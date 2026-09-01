Polis, Correa'nın Barra da Tijuca'nın lüks semtindeki evinde ve Vasco'nun Rio de Janeiro'daki antrenman tesisinde arama yaptı. Associated Press'in haberine göre, kod adı "the troop" olan geniş çaplı operasyonda dört gözaltı kararı ile 15 arama kararını uygulamak için yaklaşık 100 polis görev aldı. 30 yaşındaki forvetin yanı sıra, Vila Nova'nın sağ beki Hayner Cordeiro da soruşturma altında.