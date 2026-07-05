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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brezilya-Norveç maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Nyland ve Haaland olağanüstüydü, Schjelderup maçı kopardı. Bruno Guimaraes ve Endrick ise talihsizdi

Brezilya - Norveç
Dünya Kupası
Brezilya
Norveç

Solbakken’in takımını bir sonraki tura taşıyan sekizinci turda elenen ve bir üst tura yükselen takımlarımız

Norveç, Brezilya’nın baş belası olduğunu bir kez daha kanıtladı – Brezilya, İskandinav milli takımıyla oynadığı hiçbir maçta galip gelemedi – ve onu Dünya Kupası’nda son 16 turunda eledi. Carlo Ancelotti'nin takımı için tarihi bir başarısızlık oldu; takım, 1990 İtalya Dünya Kupası'ndan bu yana turnuvadan bu kadar erken elenmemişti. 1982 İspanya Dünya Kupası'nda Paolo Rossi'nin Seleção'yu gözyaşlarına boğan üç golünün yıldönümünde, bir başka efsanevi forvet olan Haaland sahneye çıktı ve Almanya'nın Paraguay'a karşı yaşadığı çöküşün ardından bu eleme aşamasında ikinci büyük sürprizi yaşattı.


İşte Brezilya-Norveç maçına ilişkin notlarımız

  • BREZİLYA OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ

    ALISSON 6: İlk yarının son dakikalarında Odegaard’ın son derece elverişli bir pozisyondan attığı şutu muhteşem bir şekilde kurtardı. Moller Wolfe’un sol kanattan ortaladığı topta topa dokunamayıp neredeyse bir tehlikeye yol açtı; Haaland’ın kişisel şovuna başladığında ise elinden bir şey gelmedi.


    DANILO 5: İlk yarıda, Nusa’nın unutulması gereken bir gün geçirmesi sayesinde oldukça iyi idare etti. İkinci yarıda ise çok daha dinamik ve öngörülemez bir Schjelderup’un ortaya çıkmasıyla durum değişti; Schjelderup, Moller Wolfe ve Berg’in forvetlere doğru yaptığı koşuları da değerlendirerek Danilo’yu pozisyonundan çıkardı.


    MARQUINHOS 5,5: Brezilya savunmasının kilit isminin performansı hakkında yorum yapmak zor. Maçın büyük bir bölümünde risk almadan kontrolü elinde tuttu, ancak ikinci yarıda Haaland’ın hiddetine yenik düştü. Gerçek Seleçao’nun artık sadece uzak bir anısı olan bir takımın Dünya Kupası’ndaki sayısız yenilgisine çaresizce tanık oldu.


    GABRIEL MAGALHAES 5: Maçın büyük bölümünde endişe verici bir durum yaşanmadı; çünkü Norveç özellikle ilk yarıda pek pozisyon yaratamadı ve ezeli rakip Haaland hiçbir zaman tam anlamıyla devreye giremedi. Maç boyunca tek bir hata yaptı, ancak bu hata, Haaland’ın markajını tamamen kaybettiği anda Ancelotti’nin takımına çok pahalıya mal oldu. Manchester City’nin fenomen oyuncusunun ikinci golünü attığı pozisyonda da sadece izlemekle yetindi.

    DOUGLAS SANTOS 5,5: Sorloth tarafından hemen gafil avlandı; Sorloth, onun dikkatsizliğinden yararlanarak Berg’e pas verdi ve Norveçliler hemen öne geçti, ancak şansına ofsayt vardı. Vinicius’a destek olmak için de olsa, göze çarpan bir performansı olmadan oldukça temkinli bir maç çıkardı. Yeterli değildi.


    CASEMIRO 5,5: Yavaş bir tempoda oynadı ama her zaman pozisyon bilinci ve doğru zamanda doğru şeyi yapma algısı vardı. Brezilya’nın oyun kurucusu olarak, ne zaman vites yükseltmesi gerektiğini ustaca belirledi. İlk yarının son atağında, Martinelli’nin golü için asist olmaya çok az kalmış, yaratıcı bir pas attı. İkinci yarıda performansı gözle görülür şekilde düştü ve 1-1’i getirebilecek bir asist fırsatı yakaladı, ancak Neymar ya da Endrick’e yapacağı son pasın mesafesini tamamen yanlış hesapladı.


