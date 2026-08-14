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Brezilya'nın üst düzey liglerinde forma giyen futbolcu, eski partnerine tecavüz ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Derik'e hapis cezası verildi
Paranaense oyuncusu Derik, 2024 yılında eski bir partnerini ilgilendiren iki tecavüz suçundan mahkûm edilmesinin ardından kapalı cezaevi rejiminde 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Curitiba Kadına Yönelik Ev İçi ve Aile İçi Şiddet Mahkemesi'nden Yargıç Tais de Paula Scheer tarafından verildi. Hükme rağmen 21 yaşındaki oyuncunun karara itiraz süreci boyunca serbest kalmasına izin verildi, ancak mahkeme yasal masrafların yanı sıra 20.000 R$ (£2.800/$3.800) tazminat ödemesine hükmetti.
- Onzex Press e Imagens
Hakim, savcılığın talebini reddetti
Kamu Savcılığı ilk etapta Derik için beraat talebinde bulundu ve toplanan delillerin yetersiz olduğunu, ayrıca olaya dahil olan tarafların anlatımları arasında çelişkiler bulunduğunu savundu.
ESPN'in ulaştığı hukuki belgelere göre Kamu Savcılığı şu ifadeleri kullandı: "Kamu Savcılığı, Ceza Kanunu'nun 213. maddesi caput ve 147-B maddesi kapsamındaki suçlamalar bakımından, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 386. maddesinin VII. fıkrası uyarınca sanığın beraatini talep etti; gerekçe olarak ise dosyada toplanan deliller bütününün, tecavüz suçlarına ilişkin olarak çekişmeli yargılama sürecinde alınan anlatımlar karşı karşıya getirildiğinde çelişkili versiyonlar ortaya çıkarması nedeniyle mahkûmiyet kararı verilmesine yeterli olmadığını gösterdi. [Kamu Savcılığı] ayrıca, sanığın Olay 01 ve 02'yi işlediğini doğrulayacak kesin delil bulunmaması nedeniyle, duygusal zarardan ötürü kendisine cezai sorumluluk yüklenmesinin de mümkün olmadığını vurguladı."
Mahkeme, mağdurun ifadesine öncelik verdi
Yargıç Tais de Paula Scheer, mağdurun ifadesinin önemli bir delil ağırlığı taşıdığına hükmetti; bu ifadenin, adli tıp incelemesi olmasa bile mahkûmiyet için yeterince tutarlı ve uyumlu olduğunu belirtti.
Yazılı kararında hâkim şu ifadeleri kullandı: "Tecavüze teşebbüs suçunun maddi unsurları ve failin kimliği, mağdurun kararlı, tutarlı ve birbiriyle uyumlu ifadesiyle, ayrıca delil bütünüyle desteklenerek ortaya konmuştur; bu da adli tıp incelemesinin yokluğunda dahi mahkûmiyet için yeterlidir. Aile içi ortamda işlenen cinsel suçlarda mağdurun ifadesi, olayların gizli niteliği ve zarar gören tarafın kırılganlığı göz önüne alındığında, Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Yargılama Protokolü ve yerleşik içtihat doğrultusunda özel bir delil ağırlığı taşır."
Bu sırada Paranaense, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sürece mesafe koydu: "Bu konu yargı gizliliği kapsamında yürütülen bir süreç olduğundan, Kulüp içeriği veya burada ele alınan olaylar hakkında yorum yapmayacaktır. Karar ilk derece mahkemesinden çıkmıştır ve temyize tabidir. Kulüp sürecin tarafı değildir ve olası herhangi bir nihai karara kadar, yürürlükteki hukuki güvenceleri gözeterek sürecin olağan seyrine saygı duyacaktır."
- Fotoarena
İtiraz süreci şu anda devam ediyor
Derik'in hukuk ekibinin, ilk kararı bozdurma girişimi kapsamında daha yüksek bir mahkemeye resmî itiraz başvurusunda bulunması bekleniyor. Yargı gizliliği altında hukuki süreç devam ederken, Paranaense'nin davaya müdahil olmadan gelişmeleri uzaktan takip etmesi muhtemel görünüyor. Genç savunmacının profesyonel kariyeri ise, önümüzdeki aylarda hukuki geleceğine ilişkin netlik kazanmayı beklerken artık pamuk ipliğine bağlı.
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