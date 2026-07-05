ALISSON 6: İlk yarının son dakikalarında Odegaard’ın son derece elverişli bir pozisyondan attığı şutu muhteşem bir şekilde kurtardı. Moller Wolfe’un sol kanattan ortaladığı topta topa dokunamayıp neredeyse bir tehlikeye yol açtı; Haaland’ın kişisel şovuna başladığında ise elinden bir şey gelmedi.



DANILO 5: İlk yarıda, Nusa’nın unutulması gereken bir gün geçirmesi sayesinde oldukça iyi idare etti. İkinci yarıda ise çok daha dinamik ve öngörülemez bir Schjelderup’un ortaya çıkmasıyla durum değişti; Schjelderup, Moller Wolfe ve Berg’in forvetlere doğru yaptığı koşuları da değerlendirerek Danilo’yu pozisyonundan çıkardı.



MARQUINHOS 5,5: Brezilya savunmasının kilit isminin performansı hakkında yorum yapmak zor. Maçın büyük bir bölümünde risk almadan kontrolü elinde tuttu, ancak ikinci yarıda Haaland’ın hiddetine yenik düştü. Gerçek Seleçao’nun artık sadece uzak bir anısı olan bir takımın Dünya Kupası’ndaki sayısız yenilgisine çaresizce tanık oldu.



GABRIEL MAGALHAES 5: Maçın büyük bölümünde endişe verici bir durum yaşanmadı; çünkü Norveç özellikle ilk yarıda pek pozisyon yaratamadı ve ezeli rakip Haaland hiçbir zaman tam anlamıyla devreye giremedi. Maç boyunca tek bir hata yaptı, ancak bu hata, Haaland’ın markajını tamamen kaybettiği anda Ancelotti’nin takımına çok pahalıya mal oldu. Manchester City’nin fenomen oyuncusunun ikinci golünü attığı pozisyonda da sadece izlemekle yetindi.

DOUGLAS SANTOS 5,5: Sorloth tarafından hemen gafil avlandı; Sorloth, onun dikkatsizliğinden yararlanarak Berg’e pas verdi ve Norveçliler hemen öne geçti, ancak şansına ofsayt vardı. Vinicius’a destek olmak için de olsa, göze çarpan bir performansı olmadan oldukça temkinli bir maç çıkardı. Yeterli değildi.



CASEMIRO 5,5: Yavaş bir tempoda oynadı ama her zaman pozisyon bilinci ve doğru zamanda doğru şeyi yapma algısı vardı. Brezilya’nın oyun kurucusu olarak, ne zaman vites yükseltmesi gerektiğini ustaca belirledi. İlk yarının son atağında, Martinelli’nin golü için asist olmaya çok az kalmış, yaratıcı bir pas attı. İkinci yarıda performansı gözle görülür şekilde düştü ve 1-1’i getirebilecek bir asist fırsatı yakaladı, ancak Neymar ya da Endrick’e yapacağı son pasın mesafesini tamamen yanlış hesapladı.



BRUNO GUIMARAES 4,5: Ancelotti’nin, Norveçli top taşıyıcılar üzerinde presin temposunu belirlemesi ve ileride dizilmiş dört hızlı oyuncuya dayalı kontra atakları başlatması için görevlendirdiği isim. Şu ana kadar Brezilya’nın istikrar açısından açık ara en iyi oyuncusu olsa da, maçın gidişatını anında değiştirebilecek bir penaltıyı çekmekte çekingen davrandı. Topu geri kazanma aşamasında değerli katkılar sağladı ve Nyland ile karşı karşıya kaldığında golü kıl payı kaçırsa da, maça hiçbir zaman tam olarak giremedi; ancak tüm çabaları ofsayt nedeniyle boşa çıktı

(79'dan itibaren EDERSON - değerlendirilmedi)



RAYAN 6: Bu Dünya Kupası’nda Ancelotti’nin joker oyuncusu haline geliyor. Sağ kanatta elektrik gibi bir başlangıç yaptı ve Moller Wolfe’u sürekli tetikte tuttu; aynı zamanda taktiksel olarak disiplinli ve Brezilya’nın dengesini bozmamak için fedakarlığa hazırdı. İkinci yarının 15. dakikasında Nyland’ı zor bir kurtarışa zorladı.

