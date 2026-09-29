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Muhammad Zaki
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Brezilya oyuncu puanları, Avustralya karşısında: Gollü hazırlık maçı galibiyetinde Raphinha ve Vinicius Junior parladı

Player ratings
Brezilya
Raphinha
Vinicius Junior
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Hazırlık Maçları

Brezilya, heyecan dolu hazırlık maçında Avustralya'nın istekli geri dönüş çabasını aşarak 4-2'lik galibiyet aldı. İlk yarıda dört dakika içinde iki gol yemesine rağmen Brezilya'nın bireysel kalitesi sonunda Avustralya'ya üstün geldi.

Brezilya, teknik kalite ile savunma zaafları arasında gidip gelen maçta Avustralya'yı gollü bir galibiyetle geçti. Brezilya maça istekli başladı ve Vanderson'la erken bir gol buldu, ancak Alessandro Circati ile Connor Metcalfe'in kısa süre içinde attığı iki golle geçici olarak geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarının derinlerinde gelen Raphinha penaltısı, tarafların devre arasına 2-2 eşitlikle gitmesini sağladı; bu skor, savunma kontrolünden çok bitiriciliğin öne çıktığı bir ilk yarıyı yansıttı.

İkinci yarıda Güney Amerikalıların taktiksel hamleleri ve daha güçlü kulübe derinliği belirleyici oldu. Maçın bitimine 20 dakika kala Bruno Guimaraes, Brezilya'nın kurduğu sürekli baskıyı değerlendirerek takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekip adına galibiyet ise son bölümde Vinicius Junior'un kullandığı ikinci penaltıyla perçinlendi. Dört gollük performans teknik ekibi memnun edecek olsa da Avustralya'nın kısa süreliğine öne geçmesine izin veren aksaklıklar, Brezilya rekabetçi maçlara hazırlığını sürdürürken analizlerin odak noktalarından biri olmaya devam edecek.

GOAL, Suncorp Stadı'ndaki performanslarına göre Brezilyalı oyuncuları puanladı...

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Otavio - 5/10

    İlk maçına çıkan oyuncu için zorlu bir öğleden sonraydı; Avustralya'nın en etkili olduğu bölümlerde ceza sahasına hakim olmakta zorlandı. Socceroos'un bitiriciliğindeki isabet karşısında yapabileceği fazla bir şey olmasa da, bu maçlarda kalesini gole kapatamaması savunma yapısı açısından endişe yaratmayı sürdürüyor.

    Vanderson - 7/10

    Sağ bek için patlayıcı bir başlangıç oldu; Brezilya'yı öne geçirmek için henüz 3. dakikada ağları buldu. Sağ kanatta sürekli bir çıkış opsiyonu sundu ve maç daha fazla geçiş oyununa dönerken 61. dakikada oyundan alındı.

    Gabriel - 5/10

    Arsenal'li oyuncu zaman zaman alışılmadık şekilde tedirgin göründü ve 40. dakikada sarı kart gördü. Avustralya'nın ilk yarıdaki geri dönüşünü getiren ceza sahasına geç koşuları takip etmekte zorlandı.

    Jair Cunha - 6/10

    Savunma hattında disiplinli bir performans sergiledi, ancak Socceroos'un iki gollük serisi sırasında ofsayt tuzağını doğru kuramayan kolektif başarısızlığın bir parçasıydı. 88. dakikada çıkana kadar ikinci yarıda oyunu iyi yönetti.

    Mauro Junior - 6/10

    Hibrit bir savunma rolünde oynayan Mauro Jr., Selecao adına ilk 11'de başladığı maçta teknik açıdan iyi bir güven ortaya koydu, ancak Metcalfe'in golüyle sonuçlanan sekans sırasında pozisyon hatası yaptı. Brezilya skoru korumaya çalışırken maçın son bölümünde yerini başka bir oyuncuya bıraktı.


  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Orta saha

    Danilo Santos - 6/10

    Botafogo'nun orta sahası, sahanın ortasında denge sağlayan bir varlık ortaya koydu.

