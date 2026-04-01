AFP
Çeviri:
Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, yeni müzik şirketi aracılığıyla Dünya Kupası'ndan ilham alan bir albüm çıkaracak
Joga Bonito kralı için yeni bir sahne
Futbol tarihinin en yaratıcı oyuncularından biri olarak kabul edilen Ronaldinho, şimdi bu yeteneğini müzik sektörüne taşımayı hedefliyor. Billboard’un haberine göre, merkezi Miami’de bulunan Tu Musica, farklı kültürler ve pazarlar arasındaki uçurumu kapatmayı ve müzik üretimi ile küresel dağıtım için profesyonel bir platform sunmayı amaçlıyor.
2002 Dünya Kupası şampiyonu, ritim ve melodiye olan ömür boyu tutkusu göz önüne alındığında, bu adımın kendisi için doğal bir gelişme olduğunu açıkladı. Ronaldinho resmi bir açıklamada, "Müzik her zaman hayatımın büyük bir parçası olmuştur. Sahada ve saha dışında en önemli anlarda hep benimle olmuştur," dedi. "Şimdi bu enerjiyi her yere taşımak istiyorum; kültürleri birbirine bağlamak ve her yerden sanatçılar için fırsatlar yaratmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası albümü yakında
Plak şirketinin amiral gemisi projesi, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nın küresel heyecanını yansıtmak üzere tasarlanan, turnuvadan ilham alan bir albüm olacak. Turnuvanın milyarlarca izleyici çekmesi beklenirken, plak şirketi bu küresel etkinliği markasını tanıtmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanacak. 6 Nisan haftasından itibaren, şarkı yazarları ve sanatçılar, son albümde yer alma şansı için çalışmalarını göndermeye davet edilecek. Bu hamle, Ronaldinho'nun Camp Nou'daki zirve yıllarında sergilediği oyun stilinin açık erişimli ve neşeli doğasını yansıtıyor. Tu Musica, başlangıçta Latin Amerika'ya odaklanarak, bölgenin modern müzik sahnesindeki muazzam kültürel etkisinden yararlanacak. Ancak, faaliyetleri Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu'ya genişletmek için şimdiden somut planlar var.
Perde arkasındaki ağır toplar
Ronaldinho, projeye yıldız gücü ve vizyon katarken, girişimin başarısını garantilemek için sektörün deneyimli isimlerinden oluşan bir ekibin desteğini alıyor. Tu Musica, Sua Musica Group CEO’su Roni Maltz Bin, ASJ CEO’su Allan Jesus ve Ronaldinho’nun kardeşi olan, onun parlak futbol kariyeri boyunca işlerini yürüten uzun süredir menajeri Roberto de Assis tarafından ortaklaşa kuruldu.
Bu ortaklık, dağıtım, pazarlama ve yetenek yönetimi alanlarında önemli bir uzmanlığı bir araya getiriyor. Resmi bir basın açıklamasına göre, efsanevi Brezilyalı oyuncu, Sua Musica Group'un altyapısını ve ASJ'nin sağladığı marka gücünü kullanarak "[futbolun] ötesine geçen yolculuğunda bir adım daha atıyor ve eğlence sektöründeki varlığını genişletiyor."
- Getty
Sahadan stüdyoya uzanan miras
Tu Musica'nın lansmanı, Ronaldinho'nun futbolun ötesindeki yolculuğunda atılan bir başka önemli adımdır. UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Dünya Kupası şampiyonluklarıyla dolu bir kariyerin ardından, 46 yaşındaki futbolcu hâlâ dünyanın en tanınmış isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu müzik şirketi, bu şöhreti bir avantaj olarak kullanarak, Ronaldinho'nun müziğe olan kişisel tutkusunu ölçeklenebilir bir iş modeline dönüştürmeyi amaçlıyor. Ronaldinho için bu, yaratıcı ruhunu ifade etmeye devam etme fırsatıdır. Plak şirketi ilk küresel albümünün çıkışına hazırlanırken, futbol dünyası Brezilyalı efsanenin sahada elde ettiği başarıyı müzik listelerinde de yakalayabilecek mi diye merakla bekliyor.