Brezilya ve Nike bambaşka bir oyun oynuyor! Dünya Kupası yılında Selecao’nun tarihi Jordan işbirliğinin neden sarsıcı bir etki yarattığı

Nike'ın basketbol serisiyle yapılan işbirliği, Les Parisiens için özellikle verimli geçti. Yenilikçi olduğu kadar kazançlı da olan bu ortaklık, çeşitli ortak markalı giyim ve ayakkabı ürünlerinin piyasaya sürülmesi için 2018 yılında imzalanan bir anlaşma ile başladı.

O zamandan beri, Jordan'ın "Jumpman" logosu, Nike'ın "Swoosh" logosu yerine PSG'nin deplasman, üçüncü ve dördüncü formalarına işlendi; hatta 2021-22 sezonunda süperstarlar Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın Parc des Princes'te forma giydiği dönemde takımın iç saha formasına da yer aldı; bu, pazarlama açısından tam bir rüya gibiydi.

Elbette bu işbirliği saha sınırlarının çok ötesine uzandı; Fransa'da basketbolun popülaritesine atıfta bulunarak basketbol sahası için ortak markalı spor ayakkabılar piyasaya sürüldü ve spor ceketleri ve pantolonlarla sokak giyimi patlamasından da yararlanıldı.

2025 Jordan Wings x PSG lüks sokak giyim koleksiyonu, kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını sona erdireceği yıl piyasaya sürüldüğü için özellikle ikonik bir koleksiyon oldu.

Nike'ın tasarım direktörü Jason Mayden o dönemde, "40. yıl dönümümüzü kutlarken, Jordan Brand mükemmelliğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor" demişti. "PSG ile devam eden işbirliğimiz sayesinde spor, stil ve kültürü bir üst seviyeye taşıyoruz."