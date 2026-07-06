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Grafica Calciomercato In Tackle Ancelotti Brasile 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

Çeviri:

Brezilya’nın yirmi yıllık krizi ve (aynı zamanda) Ancelotti’nin payı: Seleçao’nun yeniden yapılanmasını başlatmak için gerçekten doğru kişi o mu?

Brezilya
C. Ancelotti
Dünya Kupası
FEATURES
Opinion
Neymar
Vinicius Junior

Seleção’nun Dünya Kupası’ndaki bir başka başarısızlığı, geleceğe dair endişe verici sorular ortaya çıkarıyor

Bir fiyasko; dürüst olmak gerekirse tamamen beklenmedik bir durum değil, ancak dünyanın en prestijli ve başarılı futbol hareketlerinden birinin tarihsel açıdan en büyük kriz dönemini nasıl yaşadığının dramatik ve gerçekçi bir yansıması. 36 yıldır ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında elenen Brezilya (1934 ve 1966'daki benzer hayal kırıklıklarının ardından, en son İtalya '90'da Maradona ve Caniggia'nın Arjantin'i karşısında elenmişti), süper bir Norveç karşısında sıfır noktasına geridöndü.

Bunu, maç sonrası basın toplantısında yeni neslin önünü resmen açan, form düşüşü yaşayan liderler Marquinhos ve Casemiro (ikincisi gözyaşları içindeydi) gibi doğrudan ilgili oyuncuların kendileri açıkladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bir döngünün sonundan ziyade, 2030'daki yüzüncü yıl Dünya Kupası'nı bugünden itibaren planlamak için gerekli olan yeni bir başlangıçtan bahsetti.


ANCELOTTI: "HAK ETMEDİĞİMİZ BİR YENİLGİ, BU YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLMALIDIR"


  • ANCELOTTI’YE AÇILAN DAVALAR

    Ve Brezilya’daki analizler ve süreçler – bu büyüklükteki bir çöküşün ardından her zamanki gibi acımasız bir şekilde – özellikle de “kaybeden” olmakla ve büyük bir takımın zihniyetini oluşturamamakla suçlanan eski nesil oyuncuları es geçmeden, bir yıl önce vatanın kurtarıcısı olarak göreve getirilen İtalyan teknik direktörün yeniden yapılanmadaki rolünden de yola çıkıyor. Eleme turlarını (olumsuz anlamda) tarihi bir beşincilikle tamamlayacak olan Seleçao, o zamanlar zaten o kadar çok endişe uyandırıyordu ki, gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerden birinin takımın başına geçmesinin tek başına tüm sorunların çaresi olabileceği düşünülüyordu. Ancelotti, ABD’ye gitmeden hemen önce sözleşmesini 2030’a kadar uzattı, ancak Brezilya’nın oyun ve kadro seçimi açısından hiçbir zaman ikna edici olamadığı ve özellikle de gelecek açısından umut verici bir tablo çizemediği bir Dünya Kupası’nın ardından, ona duyulan güvenin şimdiden azalmaya başladığı açıkça görülüyor.

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  • SON ELEME MAÇLARININ ANLAMI

    2002’deki son dünya şampiyonluğundan bu yana, beş kez şampiyon olan bu takım altı kez üst üste elenmiştir; bunlardan dördü çeyrek finalde, biri yarı finalde (kendi evinde oynanan Dünya Kupası’nda Almanya’ya karşı alınan utanç verici 1-7’lik mağlubiyet) ve biri de son 16 turunda Norveç’e karşı olmuştur. Brezilya, tarihinde hiç bu kadar üst üste altı turnuvada şampiyon olamamıştı ve endişe verici olan şu ki, ilk üç eleme her ne kadar Fransa, Hollanda ve Almanya gibi uluslararası futbolun üç devine karşı gerçekleşmiş olsa da, son üç eleme ise kısa bir süre öncesine kadar “küçük” takımlar olarak görülen Belçika, Hırvatistan ve Norveç gibi rakiplere karşı yaşandı. Ancak bu takımlar son 10-15 yılda, Seleçao ve onu destekleyen Federasyon’un bu arada yol boyunca kaybettiği projeler ve fikirler sayesinde baş döndürücü bir şekilde gelişti. İtalya ve Almanya gibi bu dönemde eski ihtişamını yitirmiş diğer büyük takımlar gibi, geçmişin şöhretinden ve zaferlerinden elde ettikleri gelirle geçinebileceklerini düşündüler.

  • SINIF DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KAYBOLUŞU

    Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki çöküşü, sonuçtan çok gösteriye öncelik veren bir futbol anlayışının ve tüm dünyada popüler hale gelen bir kimliğin kesin yenilgisidir. Ünlü “joga bonito” artık hüzünlü bir anı haline geldi; zira Neymar’dan sonra bu Güney Amerika ülkesi, Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico, Ronaldo, Romario, Ronaldinho ve Kakà gibi isimlerin yarattığı dalga üzerinde, uluslararası düzeyde bir yıldız oyuncu yetiştiremedi. Ve tarihin en başarılı milli takımının yaşadığı bu çarpıcı teknik yoksulluğun aynası, orta saha oyuncularındaki yetenek eksikliği ya da daha da önemlisi, gerçek bir 9 numaranın yokluğudur. “Fenomen” Ronaldo, Brezilyalı forvet geleneğinin son büyük temsilcisiydi; Adriano ya da Pato gibi boşa çıkan ve yerine getirilemeyen umutlar ile, şanlı geçmişe kıyasla bu kadar prestijli, belki de o kadar rahatsız edici ve ağır bir rolde sonraki yıllarda görev alanların yetersizliği arasında: Luis Fabiano, Hulk, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison ve Igor Thiago ya da Mateus Cunha, bunlardan sadece birkaçı.

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  • ANCELOTTI HÂLÂ DOĞRU ADAM MI?

    Saf kalite açısından bu çorak ortamda, kulüp düzeyinde her zaman gerçek şampiyonları yönetmekten çok projeler oluşturmaktan uzak kalan Carlo Ancelotti, gerçekte ilk ciddi rakibi karşısında eriyip giden bir milli takımın sayısız, hatta çok fazla sınırlarını gizlemeye çalıştı. Norveç maçını kendi lehine çevirmek için şansın bile sunduğu fırsatları değerlendiremeyen takım – Bruno Guimaraes’in penaltı hatası ve ikinci yarıda oyuna yeni giren Endrick’in hatası bunun en belirgin örnekleridir – Nyland ile karşı karşıya kaldığında yaptığı hatalar sembol niteliğindeydi – ve uzun süre Brezilya’nın gözü önünde top süren, taze ve coşkulu bir rakibin darbeleri altında çöktü; bu da Brezilya’yı kontrataklara dayalı bir maça mahkum etti.

    İşte bu yüzden, Ancelotti’nin bazı oyuncuları diğerlerine tercih etmesindeki sorumlulukları bir kenara bırakırsak – Joao Pedro’yu kadro dışı bırakıp Neymar’ın yedeğini kadroya alması asla haklı gösterilemez – ya da takımının sergilediği zayıf oyun tarzı bir yana, asıl zorlu kısım şimdi başlıyor. Bir futbol hareketi olarak Brezilya, içinde yarının potansiyel yıldızlarını gerçekten ortaya çıkarabileceği ve bunlardan yararlanabileceği bir oyuncu havuzuna sahip mi? Oyuncuların ötesinde, Brezilya’yı tehlikeli bir bilinmezliğe sürükleyen yirmi yılı aşkın süredir devam eden sistemik krizden çıkmak için bir planı var mı ya da buna yönelik önlemler hazırladı mı?