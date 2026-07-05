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Guimaraes Endrick Haaland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Brezilya-Norveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: Selecao’ya altıncı yıldız yok! Bruno Guimaraes’in acınası penaltısı ve Endrick’in felaketle sonuçlanan kısa süreli oyuna girişi, Erling Haaland’ın Güney Amerika devlerini Dünya Kupası’ndan eve göndermesine kapı açtı

Player ratings
Brezilya
B. Guimaraes
Dünya Kupası
E. Haaland
Norveç
FEATURES
Brezilya - Norveç

Brezilya, Cumartesi günü Norveç’e yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elendikten sonra, altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma bekleyişi 28 yıla uzayacak. Erling Haaland’ın maçın son dakikalarında attığı iki gol, İskandinav ekibine 2-1’lik galibiyeti getirdi. Norveç, Bruno Guimaraes’in maçın başlarında kaçırdığı penaltıdan yararlanarak ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Brezilya, Patrick Berg’in attığı golün hazırlık aşamasında ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmasıyla erken bir tehlikeyi atlattı ve Matheus Cunha’nın Norveç ceza sahasında faul almasıyla bu fırsatı tam anlamıyla değerlendirecek gibi göründü; ancak Guimaraes’in penaltı vuruşu Orjan Nyland tarafından kurtarıldı.

O andan itibaren İskandinavlar top hakimiyetini ele geçirdi, ancak Carlo Ancelotti'nin takımı yine de kontrataklarda fırsatlar yaratmayı başardı. İlk yarı bitmeden skoru açmaya en yakın isim Vinicius Jr. oldu; sahanın üst kesimlerinde topu kazandı ve Nyland'ı kurtarış yapmaya zorladı; diğer tarafta ise Alisson Becker, Martin Odegaard'ın şutunu iyi bir şekilde kontrol etti.

Brezilya, ikinci yarının başında açılış golünü bulmak amacıyla Endrick'i oyuna sürdü ve genç oyuncu, Vinicius'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığında hemen gol atmalıydı, ancak kötü bir dokunuş sonucu Endrick'in şutu dışarıya gitti.

Neymar da oyuna girdi, ancak Norveç baskısını sürdürdü. Andreas Schjelderup, Alisson'u kurtarış yapmaya zorladıktan sonra, Benfica'nın kanat oyuncusu sol kanattan ortaladı ve top Haaland'a ulaştı; Haaland da turnuvadaki altıncı golünü kafayla attı.

Nyland, Brezilya'nın kendi kalesine gol atarak skoru eşitlemesini engellemek için muhteşem bir kurtarış yaptı ve havada süzülen topu direğe çarptırdı; ardından Haaland, 90. dakikanın son dakikasında ceza sahası kenarından attığı alçak bir şutla maçı garantiledi. Casemiro'ya faul yapıldığı için uzatma dakikalarında Neymar penaltıdan bir gol attı, ancak bu Selecao için çok az ve çok geç olmuştu.

GOAL, New Jersey'deki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (6/10):

    İlk yarıda hızlı bir şekilde kaleden çıkarak Odegaard'ın şutunu kurtardı. Çoğunlukla Brezilya ceza sahasına gelen toplarla başa çıktı.

    Danilo (3/10):

    Tecrübesine rağmen, biraz zorlandığı görüldü. Hem Nusa hem de Schjelderup karşısında zor anlar yaşadı; bazı pasları ve top kontrolü ise berbat seviyedeydi. İkinci golde Haaland'ı durduramadı.

    Marquinhos (6/10):

    Haaland'ın çoğu zaman Gabriel ile başa baş mücadele etmesi nedeniyle Marquinhos, maç boyunca büyük ölçüde rahat bir oyun sergiledi. Duran toplarda bazı kritik kafa vuruşlarını kazandı.

    Gabriel Magalhaes (5/10):

    Haaland ile büyük beklentilerle karşılanan mücadelelerini her zaman kazanamadı, ancak Norveç'in açılış golünde hava topunda yenilene kadar çoğunlukla iyi bir performans sergiledi.

    Douglas Santos (6/10):

    Sol bek pozisyonunda güvenilir bir performans sergiledi; iyi savunma yaptı ve fırsat buldukça önündeki Vinicius'a paslar verdi.

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    Orta saha

    Bruno Guimaraes (4/10):

    Zaman zaman, özellikle de penaltı kararının verilmesine yol açan pozisyonda, çok güzel paslar attı, ancak penaltı vuruşu berbattı ve sonuçta bu durum takıma çok pahalıya mal oldu.

    Casemiro (5/10):

    Norveç'in orta saha oyuncuları onu geride bırakırken zaman zaman savunmada zorlandı, ancak topu elindeyken çoğunlukla iyi kullandı. İlk yarının sonlarında Martinelli'ye bir asist yapmalıydı, ancak forvet oyuncusu onun ortasına ulaşamadı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Merkezdeki rolünden uzaklaşmaya eğilimliyken, Brezilya'nın sol kanadında Vinicius ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarının ortasında Neymar ile değiştirildi.

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    Saldırı

    Rayan (5/10):

    Topun olmadığı yerlerde çok çalıştı ancak topu aldığında Norveç kalesini ciddi bir şekilde tehdit edecek kalitede değildi. İkinci yarının ortasında oyundan çıktı.

    Matheus Cunha (5/10):

    Ajer'i geçerek Brezilya'nın ilk penaltısını kazandırmada başarılı oldu, ancak bunun dışında oyununda kararlılık eksikliği vardı. 60. dakikadan önce Endrick ile değiştirildi.

    Vinicius Jr (8/10):

    Turnuvanın başlarında sergilediği muhteşem formunu sürdürdü; düzenli olarak rakibini geçerek hem kendisi hem de takım arkadaşları için fırsatlar yarattı.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Endrick (4/10):

    İlk müdahalesinde gol atması gerekirdi ancak kötü bir dokunuş sonucu topu dışarıya attı. Ardından, ilk golün hazırlık aşamasında Schjelderup'a kötü bir müdahale yaptı.

    Neymar (5/10):

    Ceza sahası içinde bir dripling denemesi yaptı ancak bunun dışında pek bir şey yapamadı. Uluslararası kariyerinin son maçı olabilecek bu karşılaşmada, uzatma dakikalarında hem sarı kart gördü hem de gol attı.

    Danilo Santos (5/10):

    İkinci yarının ortasında Martinelli'nin yerine oyuna girdikten sonra kayda değer bir performansı olmadı.

    Ederson (5/10):

    Ancelotti'nin umduğu gibi savunma önünde istikrar sağlayamadı.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Şaşırtıcı bir şekilde, takımını top hakimiyetini kontrol etmek yerine baskıyı emmeye yönelik bir taktikle sahaya sürdü ve sonuçta bunun bedelini ödedi; ancak bazı kötü bitirmeler onun suçu olarak gösterilemez.