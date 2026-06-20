Brezilya’nın umudu, Temmuz’un ilk haftasında oynanması planlanan son 16 turu maçlarında Raphinha’yı tekrar kadroda görebilmektir; ancak her şey, 1996 doğumlu futbolcunun fleksör bölgesinde yaşadığı sakatlığın gerçek ciddiyetine bağlı olacaktır. Onun yerine geçecek isim için teknik direktör Carlo Ancelotti, önümüzdeki İskoçya maçı da dahil olmak üzere, uygun bir yedek bulmak için şimdiden çalışmalara başlamıştır. Neymar’ın o maça kadar iyileşmesi bekleniyor; oyuncu birkaç gündür antrenmanların bir kısmını takımın geri kalanıyla birlikte yapıyor, ancak yine de dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir baldır sakatlığından yeni çıkmış durumda. Raphinha’nın yerini alması için en uygun alternatifler Arsenal’den Gabriel Martinelli veya Zenit St. Petersburg’dan Luiz Henrique olarak görülüyor; genç Rayan da kendi şansını yakalamak için sabırsızlanıyor.