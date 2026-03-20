Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Krishan Davis

Brezilya ve Nike bambaşka bir oyun oynuyor! Dünya Kupası yılında Selecao’nun tarihi Jordan işbirliğinin neden sarsıcı bir etki yarattığı

Nike'ın Jordan Brand ile Paris Saint-Germain arasındaki işbirliği sayesinde özel bir şey yarattığını zaten biliyorduk; son sekiz yıldır Fransız devinin formalarında “Swoosh” logosu yerine “Jumpman” logosu yer alıyordu. Ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile işbirliğine girdikten sonra bambaşka bir boyuta ulaştılar.

Bu yaz, dünyanın en ünlü milli futbol takımı, Dünya Kupası'nda göğsünde ikonik Michael Jordan 'Jumpman' logosunu taşıyacak. Bu, Nike ile Jordan arasındaki ilişkide ve basketbol markasının futbol dünyasındaki büyümesinde adeta bir dönüm noktası niteliğinde.

Nike, futbol ve basketbol dünyalarının kesiştiği bu dönemde, Joga Bonito ruhunu yansıtan geniş bir sokak giyim koleksiyonunun yanı sıra, çığır açan yeni Brezilya x Jordan deplasman forması da piyasaya sürdü. PSG ile yaptıkları işin büyük başarısının ardından, Jordan Brand'in bir milli futbol takımıyla ilk kez işbirliği yapması, Dünya Kupası yılında bir dönüm noktası gibi görünüyor.

    Kârlı işbirliği

    Nike'ın basketbol serisiyle yapılan işbirliği, Les Parisiens için özellikle verimli geçti. Yenilikçi olduğu kadar kazançlı da olan bu ortaklık, çeşitli ortak markalı giyim ve ayakkabı ürünlerinin piyasaya sürülmesi için 2018 yılında imzalanan bir anlaşma ile başladı.

    O zamandan beri, Jordan'ın "Jumpman" logosu, Nike'ın "Swoosh" logosu yerine PSG'nin deplasman, üçüncü ve dördüncü formalarına işlendi; hatta 2021-22 sezonunda süperstarlar Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın Parc des Princes'te forma giydiği dönemde takımın iç saha formasına da yer aldı; bu, pazarlama açısından tam bir rüya gibiydi.

    Elbette bu işbirliği saha sınırlarının çok ötesine uzandı; Fransa'da basketbolun popülaritesine atıfta bulunarak basketbol sahası için ortak markalı spor ayakkabılar piyasaya sürüldü ve spor ceketleri ve pantolonlarla sokak giyimi patlamasından da yararlanıldı.

    2025 Jordan Wings x PSG lüks sokak giyim koleksiyonu, kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını sona erdireceği yıl piyasaya sürüldüğü için özellikle ikonik bir koleksiyon oldu.

    Nike'ın tasarım direktörü Jason Mayden o dönemde, "40. yıl dönümümüzü kutlarken, Jordan Brand mükemmelliğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor" demişti. "PSG ile devam eden işbirliğimiz sayesinde spor, stil ve kültürü bir üst seviyeye taşıyoruz."

    Prestijle dolu

    PSG ile çalışmak bir şeydi; Katar sermayeli bu Fransız devi, işbirliğinin başlangıcında Ligue 1’in arka arkaya şampiyonu iken 2025’te Avrupa şampiyonu haline geldi. Peki ya Brezilya milli takımıyla işbirliği yapmak? Evet, bu bambaşka bir hikaye

    Erkekler futbolunda dünyada bu kadar saygı duyulan başka bir takım yok; Selecao, kadroda kim olursa olsun her zaman belirli bir ağırlığa sahip. Beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan bu ülke, futbolu alıp onu güzelleştiren ülke olarak kabul ediliyor.

    Pele, Garrincha, R9, Ronaldinho, Kaka, Thiago Silva, Neymar; bu ülke, neredeyse sonsuz sayılabilecek bir efsane listesi ortaya çıkarmıştır ve bu nedenle büyük turnuvalarda dünyanın gözü her zaman üzerlerinde olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da ise yeni nesil, göğüslerinde "Jumpman" logosu taşıyacak.

    Nike x Jordan x Brezilya koleksiyonu piyasaya çıktı

    Jordan, Nike Football ile yaptığı işbirliğinde hiçbir zaman ön plana çıkmamıştı; “Jumpman” logosu genellikle PSG’nin alternatif formalarında yer alıyordu ve bu eğilim, markaların Brezilya için anında ikonik hale gelen yepyeni bir deplasman forması piyasaya sürmesiyle devam ediyor.

