Brezilya, teknik kalite ile savunma zaafları arasında gidip gelen maçta Avustralya'yı gollü bir galibiyetle geçti. Brezilya maça istekli başladı ve Vanderson'la erken bir gol buldu, ancak Alessandro Circati ile Connor Metcalfe'in kısa süre içinde attığı iki golle geçici olarak geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarının derinlerinde gelen Raphinha penaltısı, tarafların devre arasına 2-2 eşitlikle gitmesini sağladı; bu skor, savunma kontrolünden çok bitiriciliğin öne çıktığı bir ilk yarıyı yansıttı.

İkinci yarıda Güney Amerikalıların taktiksel hamleleri ve daha güçlü kulübe derinliği belirleyici oldu. Maçın bitimine 20 dakika kala Bruno Guimaraes, Brezilya'nın kurduğu sürekli baskıyı değerlendirerek takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekip adına galibiyet ise son bölümde Vinicius Junior'un kullandığı ikinci penaltıyla perçinlendi. Dört gollük performans teknik ekibi memnun edecek olsa da Avustralya'nın kısa süreliğine öne geçmesine izin veren aksaklıklar, Brezilya rekabetçi maçlara hazırlığını sürdürürken analizlerin odak noktalarından biri olmaya devam edecek.

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