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Lionel Messi Argentina GFXGOAL
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Brezilya tılsımını bozması ve İngiltere destanı: Messi'nin Arjantin kariyerinde unutulmaz 10 an

FEATURES
L. Messi
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - Benin
Benin
Hazırlık Maçları
Arjantin
İngiltere
ABD
Benin

Pire'nin Arjantin Milli Takımı ile serüveni unutulmaz anlarla dolu: İşte en önemlileri

Lionel Messi, 21 yıl süren Arjantin Milli Takımı kariyerine perdeyi kapattı. Yıldız oyuncu, "Albiceleste" formasıyla son maçını başkent Buenos Aires'te oynadı; takım arkadaşlarının gözyaşlarına ve tarihi yıldızlarına yönelik büyük bir taraftar coşkusuna sahne olan duygusal bir atmosferde veda etti.

Messi, uluslararası yolculuğunu Benin karşısında alınan 3-0'lık net bir galibiyetle noktaladı. "Son Dans" başlığını taşıyan maçın ardından 10 numaralı formanın sahibi, sahadan muazzam bir taraftar tezahüratı eşliğinde ayrıldı.

Yirmi yılı aşkın süre boyunca Messi, ülkesinin milli takımıyla birlikte başarısızlıklardan ve hayal kırıklıklarından Dünya Kupası şampiyonluğuna kadar her türlü duyguyu yaşadı ve Arjantin futbol tarihinin en öne çıkan oyuncularından biri haline geldi.

İşte İngiliz The Sun gazetesinin yayımladığı habere göre Messi'nin Arjantin ile kariyerindeki en öne çıkan 10 an.

  • Dünya Kupası'nda muhteşem bir başlangıç

    Messi, Dünya Kupası'ndaki ilk görünümünü 2006 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Sırbistan-Karadağ karşısındaki maçında yaşadı.

    74. dakikada oyuna girmesine rağmen genç yıldız, Hernan Crespo'ya bir gol pası vermeyi başardı, ardından Arjantin'in altıncı golünü kendisi kaydederek 18 yaş 358 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Arjantinli oyuncu oldu.

    Maç, Arjantin'in 6-0'lık galibiyeti ve son 16 turuna yükselmesiyle sona erdi.

  • Pekin Olimpiyatları altın madalyası

    Messi, Barcelona'nın turnuvaya katılmak üzere seyahat etmesini engellemeye çalışmasının ardından, Arjantin ile 2008 Pekin Olimpiyatları'nda oynayamayabilirdi.

    Ancak o dönemki yeni teknik direktörü Pep Guardiola'nın araya girmesi, oyuncunun Olimpiyat Milli Takımı'na katılmasına izin verilmesinde rol oynadı. Messi burada Sergio Agüero, Juan Román Riquelme ve Ángel Di María ile birlikte forma giydi.

    Nijerya karşısında oynanan finalde ise Messi, galibiyet golünü takım arkadaşı Di María'ya hazırlayarak Arjantin'i altın madalyaya taşıdı.

  • 2014 Dünya Kupası'nda Altın Top

    2014 Dünya Kupası'nda ise Arjantin, İran karşısında Messi'den olağanüstü bir an bekliyordu.

    Maç gol gelmeyen bir beraberliğe doğru giderken, Messi 91. dakikada topu aldı, içeri doğru kat etti ve ceza sahası dışından muhteşem bir şutla topu ağlara gönderdi.

    Bu gol, Messi'nin dört gol attığı ve üst üste dört maçta maçın adamı ödülünü kazandığı turnuvada Arjantin'in eleme turlarına yükselmesine katkı sağladı.

    Arjantin, 24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaştı ve kupayı Almanya'ya kaptırmasına rağmen Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü aldı.

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  • Batistuta'nın rekorunu kırmak

    Gabriel Batistuta'nın 56 golle Arjantin tarihinin en golcü ismi olarak elinde tuttuğu rekor, 14 yıl boyunca ayakta kaldı.

    Ancak Messi, Copa America'da Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki maçta bu rekoru kırmaya hazırlanıyordu; kullandığı serbest vuruşta topu muhteşem bir şekilde kaleci Brad Guzan'ın kalesinin üst köşesine yerleştirdi.

    2016 yılından bu yana Messi rakamını artırmaya devam etti ve 71 gol daha kaydederek toplam golünü 127'ye çıkardı; Batistuta ise ikinci sıraya geriledi.

  • Arjantin'in 2018 Dünya Kupası'ndan uzak kalmaktan kurtarılması

    2018 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin, 47 yıl aradan sonra ilk kez turnuvada yer alamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

    Kito'da Ekvador'a karşı alınacak bir galibiyet, milli takıma Rusya'daki Dünya Kupası'na katılım biletini kazandırmaya yetiyordu. Ancak ev sahibi takım, sadece 30 saniye sonra attığı golle Arjantin'i şoke etti.

    Yanıt ise Messi'den alışıldık şekilde geldi. Üç gol kaydederek, yani "hat-trick" yaparak maçın kaderini tersine çevirdi ve ülkesine 2018 Dünya Kupası'na katılım biletini armağan etti.

  • Brezilya kompleksini bitirmek ve Copa America şampiyonluğu

    Arjantin ile Brezilya karşılaşmaları her zaman futbolun en heyecanlı maçlarından biri olmuştur, ancak Messi'nin milli takım kariyerinin ilk yıllarında terazinin ağır basan tarafı Brezilya olmuştur.