    BRUNO GUIMARAES 4,5: Ancelotti’nin, Norveçli top taşıyıcılar üzerinde presin temposunu belirlemesi ve ileride dizilmiş dört hızlı oyuncuya dayalı kontra atakları başlatması için görevlendirdiği isim. Şu ana kadar Brezilya’nın istikrar açısından açık ara en iyi oyuncusu olsa da, maçın gidişatını anında değiştirebilecek bir penaltıyı çekmekte çekingen davrandı. Topu geri kazanma aşamasında değerli katkılar sağladı ve Nyland ile karşı karşıya kaldığında golü kıl payı kaçırsa da, maça hiçbir zaman tam olarak giremedi; ancak tüm çabaları ofsayt nedeniyle boşa çıktı

    (79'dan itibaren EDERSON - değerlendirilmedi)


    RAYAN 6: Bu Dünya Kupası’nda Ancelotti’nin joker oyuncusu haline geliyor. Sağ kanatta elektrik gibi bir başlangıç yaptı ve Moller Wolfe’u sürekli tetikte tuttu; aynı zamanda taktiksel olarak disiplinli ve Brezilya’nın dengesini bozmamak için fedakarlığa hazırdı. İkinci yarının 15. dakikasında Nyland’ı zor bir kurtarışa zorladı.

    (68. dakikadan itibaren DANILO SANTOS 5,5: Maçı tekrar berabereye getirecek muhteşem bir fırsat yakaladı, ancak Ajer tarafından yön değiştiren şutu süper bir kurtarışla Nyland tarafından kaptırılmadı. Bunun dışında pek bir şey yapamadı, maçta iz bırakamadı)


    CUNHA 6: Maça muhteşem bir başlangıç yaptı; Ajer’in de yardımıyla, maçı ikiye bölebilecek penaltıyı kazandıran, kurnaz ve gerçek bir forvet hamlesiyle. Bir şans daha yakaladı ancak Heggem tarafından ilerlerken yakalandı; ardından önemli ve değerli, ancak pek göze çarpmayan taktiksel bir çaba gösterdi.

    (58. dakikadan itibaren ENDRICK 4: oyuna girdi ve bir dakika sonra Nyland ile karşı karşıya kaldığı muazzam bir fırsatı, şut çekmeden önce son top kontrolünü yanlış yaparak kaçırdı. Bu hareket, maçı olumsuz yönde ikiye böldü ve maçı acımasız Haaland’ın bulunduğu Norveç lehine kesin olarak çevirdi).


    GABRIEL MARTINELLI 6,5: Ancelotti’nin sağlam Norveç savunmasını çökertmek için seçtiği sürpriz taktik silah, ilk yarıdan itibaren meyvesini verdi. İtalyan teknik direktörün sahaya sürdüğü alışılmadık 4-2-3-1 dizilişinde, hatlar arasında hareket etmekle görevlendirilen isim o oldu; aynı zamanda sol kanatta Vinicius ile kombinasyonlar kurmak ya da ceza sahasında atağı bizzat sonlandırmak da görevleri arasındaydı. İkinci yarıda performansında düşüş yaşayan Martinelli, Ancelotti tarafından son hücum dalgasından önce oyundan alındı

    (68. dakikadan itibaren NEYMAR 5,5: Onun kadroya alınması ve Joao Pedro gibi çok daha formda ve potansiyeli çok daha yüksek bir oyuncudan vazgeçilmesi, bu erken elenmenin ardından kaçınılmaz olarak başlayacak süreçte de Ancelotti’yi takip edecek bir tartışma konusu olacak. Daha fazlasını yapabilecek durumda değildi; fiziksel olarak düşüşte olan takıma yeniden canlılık katmak ve hız kazandırmak için oyuna girdi. Maç süresi dolduktan sonra Dünya Kupası’ndaki dokuzuncu golünü atarak kendine küçük bir teselli sağladı, ancak maçın bitiş düdüğü çaldığında gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, vedasının hüzünlü bir fotoğrafı oldu).