(68. dakikadan itibaren DANILO SANTOS 5,5: Maçı tekrar berabereye getirecek muhteşem bir fırsat yakaladı, ancak Ajer tarafından yön değiştiren şutu süper bir kurtarışla Nyland tarafından kaptırılmadı. Bunun dışında pek bir şey yapamadı, maçta iz bırakamadı)



CUNHA 6: Maça muhteşem bir başlangıç yaptı; Ajer’in de yardımıyla, maçı ikiye bölebilecek penaltıyı kazandıran, kurnaz ve gerçek bir forvet hamlesiyle. Bir şans daha yakaladı ancak Heggem tarafından ilerlerken yakalandı; ardından önemli ve değerli, ancak pek göze çarpmayan taktiksel bir çaba gösterdi.

(58. dakikadan itibaren ENDRICK 4: oyuna girdi ve bir dakika sonra Nyland ile karşı karşıya kaldığı muazzam bir fırsatı, şut çekmeden önce son top kontrolünü yanlış yaparak kaçırdı. Bu hareket, maçı olumsuz yönde ikiye böldü ve maçı acımasız Haaland’ın bulunduğu Norveç lehine kesin olarak çevirdi).



GABRIEL MARTINELLI 6,5: Ancelotti’nin sağlam Norveç savunmasını çökertmek için seçtiği sürpriz taktik silah, ilk yarıdan itibaren meyvesini verdi. İtalyan teknik direktörün sahaya sürdüğü alışılmadık 4-2-3-1 dizilişinde, hatlar arasında hareket etmekle görevlendirilen isim o oldu; aynı zamanda sol kanatta Vinicius ile kombinasyonlar kurmak ya da ceza sahasında atağı bizzat sonlandırmak da görevleri arasındaydı. İkinci yarıda performansında düşüş yaşayan Martinelli, Ancelotti tarafından son hücum dalgasından önce oyundan alındı

(68. dakikadan itibaren NEYMAR 5,5: Onun kadroya alınması ve Joao Pedro gibi çok daha formda ve potansiyeli çok daha yüksek bir oyuncudan vazgeçilmesi, bu erken elenmenin ardından kaçınılmaz olarak başlayacak süreçte de Ancelotti’yi takip edecek bir tartışma konusu olacak. Daha fazlasını yapabilecek durumda değildi; fiziksel olarak düşüşte olan takıma yeniden canlılık katmak ve hız kazandırmak için oyuna girdi. Maç süresi dolduktan sonra Dünya Kupası’ndaki dokuzuncu golünü atarak kendine küçük bir teselli sağladı, ancak maçın bitiş düdüğü çaldığında gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, vedasının hüzünlü bir fotoğrafı oldu).



VINICIUS 7: Maça hemen giremedi; Real Madrid’in yıldızının hızlanmalarına karşı endişelenmemek için az ya da hiç baskı yapmama görevi verilen Ryerson tarafından iyi kontrol edildi. İlk yarının ikinci yarısında performansı yükselmeye başladı; bu, Martinelli’nin rakiplerin dikkatini daha çok üzerine çekerek ona boşluklar yaratmasına da bağlıydı. Nyland, ilk yarının sonlarında olası 1-0 golünü engellemede hızlı tepki gösterdi. Takımın hem duygusal hem de teknik lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı ve ikinci yarının başında da takımı elinden tuttu. Vurduğu çalım topu çok etkileyiciydi, ancak Endrick tarafından en kötü şekilde değerlendirildi.



TEKNİK DİREKTÖR ANCELOTTI 5: Aynı anda dört forvet sahaya sürme cesur kararı meyvesini verdi. Bu sayede Brezilya takımı, Norveçlilerin hantal oyununu kendi lehine çevirerek, en kaliteli oyuncularının hız değişiklikleri ve sürekli hareketleriyle rakibi şaşırtmayı başardı. Maç ve tur atlama, Bruno Guimaraes’in kaçırdığı penaltı ve Endrick’in Nyland ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki hatası gibi iki inanılmaz olayın etrafında şekillendi. Ancak aynı zamanda, tam olarak ikna edici olmayan bir oyuncu değişikliği yönetimi de etkili oldu: Skor henüz 0-0 iken, Neymar ve Endrick gibi oyuncuları oyuna sokarak takımın dengesini bozdu; bu oyuncular, hücumda pek bir katkı sağlayamadıkları gibi, topun rakipte olduğu anlarda da hiçbir zaman yardımcı olmadılar. Ardından Haaland devreye girerek, teknik kalite açısından çok uzun zamandır gerçek Brezilya olmaktan uzaklaşmış bir takımın kırılgan özgüvenini yerle bir etti. Brezilya, 1990 İtalya Dünya Kupası’ndan bu yana Dünya Kupası’ndan bu kadar erken elenmemişti. Bu başarısızlık da onun sorumluluğundadır.