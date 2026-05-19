Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasına Joao Pedro ailesinin yürek burkan tepkisi internette hızla yayıldı
Üretken forvet kadroda yer almıyor
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Rio de Janeiro'da yıldızlarla dolu kadrosunu açıklamasının ardından, Chelsea'nin forveti tartışmasız gecenin en büyük kaybı oldu. Pedro, Premier Lig'de 15 gol ve 5 asistle Chelsea'deki ilk sezonunda olağanüstü bir performans sergilemiş olmasına rağmen, kadroda yer Lyon'dan Endrick ve Zenit'ten Luiz Henrique'ye ayrıldı. Kutlama bayraklarıyla çevrili olan oyuncunun ailesi, isminin okunmayacağını fark edince yaşadığı hayal kırıklığı canlı olarak kameralara yansıdı.
Pedro sosyal medyada görüşlerini dile getiriyor
Kuzey Amerika’daki turnuvaya katılamamanın yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen, sekiz kez milli formayı giymiş olan oyuncu, kadroya alınmaması konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamada büyük bir olgunluk sergiledi. Destekçilerini teselli etmek ve geleceğe bakmak amacıyla sosyal medya hesaplarında bir mesaj paylaşan Pedro, şöyle dedi: “Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne yazık ki, ülkemi Dünya Kupası’nda temsil etme hayalimi gerçekleştirmek mümkün olmadı, ancak her zaman olduğu gibi sakin ve odaklanmış durumdayım. Sevinçler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır. Bundan sonra, orada olan herkese iyi şanslar diliyorum. Altıncı şampiyonluğu eve getirmeleri için onları destekleyen bir taraftar olacağım."
Ancelotti kadro politikasını açıkladı
Ancelotti, 2023 yılından beri milli takımda forma giymeyen 34 yaşındaki Neymar'ı kadroya dahil etmesi nedeniyle basının sert eleştirilerine maruz kaldı. Her iki forvetle ilgili tartışmalı taktiksel kararlarını savunan Ancelotti, şöyle konuştu: "Elbette Joao Pedro için üzülüyoruz. Avrupa'da geçirdiği sezon göz önüne alındığında, muhtemelen bu kadroda yer almayı hak etmişti, ancak ne yazık ki, tüm farkındalık ve saygımızla birlikte başka bir oyuncuyu tercih ettik. Joao Pedro ve diğerleri için çok üzülüyorum.
"Neymar'ı yıl boyunca değerlendirdik ve son dönemde istikrarlı bir performans sergilediğini ve fiziksel kondisyonunu geliştirdiğini gördük. Onun önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz ve bu Dünya Kupası'nda da önemli bir oyuncu olacak.
"Tüm yıl boyunca yapılan değerlendirme tamamen fiziksel açıdan yapıldı, bunu konuştuk. Fiziksel bir durumdu. Son maçlarda istikrarlı bir performans sergiledi. Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde fiziksel kondisyonunu iyileştirme şansı olabilir. Bu fırsatı var. Ayrıca, bu tür turnuvalardaki tecrübesi, takıma olan sevgisi, takım içinde daha iyi bir ortam yaratması ve takıma yardımcı olması da önemli faktörler."
Ağız sulandıran turnuva açılış maçı yaklaşıyor
Beş kez dünya şampiyonu olan takım, 13 Haziran’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fas ile karşılaşarak C Grubu’nda zorlu bir açılış sınavına çıkacak. Ancelotti’nin takımı, Philadelphia’da Haiti ve Miami’de İskoçya ile oynayacağı sonraki maçlara geçmeden önce turnuva ritmini bir an önce yakalamak zorunda. Bu arada Pedro, Chelsea’deki sezon öncesi antrenmanlarına dönmeden önce bu milli takımdaki aksilikleri atlatmaya çalışacak.