    Gabriel Bontempo - 6/10

    3. dakikada Vanderson'un açılış golünün asistini yaptı ve maçın başında harika bir oyun görüşü sergiledi. Ancak oyun uzadıkça merkez bölgelerde kontrolü sürdürmekte zorlandı ve 60. dakikada oyundan alındı. 21 yaşındaki Santos orta sahasından Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk maçında iyi bir performans geldi.

    Bruno Guimaraes - 8/10

    Brezilya'nın geri dönüşünün kalbi oldu. Sadece ikinci yarıda oyunun temposunda yeniden kontrolün sağlanmasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda 70. dakikada attığı kritik üçüncü golle Brezilya'yı yeniden üstünlüğe taşıdı.


  • imago-sport-1083958594.jpgAAP

    Hücum

    Rayan - 6/10

    Brezilya hücumcularından genelde beklenen yaratıcı kıvılcımdan yoksun, işlevsel bir performans sergiledi. Topun dolaşımını sağladı ancak 61. dakikada oyundan alınmadan önce Avustralya savunma hattını nadiren tehdit edebildi.

    Raphinha - 7/10

    İlk yarının uzatma dakikalarında penaltıyı gole çevirerek çelik gibi sinirlere sahip olduğunu gösterdi; bu gol maçın momentumu üzerinde belirleyici bir değişim yarattı. Devre arasında, önceden planlanmış taktiksel bir değişiklik gibi görünen bir kararla oyundan alındı.

    Vinicius Junior - 8/10

    Avustralya savunması için sürekli bir baş belasıydı. Hızı çok sayıda hataya zorladı ve sonunda 80. dakikada penaltıdan gol atarak skoru tartışmaya yer bırakmayacak hâle getirdi.


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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Oyuncu değişiklikleri ve teknik direktör

    Endrick - 7/10

    Devre arasında Raphinha'nın yerine oyuna girdi ve Bruno Guimaraes'in golünün asistini yaptı. Real Madrid'in santrforunun son üçteki hareketliliği, iki stoperi de meşgul ederek orta saha oyuncularının değerlendirebileceği alanlar yarattı.

    Estevao - 6/10

    61. dakikada oyuna girdi ve topla zaman zaman parlak anlar gösterdi, ancak Chelsea'nin genç yıldızının son pasları skora katkı yapacak gerekli isabetten yoksundu.

    Matheuzinho - 6/10

    Son yarım saat için Vanderson'un yerine geçti. Daha muhafazakâr bir savunma profili sundu ve bu da sahanın sağ tarafının dengelenmesine yardımcı oldu.

    Andrey Santos - 6/10

    61. dakikada oyuna girdi ve orta sahayı kalabalıklaştırarak Brezilya'nın maçın son üçte birlik bölümüne hükmetmesini sağladı.

    Matheus Martinelli - N/A

    Geç bir oyuncu değişikliğiyle oyuna girdi, taktik akışı etkilemek için yeterli zamanı olmadı. Bir diğer ilk kez forma giyen isimdi.

    Samuel Lino - N/A

    83. dakikada kanatlara taze enerji getirmek için oyuna alındı.

    Breno Bidon - N/A

    88. dakikada oyuna girerek çok kısa bir süre sahada kaldı.

    Arthur Dias - N/A

    Üçlü oyuncu değişikliğinin parçası olarak 88. dakikada oyuna girdi.

    Vitor Reis - N/A

    88. dakikada savunmayı güçlendirmek için geç bir hamle olarak oyuna alındı.

    Carlo Ancelotti (Teknik Direktör) - 7/10

    Teknik direktörün Raphinha'yı merkeze kaydırma kararı ve 61. dakikadaki proaktif oyuncu değişiklikleri, kontrolü Avustralya'dan geri almayı sağladı. Savunma organizasyonunun üzerinde çalışılması gerekse de, Brezilya'nın hücum rotasyonlarını kolaylaştırma becerisi atılan dört golde açıkça görüldü.

Hazırlık Maçları
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