Junior konuştu.


"Beklentiler çok büyük ve insanların kupayı eve getirmemizi istediğini anlıyorum" diye açıklıyor Brezilya milli takımı ve Real Madrid'in forveti. "Eleme maçlarına kötü başladık ve bunun taraftarların güvenini sarsmış olması çok doğal. Birçok kişi için şampiyonluk favorisi olmadığımızı biliyorum, ancak şimdi hepimiz sıfırdan başlıyoruz ve ben de takım arkadaşlarım gibi güzel bir Dünya Kupası geçirebileceğimize ve belki de tüm Brezilya halkının uzun zamandır beklediği o sevinci yaşatabileceğimize inanıyorum."


"Bu Dünya Kupası'nda iyi işler çıkaracağımızdan eminim: savunmada sağlamız ve Ancelotti'nin istediği gibi kontra atağa hazırız. Ancelotti, tüm büyük tecrübesini ve etkileyici şampiyonluk geçmişini milli takımımıza taşıdı."


  • Neymar hakkında

    "Umarım en kısa sürede geri döner ve diğerleri gibi katkıda bulunur. Ben onun hareketlerini izleyerek, stilini taklit ederek büyüdüm. Genç bir futbolcu olarak hayatımda çok önemli bir figürdü. Futbolun ona ihtiyacı var, bizim de öyle. Umarım çabucak iyileşir, her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor."


    Fas hakkında

    "Bilmiyorum. Kesin olan bir şey var ki oda Fas'ın son yıllarda çok geliştiği. Son Dünya Kupası'nda ilk dörtte yer almasını ve ardından son Afrika Kupası'nı kazanmasını düşünmek yeterli. Harika oyuncuları var: Madrid'de Brahim Diaz'ı her gün görüyorum ve Hakimi son iki Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, ekleyecek pek bir şey yok."


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