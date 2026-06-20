Brezilya’nın yıldız oyuncusu Raphinha, Haiti galibiyetinin ardından sakatlığıyla ilgili taramalara girdikten sonra iyi haber aldı

Raphinha, Cuma günü Brezilya’nın Haiti’ye karşı aldığı ezici galibiyet sırasında sağ uyluk bölgesinde yaşadığı sakatlığı değerlendirmek üzere Cumartesi sabahı klinik muayenelerden geçti. Forvet oyuncusu, arka uyluk kasında keskin bir ağrı hissederek ilk yarıda sahayı terk etmek zorunda kalınca takım kampında endişe yarattı.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) henüz resmi bir tıbbi teşhis raporu yayınlamamış olsa da, ilk değerlendirmeler olumlu yönde. Gazeta Esportiva’ya göre, şu anki beklentiler, Barcelona yıldızının milli takım kadrosundan çıkarılmasına gerek kalmayacağı yönünde; bu durum, turnuva ilerledikçe hem Carlo Ancelotti’yi hem de taraftarları büyük ölçüde rahatlatacak.