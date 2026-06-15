Brezilya'nın sakat forvet için hazırladığı planın ortaya çıkmasıyla Neymar, Dünya Kupası grup aşamasının TAMAMINI kaçırabilir

Brezilya, şu anda Neymar’ın Dünya Kupası eleme turlarına yetişmesini sağlayacak bir program üzerinde çalışıyor. Bu strateji, Neymar’ın Haiti maçında forma giyememesine yol açarken, 24 Haziran’da Miami’de oynanacak İskoçya ile yapılacak son grup maçı için de durumunu belirsiz hale getiriyor.

Bu temkinli yaklaşım, ancak Selecao'nun sonuçları sahada böyle bir lüksü mümkün kılarsa sürdürülecek.

Ancelotti, en iyi oyuncusunun sahada olmasını istiyor ancak oyuncunun sağlığını tehlikeye atmayı reddediyor. İtalyan teknik adam, sakatlanan yıldızı kadroda tutma kararını şöyle açıkladı: "Neymar, mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için çok çalışıyor. Neymar'ı kadroya çağırdığımızda, bunu sadece inkar edilemez teknik kalitesi nedeniyle yapmadık. Aynı zamanda tecrübesi ve takımdaki genç oyuncular için bir örnek teşkil edebileceği için de yaptık."