    Ülkenin alışılagelmiş mavi deplasman renklerine farklı bir yorum getiren ve %100 tekstil atığından üretilen forma, Brezilya'nın en üst düzey avcılarından ilham alan çarpıcı dikey çizgili, iki tonlu bir desene sahiptir. Ayrıca, basketbol işbirliğine bir gönderme olarak, ikonik Air Jordan 3 spor ayakkabısından Jordan'ın fil baskısı da forma üzerinde yer almaktadır. "Jumpman" logosu sarı renkte, ev sahibi takımın sarı ve yeşil renkleri ise yanlarda süsleme olarak yer alıyor. Tasarım, rakiplere korku salmak için tasarlandı ve rakiplerin şaşkına dönmesi hiç de sürpriz olmaz.

    Forma, özel olarak tasarlanmış Aero-FIT soğutma teknolojisi kullanılarak üretildi; bu teknoloji, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kavurucu sıcağında oldukça kullanışlı olacak.

    "Çok büyük bir şey"

    Beklendiği üzere, Real Madrid'in süperstarı ve Nike sporcusu Vinicius Jr. kampanyanın yüzlerinden biri ve bu işbirliğinin önemi onun da dikkatinden kaçmadı.

    "Ayaklarında top ile hayaller kuran Brezilya'daki her çocuk için bu ortaklık çok büyük bir anlam ifade ediyor," dedi. "Jordan Brand ile Selecao'muzun bir araya gelmesi futboldan daha fazlası; kültür, neşe ve büyüklüğün birleşimi. Jumpman logosu renklerimizin yanında durduğunda, Brezilya'yı özel kılan yaratıcılığı, tutkuyu ve enerjiyi tüm dünyaya gösteriyor.

    "Bu, biz yeni nesli, sahaya her çıktığımızda yetenek, özgürlük ve gururla oynamamız için ilham veriyor."

    Saha dışında

    Ancak Nike ve Jordan bununla yetinmedi; bu koleksiyon, sahaların çok ötesine uzanarak, ileride ikonik bir lansman olarak anılacak bir seriyi tamamlıyor. Geniş kapsamlı ve retro esintili bir sokak giyim koleksiyonunda, 'Jumpman' logosu ile Nike Football'un 2000'li yılların ikonik serisi Joga Bonito'nun bir araya gelmesiyle, gerçek bir nostalji havası yaratıyorlar.

    Dünyanın en tutkulu taraftar gruplarından birine saygı duruşu niteliğinde olan koleksiyonda, kapüşonlular, oversize eşofmanlar, tişörtler ve aksesuarlar dahil olmak üzere 35 farklı parça bulunuyor.

    Tabii ki, futbol ve basketbol formalarının birleşiminden oluşan bir forma, basketbol tarzı şortlar, Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra ve Jordan Brand Trunner spor ayakkabıları ve yeni görünümüne kavuşan Nike Tiempo Gato futsal ayakkabısı ile Jordan ve basketbol dünyasına da selam gönderiliyor.

    Nike ayrıca, koleksiyonu tamamlamak için "Jumpman" logosu bulunan çarpıcı parlak kırmızı Tiempo Maestro futbol ayakkabısını da piyasaya sürdü.

    'Gerçekten olağanüstü'

    "Bugün Jordan, gerçekten olağanüstü bir şeyin fitilini ateşliyor. Brezilya Futbol Federasyonu ile kurduğumuz ortaklık, basit bir işbirliğinden çok daha fazlası; bu, Brezilya’nın canlı ruhunun merkezinde yer aldığı, büyüklüğün, yaratıcılığın ve dünya futbolunun heyecan verici enerjisinin kutlanmasıdır," dedi Jordan Brand Başkanı Sarah Mensah.

    "Büyüklük, özgüven ve rekabetin nabzının attığı her yerde Jordan başarılı olur. Bu sadece iki dünyanın buluşması değil, performans ve ifadenin birbirini ileriye taşıdığı dinamik bir birleşimdir. Birlikte, rekabetçi büyüklüğe bağlı olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor, sporcuları ve kültürü yakından dinliyor ve onların ruhunun yolculuğumuza güç vermesine izin veriyoruz. Tüm dünya bizi izliyor ve biz daha yeni başlıyoruz."

    Jordan Brand, "Jumpman"ın en büyük sahnede temsil edilecek olmasıyla futbol alanında ciddi işler yapmayı planlıyor. Yeni Brezilya koleksiyonu, gelecekte neler olacağına dair bir ipucu olabilir.