    VINICIUS 7: Maça hemen giremedi; Real Madrid’in yıldızının hızlanmalarına karşı endişelenmemek için az ya da hiç baskı yapmama görevi verilen Ryerson tarafından iyi kontrol edildi. İlk yarının ikinci yarısında performansı yükselmeye başladı; bu, Martinelli’nin rakiplerin dikkatini daha çok üzerine çekerek ona boşluklar yaratmasına da bağlıydı. Nyland, ilk yarının sonlarında olası 1-0 golünü engellemede hızlı tepki gösterdi. Takımın hem duygusal hem de teknik lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı ve ikinci yarının başında da takımı elinden tuttu. Vurduğu çalım topu çok etkileyiciydi, ancak Endrick tarafından en kötü şekilde değerlendirildi.


    TEKNİK DİREKTÖR ANCELOTTI 5: Aynı anda dört forvet sahaya sürme cesur kararı meyvesini verdi. Bu sayede Brezilya takımı, Norveçlilerin hantal oyununu kendi lehine çevirerek, en kaliteli oyuncularının hız değişiklikleri ve sürekli hareketleriyle rakibi şaşırtmayı başardı. Maç ve tur atlama, Bruno Guimaraes’in kaçırdığı penaltı ve Endrick’in Nyland ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki hatası gibi iki inanılmaz olayın etrafında şekillendi. Ancak aynı zamanda, tam olarak ikna edici olmayan bir oyuncu değişikliği yönetimi de etkili oldu: Skor henüz 0-0 iken, Neymar ve Endrick gibi oyuncuları oyuna sokarak takımın dengesini bozdu; bu oyuncular, hücumda pek bir katkı sağlayamadıkları gibi, topun rakipte olduğu anlarda da hiçbir zaman yardımcı olmadılar. Ardından Haaland devreye girerek, teknik kalite açısından çok uzun zamandır gerçek Brezilya olmaktan uzaklaşmış bir takımın kırılgan özgüvenini yerle bir etti. Brezilya, 1990 İtalya Dünya Kupası’ndan bu yana Dünya Kupası’ndan bu kadar erken elenmemişti. Bu başarısızlık da onun sorumluluğundadır.

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  • NORVEÇ MAÇ SONU DEĞERLENDİRMELERİ

    NYLAND 9: İlk yarıda en az üç kez kahramanca müdahale etti; özellikle Bruno Guimaraes’in rahatlığını bozdu, ona referans noktası bırakmadı ve penaltısını kurtardı. Martinelli’nin sol kanattan gelen tehlikeli şut-orta ve Vinicius’un yakın mesafeden attığı çapraz vuruşta da aynı performansı sergiledi. İkinci yarının başında, Ryan’ın ceza sahası sınırından attığı zehirli şutta ve ardından Bruno Guimaraes’in (ofsayt pozisyonunda olsa da) kesin gol olabilecek vuruşunda yine muhteşem bir performans sergiledi. 85. dakikada, Ajer’in defleksiyonuyla yön değiştiren Danilo Santos’un şutuna yaptığı ani hamle ise anlamsızdı. Sadece Neymar’ın penaltısında gol yedi.


    RYERSON 5: İlk yarının büyük bir bölümünde, en iyi günlerindeki kadar ilhamlı görünmeyen Vinicius’un hızlanmalarına karşı iyi direndi. Onun açıkça belirtilen görevi, kendi sorumluluk alanını korumak ve bundan öteye gitmemekti; nitekim Brezilya yarı sahasında neredeyse hiç görülmedi. Ancak Seleçao’nun yıldız oyuncusu ateşlendiğinde işler onun için zorlaştı ve nitekim bir saatten biraz fazla bir süre sonra Solbakken onu oyundan aldı.