    Messi'nin sahneye çıkışından bu yana iki milli takımı bir araya getiren altı maçta Brezilya dört kez galip gelirken, iki takım iki maçta berabere kaldı ve Arjantin hiçbir galibiyet elde edemedi.

    Ancak Messi ve arkadaşları, 2021 Copa America finalinde "Maracana" stadında Angel Di Maria'nın maçın tek golünü atmasının ardından bu düğümü çözmeyi başardılar.

    Bu kupa, Messi'nin A Milli Takım'la kazandığı ilk büyük şampiyonluk oldu; ayrıca uzun bir bekleyiş dönemine son verdi ve Arjantin ile herhangi bir büyük kupa kazanamadığı için kendisine yöneltilen eleştirilere nokta koydu.

  • Hollanda'nın 2022 Dünya Kupası çeyrek finalindeki mücadelesi

    2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda karşısında Messi, kariyerinin hem en tartışmalı hem de en parlak anlarından birini sergiledi.

    Hollanda savunmasını olağanüstü bir şekilde yardıktan sonra, takım arkadaşı Nahuel Molina'ya bakmadan yaptığı muhteşem bir pasla Arjantin'in ilk golünü hazırladı.

    Hollanda son anlarda beraberliği yakalayıp maç penaltılara uzandığında Messi soğukkanlılığını korudu ve normal süre ile uzatmaların 2-2 beraberlikle tamamlanmasının ardından Arjantin'i penaltılarda 4-3'lük galibiyete taşıdı.

    Maçta ayrıca Messi'nin Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal ile karşı karşıya gelişine de tanık olundu; Messi, onun önünde "Topo Gigio" tarzında bir sevinç gösterisi yaptı.

    Maçın ardından Messi, televizyon röportajı sırasında bir kez daha gündeme oturdu ve Hollandalı forvet Wout Weghorst'a o meşhur sözünü yöneltti: "Neye bakıyorsun aptal?"

  • Meksika ve Hırvatistan karşısındaki dönüm noktası

    Arjantin, 2022 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan karşısında alınan şok bir yenilgiyle başladı ve grup aşamasından erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Meksika karşısında Arjantin, gerçek bir krizden kaçınmak için galibiyete ihtiyaç duyuyordu, ancak maç 64. dakikaya kadar kilitli kaldı.

    O anda Messi, Di Maria'dan bir pas aldı ve ceza sahası dışından tek dokunuşla sert bir yerden şut çekerek topu ağlara gönderdi.

    Arjantin bunun ardından zorlanan bir takımdan dünya şampiyonuna dönüştü.

    Hırvatistan karşısındaki yarı finalde ise Messi, en dikkat çekici bireysel anlarından birini sergiledi; yan çizgide Josko Gvardiol'u geçtikten sonra topu Julian Alvarez'e aktardı ve Alvarez üçüncü golü kaydederek Arjantin'in finale yükselişini kesinleştirdi.

  • Messi ve Mbappe hayallerin finalinde

    2022 Dünya Kupası finali, Messi'nin en değerli kupasını kaldırmak için uzun süredir beklediği karşılaşma oldu.

    Fransa karşısında Messi iki gol kaydetti, ancak Kylian Mbappé güçlü bir karşılık vererek üç gol attı ve maça Dünya Kupası tarihinin en heyecanlı finallerinden birini armağan etti.

    Messi ve Mbappé birer penaltı golü kaydetti, ardından Arjantin Emiliano Martínez'in penaltı atışlarındaki muhteşem performansı sayesinde kupayı kazandı.

    Daha önceki büyük turnuvalarda yaşadığı dört hayal kırıklığının ardından Messi, nihayet Dünya Kupası'nı kaldırmayı başardı. Böylece uzun süredir beklediği hayali gerçekleştirdi ve kendisini Arjantin futbol tarihinde Maradona'nın işgal ettiği konumun aynısına yerleştirdi.

  • İngiltere'nin efsanevi gecesi

    Dünya futbolunun en meşhur rekabetlerinden biri, 2026 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yeniden canlandı.

    Maç öncesinde tribünlerde gergin bir atmosfer hâkimdi; Arjantinli taraftarların sesleri İngiltere marşını bastırdı.

    İngiltere, Anthony Gordon ile öne geçti; ancak Messi, 39 yaşında olmasına rağmen karşılaşmanın kaderini değiştirmede belirleyici bir rol oynadı.

    Arjantinli yıldız iki gole imza attı; ilki bitime beş dakika kala beraberliği sağlayan Enzo Fernandez'e, ikincisi ise sağ ayağıyla yaptığı pasla kafa golünü atan Lautaro Martinez'e oldu.

    Messi, Dünya Kupası kariyerindeki asist sayısını 12'ye yükselterek rekorları kırmayı sürdürdü ve Arjantin'i üst üste ikinci kez finale taşıdı.

    Arjantin'in yolculuğu finalde İspanya'ya mağlubiyetle son bulsa da, Messi'nin milli takımla oynadığı sondan bir önceki maçta İngiltere'yi yenmesi, Arjantin tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki mirasını pekiştirmeye devam ederek uluslararası kariyerine unutulmaz bir an daha kattı.