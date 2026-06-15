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Brezilya'nın sakat forvet için hazırladığı planın ortaya çıkmasıyla Neymar, Dünya Kupası grup aşamasının TAMAMINI kaçırabilir
Selecao için temkinli olmak hâlâ öncelikli
Brezilya'nın sağlık ekibi ve teknik kadrosu, Neymar'ın Dünya Kupası'nın ilk aşamasına katılımı konusunda bir mutabakata vardı: temkinli davranmak tek çıkış yolu.
Süperstarın ilk 11'e dönmesi yönündeki taleplere rağmen, şu anda Philadelphia'da Haiti ile oynanacak maçta riske atılacağına dair herhangi bir işaret yok.
ESPN'ye göre Brezilya, Neymar'ın turnuvayı erken bitirmesine neden olabilecek bir aksilikten kaçınmaya kararlı. Neymar, 27 Mayıs'ta Granja Comary'ye geldiğinden beri Carlo Ancelotti yönetiminde antrenman yapmadı ve teknik ekibin talimatı, çok erken yoğun antrenmanlara dönerek durumunun kötüleşmemesini sağlamak.
- AFP
Bacak yaralanmasının iyileşme süresi
Neymar, 17 Mayıs'ta Santos formasıyla oynarken yaşadığı ikinci derece baldır sakatlığından sonra şu anda sahalara dönmek için çalışıyor. Son günlerde spor salonundaki antrenman yükünü artırmış olsa da – bu, iyileşme sürecinde olumlu bir gelişme işareti – maç formuna henüz ulaşmış değil ve takım arkadaşlarıyla sahada yeniden bir araya gelemedi.
32 yaşındaki oyuncunun bu hafta sahaya çıkarak bireysel antrenmanlara başlaması planlanıyor, ancak sağlık ekibi ağrısının tamamen geçtiğinden emin olduktan sonra tam takım antrenmanlarına katılabilecektir.
Bir aydan fazla süredir resmi maç oynamadığı göz önüne alındığında, ritim eksikliği karar verme sürecinde önemli bir faktör.
Eleme turları için planlar
Brezilya, şu anda Neymar’ın Dünya Kupası eleme turlarına yetişmesini sağlayacak bir program üzerinde çalışıyor. Bu strateji, Neymar’ın Haiti maçında forma giyememesine yol açarken, 24 Haziran’da Miami’de oynanacak İskoçya ile yapılacak son grup maçı için de durumunu belirsiz hale getiriyor.
Bu temkinli yaklaşım, ancak Selecao'nun sonuçları sahada böyle bir lüksü mümkün kılarsa sürdürülecek.
Ancelotti, en iyi oyuncusunun sahada olmasını istiyor ancak oyuncunun sağlığını tehlikeye atmayı reddediyor. İtalyan teknik adam, sakatlanan yıldızı kadroda tutma kararını şöyle açıkladı: "Neymar, mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için çok çalışıyor. Neymar'ı kadroya çağırdığımızda, bunu sadece inkar edilemez teknik kalitesi nedeniyle yapmadık. Aynı zamanda tecrübesi ve takımdaki genç oyuncular için bir örnek teşkil edebileceği için de yaptık."
- Getty Images Sport
Son değerlendirme yaklaşıyor
Tıbbi ekip, yoğun tedavinin baldır kasını başarıyla iyileştirip iyileştirmediğini doğrulamak için önümüzdeki günlerde yeni görüntüleme testleri yapılmasını ihtimal dışı bırakmadı. Bu sonuçlar, Neymar’ın sahaya dönüş sürecini hızlandırabileceğini mi, yoksa spor salonunda tek başına rehabilitasyonuna devam etmesi gerektiğini mi belirleyecek.
Sonuç olarak Brezilya, kısa vadeli tedbir ile uzun vadeli kazanç arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Tüm zamanların en golcü oyuncusu olsun ya da olmasın, Selecao 32 turuna yükselmeyi garantilemeli; burada ise tamamen dinlenmiş ve iyileşmiş bir Neymar'ın, altıncı dünya şampiyonluğu için takımı sürüklemeye hazır olmasını umuyorlar.