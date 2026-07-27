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Brezilya sahnesi her şeyi özetledi: Fas teknik direktörü, Bouaddi'nin Real Madrid veya City'de nasıl başarılı olacağını açıkladı

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Real Madrid
M.City
Lille
A. Bouaddi
Brezilya
Fas
ABD
İspanya
İngiltere
Fransa

"... Futbolcu olmasaydı bile herhangi bir alanda başarılı olurdu"

Avrupa'nın büyük kulüplerinin yükselen en dikkat çekici yetenekleri kadrolarına katmak için yarıştığı bir dönemde, Eyyüb Buaddi, hem Fas hem de Avrupa futbolunun en umut vadeden isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

Genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çeken Fransız Lille'in oyuncusu, yalnızca teknik özellikleriyle değil, sakin kişiliği ve olağanüstü olgunluğuyla da ön plana çıkıyor. Bu özellikleri, Fas Milli Takımı teknik heyetinin güvenini erkenden kazanmasını sağladı ve önümüzdeki yıllarda Fas'ın direklerinden biri olacağı beklentilerini de beraberinde getirdi.

Fas Milli Takımı yardımcı antrenörü Joao Sacramento, oyuncunun kişiliğinin farklı bir yönünü ortaya koyan kulis detaylarından bahsederek, yeteneğinin futbol sınırlarını aştığını vurguladı.

    • Olgunluğu yaşından büyük

      Sacramento, Bouadi'nin olağanüstü bir zihniyete sahip olduğunu vurgulayarak oyuncunun futbol kariyerinin yanı sıra uygulamalı matematik okuduğunu ve futbolcu olmasaydı bile başka herhangi bir alanda başarılı olabileceğini belirtti.

      Fas menşeli El Botola sitesi, Portekiz gazetesi Record'a dayanarak Sacramento'nun Bouadi hakkındaki şu açıklamasını aktardı: "Bouadi'yi tanıdığınızda onun farklı bir oyuncu olduğunu hemen anlıyorsunuz. Son derece zeki bir genç ve futbolcu olmasaydı başka herhangi bir meslekte de büyük başarı elde edeceğinden hiç şüphem yok, ayrıca olgunluğu yaşının çok üzerinde."

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    • Rota değişikliği: güçlü kişilik

      Fas milli takımının yardımcı antrenörü, Bouaddi'yi Fas'ı temsil etmeye ikna etmenin, İsa Diop'u kadroya katmanın yanı sıra teknik ekibin geçtiğimiz mart ayındaki en önemli hedeflerinden biri olduğunu açıkladı.

      Oyuncuyla yapılan tekrarlanan görüşmelerin, teknik ekibe onun güçlü bir kişiliğe ve dikkat çekici bir olgunluğa sahip olduğunu doğruladığını; bunun da milli takıma katılmasını Fas projesi için önemli bir kazanç haline getirdiğini sözlerine ekledi.

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    • Brezilya karşısında ne oldu?

      Sacramento, Fas ile Brezilya karşılaşmasında yaşanan bir anıyı anlattı. Su içmek için verilen molada Bouaddi'nin kendisine geldiğini ve savunma boşluklarını azaltmak amacıyla kanadın konumlanmasına ilişkin taktiksel bir değişiklik önerdiğini aktardı.

      Teknik ekibin birkaç dakika önce aynı fikri tartıştığını belirten Sacramento, bu durumun oyuncunun maçı okuma ve ayrıntılarını analiz etme konusundaki üstün yeteneklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

      Sözlerine şöyle devam etti: "Bouaddi eksiksiz bir oyuncu ve sahada teknik direktör rolünü üstleniyor. Brezilya karşısında ortaya koyduğu performans bizi şaşırtmadı, çünkü onun kişiliğini ve kapasitesini biliyoruz. Yakında elit seviyeye ulaşacağına inanıyorum."

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    • Real Madrid mı, Manchester City mi?

      Bouaddi'nin on sekiz yaşında Real Madrid veya Manchester City gibi Avrupa devlerinden birine transfer olma ihtimaliyle ilgili olarak Sacramento, oyuncunun gerekli niteliklere sahip olduğunu vurguladı; ancak bu kulüplerde başarının yalnızca yeteneğe bağlı olmadığına dikkat çekti.

      Şöyle konuştu: "Hazır olmak sadece yaşla ilgili değil. Bouaddi'nin kendisi de acele etmek istemiyor, çünkü büyük kulüplerde oynamanın aynı zamanda doğru zamanlamaya ve oyuncunun ulaştığı konuma ihtiyaç duyduğunun, bunun yanında sahada ortaya koyduklarıyla kazandığı bir saygıya bağlı olduğunun farkında."

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