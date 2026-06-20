AFP
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Brezilya’nın yıldız oyuncusu Raphinha, Haiti galibiyetinin ardından sakatlığıyla ilgili taramalara girdikten sonra iyi haber aldı
Tıbbi değerlendirmelerin ardından görülen olumlu işaretler
Raphinha, Cuma günü Brezilya’nın Haiti’ye karşı aldığı ezici galibiyet sırasında sağ uyluk bölgesinde yaşadığı sakatlığı değerlendirmek üzere Cumartesi sabahı klinik muayenelerden geçti. Forvet oyuncusu, arka uyluk kasında keskin bir ağrı hissederek ilk yarıda sahayı terk etmek zorunda kalınca takım kampında endişe yarattı.
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) henüz resmi bir tıbbi teşhis raporu yayınlamamış olsa da, ilk değerlendirmeler olumlu yönde. Gazeta Esportiva’ya göre, şu anki beklentiler, Barcelona yıldızının milli takım kadrosundan çıkarılmasına gerek kalmayacağı yönünde; bu durum, turnuva ilerledikçe hem Carlo Ancelotti’yi hem de taraftarları büyük ölçüde rahatlatacak.
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Tekrarlayan bir spor sorunuyla başa çıkma
Oyuncunun son dönemdeki sağlık geçmişi göz önüne alındığında, bu sakatlık endişesi özellikle hassas bir konu. Mart ayındaki milli maç arası sırasında, 29 yaşındaki kanat oyuncusu benzer uyluk sorunları nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalmıştı; geçen sezon boyunca aynı bölgede dört ayrı sakatlık geçirdiği zorlu bir lig sezonu yaşamıştı.
Kas sorunları geçmişine rağmen, Haiti maçında oyundan çıkmasının hemen ardından umut verici işaretler görüldü. Forvetin saha dışına çıkarken normal bir şekilde yürüdüğü gözlemlendi ve yedek kulübesinde otururken sağlık ekibinden ilk müdahaleyi almaya başladı; bu da hızlı bir iyileşme umudunu güçlendirdi.
Turnuva kuralları ve kadro kısıtlamaları
FIFA’nın katı turnuva kuralları nedeniyle forvetin fiziksel durumu hayati önem taşıyor. Raphinha’nın Dünya Kupası’nın geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşirse, Brezilya, Fas ile oynayacağı açılış maçı öncesinde 24 saat dolduğu için 26 kişilik ilk kadro listesinin dışından bir yedek oyuncu çağıramayacak.
Grup aşamasının ilk turu başladığında, kaleciler hariç hiçbir milli takımın turnuvanın geri kalanı için kadro listesinde değişiklik yapmasına izin verilmez. Bu kural, oyuncunun yaklaşan eleme turlarında forma giyebilecek kadar iyileşmesini sağlamak için Selecao’nun sağlık ekibi üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.
- AFP
Neymar, İskoçya maçı için kadroya geri dönüyor
Brezilya milli takımı, Cumartesi sabahı otel tesisleri ile Columbia Park antrenman merkezindeki spor salonu arasında bölünerek iç antrenmanlara katıldı. Sabah seansının ardından oyunculara, sahada son dönemde harcadıkları eforun etkisinden kurtulabilmeleri için öğleden sonra dinlenme süresi verildi.
Brezilya, dikkatini C Grubu'ndaki son maçı olan İskoçya karşılaşmasına çevirdi. Bu maçta, sakatlığı nedeniyle ilk iki maçı kaçıran Neymar'ın kadroya dönmesi bekleniyor. Selecao'nun Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Ancelotti, forvetin durumundaki gelişmeyi doğrulayarak şunları söyledi: "Neymar yarın bireysel antrenman yapacak, Pazartesi günü ise takımın geri kalanıyla birlikte antrenmana çıkacak. İskoçya maçında forma giyebilecek."