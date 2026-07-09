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Simone Gervasio

Çeviri:

Brezilya ve Ancelotti, 2030 Dünya Kupası’na doğru: Estevao’dan “İtalyanlara” kadar, yeniden başlangıç için gerekli oyuncular işte bunlar

Dünya Kupası
C. Ancelotti
Brezilya

“Verdeoro” nasıl değişecek ve 2030 Dünya Kupası’na doğru yükselen yeni yıldızlar kimler olacak: zorlu geçiş süreci, kadronun gençleştirilmesi ve eksik olan şampiyonlar...

“Bu bir son değil, bir başlangıç.” Carlo Ancelotti, bu sözlerle 2026 DünyaKupası’ndaki başarısız serüveni noktaladı ve aynı zamanda Brezilya milli takımını 2030 Dünya Kupası’na taşıyacak süreci başlattı; bu yıl, İtalyan teknik direktörün sözleşmesinin de sona ereceği yıl olacak. ABD, Kanada ve Meksika’da yaşanan bu macera tam bir fiyasko oldu; bu, 1990 İtalya DünyaKupası’ndan bu yana en kötü sonuçtu. O turnuvada da takım, Maradona’nın Arjantin’ine karşı yine son 16 turunda elenmişti


Sayfayı çevirmek ve ortalama yaşı 29'un üzerinde olan kadroda köklü bir değişim yapmak gerekecek. Bu kez teknik direktör tek başına olacak, zira oğlu Davide Lille'i çalıştıracak; hem kadroda hem de oyun tarzında köklü değişiklikler yapması gerekecek; oyun tarzı daha Brezilyalı, daha az Avrupai olmalı. Norveç karşısında elde edilen %33'lük top hakimiyeti, Seleção'nun dünya kupası tarihindeki en düşük oran olarak yeniden başlangıç noktası olmalı; bu tarih, 24 yıldır zaferle sonuçlanmamış ve bir sonraki dünya kupasında 28 yıla ulaşacak. Yeteneğe, forvetlere ve tekniğe yer açılmalı, ancak Brezilya'da milli takımın yenilenmesine katkıda bulunabilecek oyuncular var mı? Peki kimler bunlar?


İşte pozisyon bazında yeniden başlangıç noktası olacak oyuncular.

  • KALECİLER

    Seleção’un kaleci pozisyonundaki durum, en gündemdeki konulardan biri. Ancelotti, Amerika kıtasına Alisson (33 yaşında), Ederson (32) ve Weverton’u (38) yanına aldı. Üçünün de önümüzdeki Dünya Kupası’nda yer alması beklenmiyor; bu durum yeni seçenekler için kapıyı aralıyor, ancak şimdilik ufukta bir şampiyon görünmüyor.


    Bu pozisyon için Bento, Hugo Souza ve Carlos Miguel rekabet edecek; Dida, Julio Cesar ya da şu anki as kalecilerin olduğu günler çok geride kaldı.

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  • SAVUNMA OYUNCULARI

    Savunmada da nesil değişimi acil bir ihtiyaç. Danilo (34 yaşında) ve Alex Sandro (35) artık kadroya çağrılmayacak; Marquinhos, Bremer, Gabriel ve bu Dünya Kupası’nı sakatlık nedeniyle kaçıran, geri dönen Eder Militao gibi oyuncuların etrafında toplanacağı lider figür olabilir. Ufukta, Manchester City'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Vitor Reis, Nottingham Forest'tan Murillo ve Fiorentina'nın yeni transferi Viery görünüyor.


    Kısacası, stoperler konusunda Brezilya rahat bir nefes alıyor. Ancak bekler için durum oldukça farklı ve kanatlarda forma giydirebilecekleri efsanelerin yerini alacak taze kanlara ve yetenekli haleflerlere ihtiyaç duyulacak. Vanderson’a yer verilecek, ancak sahneyi birçok “İtalyan” oyuncu domine edebilir: Fiorentina’dan Dodo, Inter’den Carlos Augusto denenecek ve elbette, turnuva başlamadan birkaç gün önce sakatlığı nedeniyle takımına katılamayan Roma’dan Wesley de geri dönecek. Bu yarışa dahil olabilecek Lariano’lu Kaiki ve Yan Couto’ya da dikkat etmek gerekiyor.

  • ORTA SAHA OYUNCULARI

    Orta sahada da yeni bir soluk var; orta saha oyuncuları Fabinho (32 yaşında) ve Casemiro (34) emekliye ayrılacak ve bayrak Bruno Guimaraes’e geçecek. Atalanta’dan Manchester United’a transfer olmak üzere olan Ederson, ilk 11’e yükselebilir: Eğer Premier Lig’de de Atalanta’da olduğu gibi vazgeçilmez olduğunu kanıtlarsa, o zaman onun için bir yer garantilenmiş olur. Onun yanında, Wolves’un orta saha oyuncuları Andre ve Joao Gomes ile Chelsea’den Andrey Santos’a dikkat çekiliyor; zira Santos, United tarafından çoktan gözüne takılmış durumda. Evet, daha gençler ama daha güçlü değiller. Brezilyalılar, önümüzdeki 4 yıl içinde takımın iplerini ele alabilecek birkaç genç yeteneğin gelişmesini umuyorlar.

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  • FORVETLER

    34 yaşındaki Neymar’ın veda maçı, Seleção’yu fiilen Vinicius’un ellerine teslim edecek. O, Brezilya’nın “go-to guy”’ı, kalıcı ağırlık merkezi olacak; bu nedenle – eğer böyle bir durum tekrar yaşanırsa – Norveç maçında olduğu gibi sorumluluğu başkalarına yükleyip, potansiyel olarak belirleyici bir penaltı vuruşunu üstlenemeyecektir.


    Real Madrid’in yıldızı, milli takımında da sahneye çıkmalı, O’Ney’in gölgesinden kurtulmalı ve ülkesinin sembolü haline gelmelidir. Yanında Raphinha (sakatlığı Ancelotti’nin takımının kaderini belirleyici oldu), Martinelli ve Cunha yer alacak. Ancak gelecekte, Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen 19 yaşındaki Rayan ve takımının elenmesinde belirleyici (ancak olumsuz anlamda) rol oynayan Endrick giderek daha belirleyici hale gelecek.


    Onların arkasında, fiziksel sorunlar nedeniyle duraksayan ancak Chelsea’de inançla tutunulacak sınıf parıltıları sergileyen Estevao’nun kesin patlaması ve, zaman zaman gösterdiği şampiyonluk potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için belki de Madrid’den uzakta forma şansı araması gereken Rodrygo’nunkendini kanıtlaması bekleniyor. Ancelotti tarafından kadro dışı bırakılan ancak Chelsea’de ilk 11’in vazgeçilmezi olan Joao Pedro’dan yeniden başlamamak imkansız.


    Son olarak, arka planda çeşitli genç yetenekler de baskı yapıyor; ancak bunların Brezilya milli takımına girmeye yakın oldukları söylenemez: eski Juventus oyuncusu Kaio Jorge’den Betis’te yeniden parlayan Antony’ye, Porto’dan William Gomes’ten eski Barcelona oyuncusu Vitor Roque’ye, Guardiola tarafından City’de reddedilen Savinho’ya ve Napolili Alisson Santos’a kadar uzanıyor.