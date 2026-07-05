Brezilya-Norveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: Selecao’ya altıncı yıldız yok! Bruno Guimaraes’in acınası penaltısı ve Endrick’in felaketle sonuçlanan kısa süreli oyuna girişi, Erling Haaland’ın Güney Amerika devlerini Dünya Kupası’ndan eve göndermesine kapı açtı

Brezilya, Patrick Berg’in attığı golün hazırlık aşamasında ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmasıyla erken bir tehlikeyi atlattı ve Matheus Cunha’nın Norveç ceza sahasında faul almasıyla bu fırsatı tam anlamıyla değerlendirecek gibi göründü; ancak Guimaraes’in penaltı vuruşu Orjan Nyland tarafından kurtarıldı.

O andan itibaren İskandinavlar top hakimiyetini ele geçirdi, ancak Carlo Ancelotti'nin takımı yine de kontrataklarda fırsatlar yaratmayı başardı. İlk yarı bitmeden skoru açmaya en yakın isim Vinicius Jr. oldu; sahanın üst kesimlerinde topu kazandı ve Nyland'ı kurtarış yapmaya zorladı; diğer tarafta ise Alisson Becker, Martin Odegaard'ın şutunu iyi bir şekilde kontrol etti.

Brezilya, ikinci yarının başında açılış golünü bulmak amacıyla Endrick'i oyuna sürdü ve genç oyuncu, Vinicius'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığında hemen gol atmalıydı, ancak kötü bir dokunuş sonucu Endrick'in şutu dışarıya gitti.

Neymar da oyuna girdi, ancak Norveç baskısını sürdürdü. Andreas Schjelderup, Alisson'u kurtarış yapmaya zorladıktan sonra, Benfica'nın kanat oyuncusu sol kanattan ortaladı ve top Haaland'a ulaştı; Haaland da turnuvadaki altıncı golünü kafayla attı.

Nyland, Brezilya'nın kendi kalesine gol atarak skoru eşitlemesini engellemek için muhteşem bir kurtarış yaptı ve havada süzülen topu direğe çarptırdı; ardından Haaland, 90. dakikanın son dakikasında ceza sahası kenarından attığı alçak bir şutla maçı garantiledi. Casemiro'ya faul yapıldığı için uzatma dakikalarında Neymar penaltıdan bir gol attı, ancak bu Selecao için çok az ve çok geç olmuştu.

GOAL, New Jersey'deki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...