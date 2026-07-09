Brezilya ve Ancelotti, 2030 Dünya Kupası’na doğru: Estevao’dan “İtalyanlara” kadar, yeniden başlangıç için gerekli oyuncular işte bunlar

“Bu bir son değil, bir başlangıç.” Carlo Ancelotti, bu sözlerle 2026 DünyaKupası’ndaki başarısız serüveni noktaladı ve aynı zamanda Brezilya milli takımını 2030 Dünya Kupası’na taşıyacak süreci başlattı; bu yıl, İtalyan teknik direktörün sözleşmesinin de sona ereceği yıl olacak. ABD, Kanada ve Meksika’da yaşanan bu macera tam bir fiyasko oldu; bu, 1990 İtalya DünyaKupası’ndan bu yana en kötü sonuçtu. O turnuvada da takım, Maradona’nın Arjantin’ine karşı yine son 16 turunda elenmişti.





Sayfayı çevirmek ve ortalama yaşı 29'un üzerinde olan kadroda köklü bir değişim yapmak gerekecek. Bu kez teknik direktör tek başına olacak, zira oğlu Davide Lille'i çalıştıracak; hem kadroda hem de oyun tarzında köklü değişiklikler yapması gerekecek; oyun tarzı daha Brezilyalı, daha az Avrupai olmalı. Norveç karşısında elde edilen %33'lük top hakimiyeti, Seleção'nun dünya kupası tarihindeki en düşük oran olarak yeniden başlangıç noktası olmalı; bu tarih, 24 yıldır zaferle sonuçlanmamış ve bir sonraki dünya kupasında 28 yıla ulaşacak. Yeteneğe, forvetlere ve tekniğe yer açılmalı, ancak Brezilya'da milli takımın yenilenmesine katkıda bulunabilecek oyuncular var mı? Peki kimler bunlar?



