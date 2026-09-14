Sparta karşısında alınan etkileyici 4-1'lik galibiyet, sol bekin ilk kez A milli takıma çağrılmasının ardından unutulmaz bir haftayı taçlandırdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ESPN Nederland'a konuşan oyuncu, gözünü uluslararası sahneye çevirmeden önce şu anki önceliğinin kulüp görevleri olduğunu vurguladı.

Ülkesini temsil etme onuru hakkında şunları söyledi: "Çok mutluyum ve Brezilya milli takımına seçilmeyi büyük bir onur olarak görüyorum. Ama önce milli ara öncesindeki son maçı kazanmak istiyorum. Ondan sonra tamamen Brezilya'ya odaklanabilirim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim için tam bir sürpriz oldu. Çağrılmayı beklemiyordum. Kendimle gurur duydum ama takımla da gurur duydum. Bunu benim için mümkün kılan onlar oldu."