Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasına Joao Pedro ailesinin yürek burkan tepkisi internette hızla yayıldı

Ancelotti, 2023 yılından beri milli takımda forma giymeyen 34 yaşındaki Neymar'ı kadroya dahil etmesi nedeniyle basının sert eleştirilerine maruz kaldı. Her iki forvetle ilgili tartışmalı taktiksel kararlarını savunan Ancelotti, şöyle konuştu: "Elbette Joao Pedro için üzülüyoruz. Avrupa'da geçirdiği sezon göz önüne alındığında, muhtemelen bu kadroda yer almayı hak etmişti, ancak ne yazık ki, tüm farkındalık ve saygımızla birlikte başka bir oyuncuyu tercih ettik. Joao Pedro ve diğerleri için çok üzülüyorum.

"Neymar'ı yıl boyunca değerlendirdik ve son dönemde istikrarlı bir performans sergilediğini ve fiziksel kondisyonunu geliştirdiğini gördük. Onun önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz ve bu Dünya Kupası'nda da önemli bir oyuncu olacak.

"Tüm yıl boyunca yapılan değerlendirme tamamen fiziksel açıdan yapıldı, bunu konuştuk. Fiziksel bir durumdu. Son maçlarda istikrarlı bir performans sergiledi. Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde fiziksel kondisyonunu iyileştirme şansı olabilir. Bu fırsatı var. Ayrıca, bu tür turnuvalardaki tecrübesi, takıma olan sevgisi, takım içinde daha iyi bir ortam yaratması ve takıma yardımcı olması da önemli faktörler."