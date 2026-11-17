Brezilya, beklerini ileri çıkararak Singapur'un kanat beklerini geriye itti ve ev sahibinin sıkı savunma düzenini bozdu. Böylece iç koridorlarda açılan geniş boşlukları değerlendiren Vinicius, 21 dakika içinde üç gol attı.
Endrick devre arasından önce ceza sahası dışından sert bir şutla farkı artırdı. Estevao ise 51. dakikada dönen topu ağlara gönderirken Brezilya, ev sahibinin hücuma geçme girişimlerine fırsat tanımadı. Cezalı Ancelotti'nin yerine saha kenarından takımı yöneten yardımcı antrenör Paul Clement, ikinci yarıda yaptığı çok sayıda değişikliğe rağmen oyunun kontrolünü korudu. Rayan'ın yakın mesafeden golü ve Raoul Suhaimi'nin son dakikalardaki kendi kalesine golü skoru belirledi.