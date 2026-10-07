Arjantin ile Brezilya karşılaşmaları her zaman futbolun en heyecanlı maçlarından biri olmuştur, ancak Messi'nin milli takım kariyerinin ilk yıllarında terazinin ağır basan tarafı Brezilya olmuştur.

Messi'nin sahneye çıkışından bu yana iki milli takımı bir araya getiren altı maçta Brezilya dört kez galip gelirken, iki takım iki maçta berabere kaldı ve Arjantin hiçbir galibiyet elde edemedi.

Ancak Messi ve arkadaşları, 2021 Copa America finalinde "Maracana" stadında Angel Di Maria'nın maçın tek golünü atmasının ardından bu düğümü çözmeyi başardılar.

Bu kupa, Messi'nin A Milli Takım'la kazandığı ilk büyük şampiyonluk oldu; ayrıca uzun bir bekleyiş dönemine son verdi ve Arjantin ile herhangi bir büyük kupa kazanamadığı için kendisine yöneltilen eleştirilere nokta koydu.