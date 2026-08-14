Yargıç Tais de Paula Scheer, mağdurun ifadesinin önemli bir delil ağırlığı taşıdığına hükmetti; bu ifadenin, adli tıp incelemesi olmasa bile mahkûmiyet için yeterince tutarlı ve uyumlu olduğunu belirtti.

Yazılı kararında hâkim şu ifadeleri kullandı: "Tecavüze teşebbüs suçunun maddi unsurları ve failin kimliği, mağdurun kararlı, tutarlı ve birbiriyle uyumlu ifadesiyle, ayrıca delil bütünüyle desteklenerek ortaya konmuştur; bu da adli tıp incelemesinin yokluğunda dahi mahkûmiyet için yeterlidir. Aile içi ortamda işlenen cinsel suçlarda mağdurun ifadesi, olayların gizli niteliği ve zarar gören tarafın kırılganlığı göz önüne alındığında, Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Yargılama Protokolü ve yerleşik içtihat doğrultusunda özel bir delil ağırlığı taşır."

Bu sırada Paranaense, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sürece mesafe koydu: "Bu konu yargı gizliliği kapsamında yürütülen bir süreç olduğundan, Kulüp içeriği veya burada ele alınan olaylar hakkında yorum yapmayacaktır. Karar ilk derece mahkemesinden çıkmıştır ve temyize tabidir. Kulüp sürecin tarafı değildir ve olası herhangi bir nihai karara kadar, yürürlükteki hukuki güvenceleri gözeterek sürecin olağan seyrine saygı duyacaktır."