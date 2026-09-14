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Donny Afroni

Çeviri:

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Roberto Mancini'nin İtalya'da 30 kişilik gençlik devrimiyle yeniden yapılanma başlatmasının ardından İtalya'nın yetenek fabrikasını sert sözlerle eleştirdi

C. Ancelotti
İtalya
UEFA Nations League A

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İtalyan futbolunun mevcut durumuna dair sert bir değerlendirmede bulunarak ülkenin üst düzey bir oyuncu nesli yetiştiremediğini savundu. Bu sözler, milli takımın art arda Dünya Kupaları'na katılamamasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığı kritik bir dönemde geldi.

  • İtalyan üretimine sert eleştiri

    İtalyan futbolunun durumu son dönemde yoğun biçimde mercek altına alınırken, oyunun gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden biri ülkenin neden küresel sahnede zorlandığına dair net bir hüküm verdi. Ancelotti kısa süre önce mevcut tabloya ilişkin karamsar bir teşhis koyarak, ülkenin üst düzey oyunculardan oluşan iyi bir jenerasyon yetiştiremediğini söyledi ve yarımadanın en büyük kulüplerinde üst seviye İtalyan yetenekler açısından ciddi bir boşluk olduğuna dikkat çekti.

    Ancelotti'nin eleştirisi, özellikle ülke içindeki sistemde elit hücum seçeneklerinin yetiştirilememesine yönelikti. Ancelotti, CNN Esportes'e konuşurken, "Bence İtalya son yıllarda üst düzey oyunculardan oluşan iyi bir jenerasyon çıkaramadı. Öyle ki şimdi, örneğin Milan, Inter ve Juventus gibi büyük İtalyan kulüplerinde kaliteli tek bir İtalyan santrfor bile yok" dedi.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti, altyapıdaki gençlerde umut görüyor

    Kıdemli jenerasyona yönelik sert eleştirilerine rağmen Ancelotti, İtalyan futbolunun uzun vadeli geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Daha genç yaş gruplarının performansının, başarısızlık döngüsünün yakında kırılabileceğine dair bir umut ışığı sunduğunu belirtti. İtalya'nın U17 ve U20 takımlarının Avrupa'daki turnuvalarda elde ettiği başarı, bu iyimserliğin temelini oluşturuyor.

    "Bence İtalya bir sonraki Dünya Kupası'nda olmalı. Şu anda 20 yaş altı ve 17 yaş altındaki yeni oyuncu jenerasyonunun Avrupa'da çok iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Yeni jenerasyonun İtalya'da daha iyi olacağını ve İtalya'nın bir sonraki Dünya Kupası'nda yer alabileceğini düşünüyorum" dedi.

  • Mancini'nin 30 kişilik devrimi ve gençlerin entegrasyonu

    Taze kana duyulan ihtiyaca doğrudan bir yanıt gibi görünen bu hamlede, İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yaklaşan milli arada en az 30 oyuncudan oluşan geniş bir kadro açıklaması bekleniyor. La Gazzetta dello Sport'a göre teknik adam, yeni yüzleri belirlemek için kıta genelinde kapsamlı gözlemler yaptı. Kadroya dahil edilmesi en çok heyecan yaratan isimler arasında AC Milan'ın genç sansasyonu Alphadjo Cisse ile, daha önce Almanya'yı 21 Yaş Altı seviyesinde temsil etmesine rağmen kısa süre önce uluslararası geleceğini İtalya'ya bağlayan Nicolo Tresoldi yer alıyor.

    Kadro boyutunun büyütülmesi kararı kısmen, İtalya'nın iki haftalık süreçte UEFA Uluslar Ligi'nde dört maç oynayacağı zorlu fikstürden kaynaklanıyor. Mancini'nin açık şekilde "bakıp görme" yaklaşımını benimsediği, henüz milli formayı giymemiş birçok oyuncuya A takım yapılanmasına uyum sağlama fırsatı verdiği görülüyor.

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  • FBL-ITA-FEDERATIONAFP

    Azzurri için belirleyici bir Uluslar Ligi dönemi

    Mevcut zorluklara rağmen, milli takımın uzun vadeli geleceğine dair bir iyimserlik havası var. İtalya’nın önündeki yol, 25 Eylül’de sahasında Belçika ile oynayacağı zorlu maçla başlıyor, ardından 28 Eylül’de Türkiye deplasmanına gidiyor. Fikstür giderek daha da zorlaşıyor; 2 Ekim’de Fransa deplasmanına çıkacak olan İtalya, bu aralığı 5 Ekim’de Vincenzo Montella’nın Türkiye’sini ağırlayarak kapatacak. Bu yoğun maç serisi, Mancini’nin yeni görünümlü kadrosu için nihai turnusol testi olacak ve bu genç yeteneklerin Ancelotti’nin tespit ettiği boşluğu doldurmaya hazır olup olmadığına dair net bir gösterge sunacak.

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