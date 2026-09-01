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Brezilya polisinden, büyük bir uyuşturucu ve silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında üst düzey bir futbolcunun evine baskın
Eyaletler arası polis operasyonu başlatıldı
Polis, Correa'nın Barra da Tijuca'nın lüks semtindeki evinde ve Vasco'nun Rio de Janeiro'daki antrenman tesisinde arama yaptı. Associated Press'in haberine göre, kod adı "the troop" olan geniş çaplı operasyonda dört gözaltı kararı ile 15 arama kararını uygulamak için yaklaşık 100 polis görev aldı. 30 yaşındaki forvetin yanı sıra, Vila Nova'nın sağ beki Hayner Cordeiro da soruşturma altında.
- ZUMA Press Wire
Yetkililer suç ağını hedef aldı
Espirito Santo polisi, baskınların temel amacını bir açıklamada şöyle ifade etti: "Bu soruşturmalar, suçları aydınlatacak unsurları toplamak ve soruşturma altındaki suç örgütü yapısını dağıtmak amacı taşıyor." Çok eyaletli soruşturma, profesyonel spor dünyasındaki isimlerle organize kaçakçılık şebekeleri arasındaki iddia edilen bağlantıları ortaya çıkarmaya odaklanıyor. Correa, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan antrenman tesisinden ayrıldı.
Kulüp tam iş birliği sözü verdi
Vasco, devam eden hukuki süreçlerde kolluk kuvvetlerine yardımcı olma konusunda tam taahhütte bulunduğunu doğruladı. Basın toplantısında konuşan kulüp direktörü Admar Lopes, yönetimin "yetkililerle iş birliği yaptığını" doğruladı. Lopes, soruşturmanın resmî sonucuna bağlı olarak, forvet oyuncusunun "önümüzdeki günlerde normal şekilde antrenman yapmaya devam edeceğini ve maçlar için hazır olacağını" da ekledi.
- Action Plus
Forvet maçta forma giyebilecek durumda kalmaya devam ediyor
Correa, cumartesi günü Vasco'nun Cruzeiro'yu 3-1 mağlup ettiği maçta belirleyici üçüncü golü attı ve Brezilya Serie A'daki sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sezon ligde 21 maça çıkan forvet, yaklaşan yurt içi fikstürlerde forma giymeye devam edebilecek durumda. Ancak Espirito Santo ve Rio de Janeiro polisinden gelecek yeni hukuki gelişmeler, oyuncunun uzun vadeli geleceğini belirleyecek.
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