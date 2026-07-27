Brezilya sahnesi her şeyi özetledi: Fas teknik direktörü, Bouaddi'nin Real Madrid veya City'de nasıl başarılı olacağını açıkladı

Avrupa'nın büyük kulüplerinin yükselen en dikkat çekici yetenekleri kadrolarına katmak için yarıştığı bir dönemde, Eyyüb Buaddi, hem Fas hem de Avrupa futbolunun en umut vadeden isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

Genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çeken Fransız Lille'in oyuncusu, yalnızca teknik özellikleriyle değil, sakin kişiliği ve olağanüstü olgunluğuyla da ön plana çıkıyor. Bu özellikleri, Fas Milli Takımı teknik heyetinin güvenini erkenden kazanmasını sağladı ve önümüzdeki yıllarda Fas'ın direklerinden biri olacağı beklentilerini de beraberinde getirdi.

Fas Milli Takımı yardımcı antrenörü Joao Sacramento, oyuncunun kişiliğinin farklı bir yönünü ortaya koyan kulis detaylarından bahsederek, yeteneğinin futbol sınırlarını aştığını vurguladı.