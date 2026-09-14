DeFodi Images
Çeviri:
Brezilya'nın en yeni yıldızı mı? PSV kaptanı Mauro Junior, Eredivisie'deki üstün performansının ardından gelen sürpriz Brezilya milli takım daveti sonrası nutku tutuldu
Savunmacı ilk kez davet aldı
Çok yönlü 27 yaşındaki oyuncu, PSV'de kilit bir lider olarak kendini kabul ettirmesinin ardından Brezilya A Milli Takımı'ndan ilk kez davet aldı; Jerdy Schouten'in ciddi diz sakatlığının ardından kaptanlık görevini devraldı. Ocak 2018'den bu yana kulübün kadrosunda bulunan Mauro, bu sezon ligde oynanan altı maçın tamamına ilk 11'de başladı ve bir gol ile bir asist kaydetti. Etkileyici performansları, Eindhoven ekibini Eredivisie'de zirveye taşıdı; takım beş galibiyet ve bir beraberlikle 16 puana ulaştı.
- Pro Shots
Kaptan seçime tepki gösterdi
Sparta karşısında alınan etkileyici 4-1'lik galibiyet, sol bekin ilk kez A milli takıma çağrılmasının ardından unutulmaz bir haftayı taçlandırdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ESPN Nederland'a konuşan oyuncu, gözünü uluslararası sahneye çevirmeden önce şu anki önceliğinin kulüp görevleri olduğunu vurguladı.
Ülkesini temsil etme onuru hakkında şunları söyledi: "Çok mutluyum ve Brezilya milli takımına seçilmeyi büyük bir onur olarak görüyorum. Ama önce milli ara öncesindeki son maçı kazanmak istiyorum. Ondan sonra tamamen Brezilya'ya odaklanabilirim."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim için tam bir sürpriz oldu. Çağrılmayı beklemiyordum. Kendimle gurur duydum ama takımla da gurur duydum. Bunu benim için mümkün kılan onlar oldu."
Dünya elitleri arasında tanınırlık
Bu seçilme, savunmacının taktiksel esnekliğinin de bir takdiri niteliğinde; zira Selecao kadrosunda yerler için yoğun rekabet yaşanırken orta sahada da rahatlıkla görev yaptı. Brezilya kadrosundaki dünya çapındaki yetenek derinliğini kabul eden oyuncu, "Evet, bu doğru. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak elbette kolay değil. İnanılmaz sayıda harika oyuncumuz var" dedi.
Bek oyuncusu, haberi ilk duyan kişinin eşi olduğunu da açıkladı: "Bana söylendikten hemen sonra aradığım ilk kişi oydu."
- ANP
Önümüzde uluslararası hazırlık maçları var
Milli takım görevi için yola çıkmadan önce Mauro, PSV zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken 20 Eylül Pazar günü Twente deplasmanında zorlu bir Eredivisie sınavı verecek. Bek oyuncusu daha sonra bu ayın ilerleyen günlerinde Townsville ve Brisbane'de Avustralya'ya karşı oynanacak art arda iki hazırlık maçı için Carlo Ancelotti'nin 26 kişilik kafilesine katılacak. İlk milli takım arası, ekim ayının ilk haftasında Kalküta'da Hindistan'a karşı oynanacak maç için yapılacak uzun yolculukla sona erecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun