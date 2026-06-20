Carlo Ancelotti’nin Brezilya takımı, bu Dünya Kupası’nda beş kez dünya şampiyonu olan takımın yolunu önemli ölçüde etkileyebilecek ağır bir darbe aldı. Haiti'yi 3-0 yendikleri maçta (Mateus Cunha'nın iki golü ve Vinicius Jr.'ın son golüyle) – bu galibiyet, açılış maçında Fas'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından Seleção'yu yeniden canlandırdı – Barcelona'nın forveti Raphinha kas sakatlığı geçirdi. Son saatlerde yapılan görüntüleme testlerinin de doğruladığı üzere, bu sorunun hiç de önemsiz olmadığı ortaya çıktı.
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Brezilya: Raphinha’nın Dünya Kupası’nda yer alması büyük risk altında: Sağ uylukta bir sakatlık var; ne zaman sahalara dönebilecek ve onun yerine kim oynayacak?
KAÇ MAÇI KAÇIRIYOR
Yeşil-altın renkli milli takımın kampından gelen ilk bilgilere göre, Raphinha sağ uyluk arka kısmında bir sakatlık geçirmiş; bu, Barcelona formasıyla da fiziksel açıdan oldukça zorlu geçen bir sezonda son olarak yaşanan sakatlık. Brezilya sağlık ekibi, özellikle iyileşme süresi konusunda ek bilgi vermedi, ancak Ancelotti'nin forvetinin 25 Haziran Perşembe günü İskoçya ile oynanacak grup aşamasının son maçını ve büyük olasılıkla 16'lı tur maçını da kaçıracağı yönünde ipuçları verdi.
ANCELOTTI’NİN ÇÖZÜMLERİ
Brezilya’nın umudu, Temmuz’un ilk haftasında oynanması planlanan son 16 turu maçlarında Raphinha’yı tekrar kadroda görebilmektir; ancak her şey, 1996 doğumlu futbolcunun fleksör bölgesinde yaşadığı sakatlığın gerçek ciddiyetine bağlı olacaktır. Onun yerine geçecek isim için teknik direktör Carlo Ancelotti, önümüzdeki İskoçya maçı da dahil olmak üzere, uygun bir yedek bulmak için şimdiden çalışmalara başlamıştır. Neymar’ın o maça kadar iyileşmesi bekleniyor; oyuncu birkaç gündür antrenmanların bir kısmını takımın geri kalanıyla birlikte yapıyor, ancak yine de dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir baldır sakatlığından yeni çıkmış durumda. Raphinha’nın yerini alması için en uygun alternatifler Arsenal’den Gabriel Martinelli veya Zenit St. Petersburg’dan Luiz Henrique olarak görülüyor; genç Rayan da kendi şansını yakalamak için sabırsızlanıyor.