İtalyan futbolunun durumu son dönemde yoğun biçimde mercek altına alınırken, oyunun gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden biri ülkenin neden küresel sahnede zorlandığına dair net bir hüküm verdi. Ancelotti kısa süre önce mevcut tabloya ilişkin karamsar bir teşhis koyarak, ülkenin üst düzey oyunculardan oluşan iyi bir jenerasyon yetiştiremediğini söyledi ve yarımadanın en büyük kulüplerinde üst seviye İtalyan yetenekler açısından ciddi bir boşluk olduğuna dikkat çekti.

Ancelotti'nin eleştirisi, özellikle ülke içindeki sistemde elit hücum seçeneklerinin yetiştirilememesine yönelikti. Ancelotti, CNN Esportes'e konuşurken, "Bence İtalya son yıllarda üst düzey oyunculardan oluşan iyi bir jenerasyon çıkaramadı. Öyle ki şimdi, örneğin Milan, Inter ve Juventus gibi büyük İtalyan kulüplerinde kaliteli tek bir İtalyan santrfor bile yok" dedi.