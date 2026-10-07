Lionel Messi, 21 yıl süren Arjantin Milli Takımı kariyerine perdeyi kapattı. Yıldız oyuncu, "Albiceleste" formasıyla son maçını başkent Buenos Aires'te oynadı; takım arkadaşlarının gözyaşlarına ve tarihi yıldızlarına yönelik büyük bir taraftar coşkusuna sahne olan duygusal bir atmosferde veda etti.
Messi, uluslararası yolculuğunu Benin karşısında alınan 3-0'lık net bir galibiyetle noktaladı. "Son Dans" başlığını taşıyan maçın ardından 10 numaralı formanın sahibi, sahadan muazzam bir taraftar tezahüratı eşliğinde ayrıldı.
Yirmi yılı aşkın süre boyunca Messi, ülkesinin milli takımıyla birlikte başarısızlıklardan ve hayal kırıklıklarından Dünya Kupası şampiyonluğuna kadar her türlü duyguyu yaşadı ve Arjantin futbol tarihinin en öne çıkan oyuncularından biri haline geldi.
İşte İngiliz The Sun gazetesinin yayımladığı habere göre Messi'nin Arjantin ile kariyerindeki en öne çıkan 10 an.