    (63. dakikadan itibaren AURSNES 6: Maçın kritik anında enerji kattı ve Brezilya forvetleri karşısında hiç de fena bir performans sergilemedi. Değerli bir giriş.)


    HEGGEM 7: Nusa’nın orta sahada topu kaybetmesinin ardından Nyland’ın kalesine doğru koşan Cunha’yı durdurmada olağanüstü bir performans sergiledi. Maçın başından itibaren Norveç savunmasının en güvenilir unsuru olarak göze çarptı; savunmayı yönetebilen ve takım arkadaşlarının hatalarını telafi edebilen isim oldu. Sağlam bir performans sergiledi.


    AJER 5: Cunha’yı, kurallara uygun olarak saha dışına yönlendirmek yerine kendi ceza sahasında yere indiren talihsiz kayma müdahalesiyle, hem kendi performansını hem de Norveç’in maçını telafisi imkansız bir şekilde lekeleme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sürekli zor anlar yaşadı; ilk yarıda Martinelli’yi markajdan kaçırdı ve Martinelli, birkaç santimetre farkla kesin bir kafa vuruşunu kaçırdı. Dakikalar geçtikçe kısmen toparlandı; 65. dakikada harika bir pozisyon alışıyla Haaland’ın öne geçmesini sağlayacak asist yapmasına ramak kaldı.

    (95. dakikadan itibaren OSTIGARD 5,5: Şanssızdı. Sahada kaldığı çok az dakika içinde, Brezilya’ya maça yeniden tutunma şansı veren penaltı faulünü yaptı.)


    MOLLER WOLFE 6,5: Rayan ile girdiği ikili mücadele maçın en ilginç anlarından biriydi ancak sonuçta berabere bitti. İlk yarıda Nusa’nın arkasını korumak için Rayan’ın ilerleyişlerini durdurmak zorunda kalsa da, Schjelderup’un oyuna girmesiyle birlikte daha fazla paslaşma ve pozisyon alma fırsatı buldu. Sol kanattan yaptığı ortada, Alisson’un mükemmel olmayan çıkışı sayesinde neredeyse iyi bir pozisyon yaratıyordu. Maçı giderek yükselen bir performansla tamamladı.


    ODEGAARD 7: İlk yarıda Norveç’in en iyi gol fırsatı ondan geldi; Haaland, Alisson’un karşısında tek başına şut çekebilmesi için ona alan açtı, ancak Odegaard Brezilyalı kalecinin büyüsüne kapıldı. Kendi ceza sahasında yaptığı top kaybı, Vinicius için önemli bir fırsat doğurdu. İkinci yarıda orta sahada her yerde olan adam haline gelerek sahneye çıktı; hem Berge’nin yanına inerek takım arkadaşlarının çıkışını desteklemede, hem de orta saha oyuncusu olarak boşluklara girip son otuz metrede oyunu dağıtmada çok değerliydi.


    BERGE 6: Ne kötü ne de iyi denilebilecek klasik bir performans sergiledi. Brezilyalı oyuncuların hücumlarını engellemek için savunmanın önünde dengeleyici rol üstlendi; sık sık kendi pozisyonuna inen Odegaard ile birlikte, okul dersleri gibi klasik bir oyun kuruculuğuyla yetindi.


    BERG 7: Maçın daha 4. dakikasında, Sorloth’un asistiyle Alisson’u geçen şutunun ardından boğazında bir çığlık kaldı, ancak Atlético Madrid’li forvetin ofsayt kararı her şeyi geçersiz kıldı. Neredeyse hiç ileriye çıkmadı; orta sahada birkaç top kazanmakla yetindi ve orta sahada sahneye çıkma görevini daha kaliteli olan Odegaard’a bıraktı. Ancak, özellikle maçın heyecanının doruğa ulaştığı ve belirleyici aşamasına girdiğinde, tarif edilemez kadar çok kilometre koştu. Muazzam bir fedakarlık sergilediği bir maçtı.


