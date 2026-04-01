Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, yeni müzik şirketi aracılığıyla Dünya Kupası'ndan ilham alan bir albüm çıkaracak

Futbol tarihinin en yaratıcı oyuncularından biri olarak kabul edilen Ronaldinho, şimdi bu yeteneğini müzik sektörüne taşımayı hedefliyor. Billboard’un haberine göre, merkezi Miami’de bulunan Tu Musica, farklı kültürler ve pazarlar arasındaki uçurumu kapatmayı ve müzik üretimi ile küresel dağıtım için profesyonel bir platform sunmayı amaçlıyor.

2002 Dünya Kupası şampiyonu, ritim ve melodiye olan ömür boyu tutkusu göz önüne alındığında, bu adımın kendisi için doğal bir gelişme olduğunu açıkladı. Ronaldinho resmi bir açıklamada, "Müzik her zaman hayatımın büyük bir parçası olmuştur. Sahada ve saha dışında en önemli anlarda hep benimle olmuştur," dedi. "Şimdi bu enerjiyi her yere taşımak istiyorum; kültürleri birbirine bağlamak ve her yerden sanatçılar için fırsatlar yaratmak istiyorum."