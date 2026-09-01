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Olimpia v Vasco da Gama - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Brezilya polisinden, büyük bir uyuşturucu ve silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında üst düzey bir futbolcunun evine baskın

David
Vasco da Gama
Serie A

Brezilya polisi, büyük çaplı bir uyuşturucu ve silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında Vasco da Gama'nın forveti David Correa'nın evi ve antrenman tesisinde arama kararı uyguladı. Eyaletler arası koordineli operasyonda yaklaşık 100 polis görev aldı; yetkililer, profesyonel sporcular ile organize suç arasındaki şüpheli bağlantıları araştırıyor.

  • Eyaletler arası polis operasyonu başlatıldı

    Polis, Correa'nın Barra da Tijuca'nın lüks semtindeki evinde ve Vasco'nun Rio de Janeiro'daki antrenman tesisinde arama yaptı. Associated Press'in haberine göre, kod adı "the troop" olan geniş çaplı operasyonda dört gözaltı kararı ile 15 arama kararını uygulamak için yaklaşık 100 polis görev aldı. 30 yaşındaki forvetin yanı sıra, Vila Nova'nın sağ beki Hayner Cordeiro da soruşturma altında.

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  • imago-sport-1044009177.jpgZUMA Press Wire

    Yetkililer suç ağını hedef aldı

    Espirito Santo polisi, baskınların temel amacını bir açıklamada şöyle ifade etti: "Bu soruşturmalar, suçları aydınlatacak unsurları toplamak ve soruşturma altındaki suç örgütü yapısını dağıtmak amacı taşıyor." Çok eyaletli soruşturma, profesyonel spor dünyasındaki isimlerle organize kaçakçılık şebekeleri arasındaki iddia edilen bağlantıları ortaya çıkarmaya odaklanıyor. Correa, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan antrenman tesisinden ayrıldı.

  • Kulüp tam iş birliği sözü verdi

    Vasco, devam eden hukuki süreçlerde kolluk kuvvetlerine yardımcı olma konusunda tam taahhütte bulunduğunu doğruladı. Basın toplantısında konuşan kulüp direktörü Admar Lopes, yönetimin "yetkililerle iş birliği yaptığını" doğruladı. Lopes, soruşturmanın resmî sonucuna bağlı olarak, forvet oyuncusunun "önümüzdeki günlerde normal şekilde antrenman yapmaya devam edeceğini ve maçlar için hazır olacağını" da ekledi.

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    Forvet maçta forma giyebilecek durumda kalmaya devam ediyor

    Correa, cumartesi günü Vasco'nun Cruzeiro'yu 3-1 mağlup ettiği maçta belirleyici üçüncü golü attı ve Brezilya Serie A'daki sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sezon ligde 21 maça çıkan forvet, yaklaşan yurt içi fikstürlerde forma giymeye devam edebilecek durumda. Ancak Espirito Santo ve Rio de Janeiro polisinden gelecek yeni hukuki gelişmeler, oyuncunun uzun vadeli geleceğini belirleyecek.

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