    NUSA 5: Solbakken’in en etkili silahlarından biri için kabus gibi bir ilk yarı. Kağıt üzerinde hızı, eski Juventuslu Danilo gibi daha deneyimli ama aynı zamanda daha fazla kilometre katetmiş bir oyuncunun karşısında ortalığı kasıp kavurması gerekirdi. Onu hiçbir zaman geçemediği gibi, Brezilya için iki gol fırsatına yol açan birkaç top kaybı da yaptı; bunlardan ilki, Bruno Guimaraes’in kaçırdığı penaltıydı. Solbakken, ilk 45 dakikanın ardından onu acımasızca kenara aldı.

    (46. dakikadan itibaren SCHJELDERUP 7,5: Nusa’ya kıyasla daha az kaotik, Moller Wolfe ile paslaşmaya daha yatkın ve genel olarak takımın bölümlerini birbirine bağlamaya daha eğilimli. O kanattan Norveç, oyuna girdiğinden itibaren daha istikrarlı ve etkili bir şekilde saldırdı ve 75. dakikada, ilk direk hizasından attığı sağ ayağıyla Alisson'u zorlayan şutuyla birdenbire canlandı. Haaland'ın galibiyet golü olan kafa vuruşuna mükemmel bir asist yaptı.

    HAALAND 9: Bir canavar. Maçı, hem de ne maç ama, karara bağlamak için yarım top (bu durumda iki) yeterli. İlk yarım saat boyunca neredeyse hiç görünmüyor; Marquinhos-Gabriel ikilisi tarafından iyi kontrol ediliyor, ama en önemlisi takım arkadaşları tarafından hiçbir zaman gerektiği gibi oyuna dahil edilemiyor. Nusa formunda değildi, Sorloth sağ kanattan ofsayt pozisyonlarında pek bir şey yapamadı, ancak yine de takımın hizmetine girerek yeşil-altın rengi savunmayı geriye çekip, savunmadan gelen uzun toplarda giderek daha fazla ikili mücadeleyi kazanmaya başladı. İkinci yarı başında Ajer’in güzel girişimi sayesinde kaleyi az farkla ıskaladı; birkaç santimetre farkla golü kaçırsa da, Gabriel’in markajından kurtulduğu hareketle olağanüstü bir performans sergiledi, Schjelderup’un ortasını havada yakaladı ve Alisson’un arkasına tarif edilemez bir sertlikle topu gönderdi. Ardından, maçı bitiren “sert şut”u da adeta yoktan var ederek, gol krallığı sıralamasında Messi ve Mbappé’yi yakaladı.


    SORLOTH 5: Sağ kanat pozisyonu, en iyi niteliklerini sergilemesine engel olduğu bir performansta, tek ama önemli bir parıltı gösterdi. Maçın başında Douglas Santos’u şaşırttı ve Berg’in 1-0’ı yapabileceği pozisyonda asist yaptı, ancak yan hakemin başlangıçta ofsayt kararı vermesi her şeyi boşa çıkardı. Ardından sahadan iz bırakmadan kayboldu. (46. dakikadan itibaren BOBB 6: Dar alanlarda o canlılığı getirdi; bu, Berg, Odegaard veya Aursnes’in forvetten kanada doğru yaptığı girişleri tetiklemek için de önemliydi; Sorloth gibi kanada kaydırılmış bir santrforun sağlayamayacağı bir katkıydı


    TEKNİK DİREKTÖR SOLBAKKEN 8: Şans cesur olanların yanındadır, ancak bu Norveç takımı çok güçlü, muhtemelen bu ülkenin tarihindeki en güçlü takım. Kader, kritik anlarda yardım eli uzatıyor; Brezilya, 0-0'da bir penaltı ve Endrick ile büyük bir fırsatı kaçırıyor. Ancak Brezilya, yol ayrımında yanlış yolu seçtiğinde Norveç soğukkanlılığını kaybetmedi, zihinsel olarak her zaman maçın içinde kaldı ve teknik direktörünün yedek kulübesinden yaptığı isabetli hamleler sayesinde, bugün dünyada hiç kimsenin yapamadığı kadar etkili olan forvetin tek iki kaleye isabetli şutuyla maçı kazandı.

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