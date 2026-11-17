Estevao - 9/10

Sağ kanatta kendisini marke eden oyuncuya zor anlar yaşattı ve 21. dakikada Vinicius'un üçüncü golü için topu bencil davranmadan içeri çevirdi. 42. dakikadaki golü VAR tarafından geçersiz sayıldıktan sonra 51. dakikada dönen topu sert bir vuruşla sol direğin içinden ağlara gönderdi.

Endrick - 8/10

Hücumdaki bağlantıyı kurmak için geriye geldi ve Vinicius'un 15. dakikadaki golünde savunma arkasına güzel bir pas attı. Ardından 31. dakikada ceza sahası dışından sağ alt köşeye gönderdiği sert şutla kendisi de gol attı.

Vinicius Junior - 10/10

Sol kanattan içeri kat ettiğinde durdurulamadı; 21 dakikada yaptığı hat-trick'le (9', 15', 21') Singapur savunmasını dağıttı. Savunmacıların arasındaki boşluklara yaptığı keskin koşular, 60. dakikada oyundan çıkmasından çok önce maçın sonucunu belirledi.