Bir fiyasko; dürüst olmak gerekirse tamamen beklenmedik bir durum değil, ancak dünyanın en prestijli ve başarılı futbol hareketlerinden birinin tarihsel açıdan en büyük kriz dönemini nasıl yaşadığının dramatik ve gerçekçi bir yansıması. 36 yıldır ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında elenen Brezilya (1934 ve 1966'daki benzer hayal kırıklıklarının ardından, en son İtalya '90'da Maradona ve Caniggia'nın Arjantin'i karşısında elenmişti), süper bir Norveç karşısında sıfır noktasına geridöndü.

Bunu, maç sonrası basın toplantısında yeni neslin önünü resmen açan, form düşüşü yaşayan liderler Marquinhos ve Casemiro (ikincisi gözyaşları içindeydi) gibi doğrudan ilgili oyuncuların kendileri açıkladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bir döngünün sonundan ziyade, 2030'daki yüzüncü yıl Dünya Kupası'nı bugünden itibaren planlamak için gerekli olan yeni bir başlangıçtan bahsetti.





ANCELOTTI: "HAK ETMEDİĞİMİZ BİR YENİLGİ, BU YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLMALIDIR"



