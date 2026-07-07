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Brazil World Cup nightmare GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Brezilya’nın Dünya Kupası kabusu: Neymar, sakatlıklar ve Selecao ile Carlo Ancelotti için her şeyin neden bu kadar ters gittiği

Analysis
Brezilya
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Neymar
Raphinha
FEATURES
Brezilya - Norveç

Beş kez şampiyon olan Brezilya’nın, sürpriz takım Norveç ve Erling Haaland’ın golleriyle turnuvadan hiç de şerefli olmayan bir şekilde elenmesinin ardından, ülkenin Dünya Kupası’ndaki feci elenişine ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Aslında, Selecao Kuzey Amerika’da hiçbir zaman tam anlamıyla ritmini bulamadı; yaşlanan ve dağınık bir kadroyla boğuşan takım, henüz bir bütün haline gelememişti ve çoğu zaman işleri halletmek için Vinicius Jr’a güvenmek zorunda kalıyordu.

New Jersey’de yaşanan ve büyük hayal kırıklığı yaratan son 16 turu fiyaskosunun tozu yerleşirken, bir yıl önce göreve geldiğinde Brezilya’yı uluslararası futbolun zirvesine geri taşıyacak kişi olarak görülen saygın teknik direktör Carlo Ancelotti’ye yönelik ciddi sorular gündeme geliyor.

Aradan geçen on iki ayın ardından, İtalyan teknik direktörün bu görevdeki geleceği şimdiden ciddi tehlike altında görünüyor. Brezilya’da görevden alınması yönündeki sesler giderek yükselirken, teknik direktörün kendisi bunun bir son değil, “yeni bir döngünün başlangıcı” olduğunu ısrarla vurguluyor. Geriye dönüp bakıldığında, bazı hayati kararları büyük ölçüde yanlış verdiği açıkça görülüyor.

Peki, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya için işler tam olarak nerede ters gitmeye başladı? GOAL, turnuvaya erken veda eden Selecao’nun en büyük sorunlarını değerlendiriyor...

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gıcırdayan kemikler

    Brezilya’nın yaşadığı sorunların çoğunun Ancelotti’nin kadro seçiminden kaynaklandığı iyi biliniyor; bunda önemli bir etken de, ülkede uygun alternatiflerin ortaya çıkmadığını düşünmesi nedeniyle, uzun süredir milli takımda forma giyen ve yaşlanan bir oyuncu grubuna sadık kalmasıydı.

    Üç kalecinin yaşları sırasıyla 33, 32 ve 38 idi; turnuva kadrosuna çağrılan savunma oyuncularının ortalama yaşı ise 31'di. Bu isimler arasında, her ikisi de geçmiş bir dönemin kalıntıları gibi görünen eski Juventus bekleri Danilo ve Alex Sandro da yer alıyordu. Orta sahada ise 34 yaşındaki Casemiro’ya bir kez daha büyük ölçüde güvenildi ve 32 yaşındaki eski Liverpool oyuncusu Fabinho’ya da bolca süre verildi.

    Bournemouth'un genç oyuncusu Rayan (19) ve Botafogo'dan Danilo (25), gelecek için bir umut ışığı yaktı, ancak Ancelotti, Brezilya'nın feci bir şekilde turnuvadan elenmesinin ardından, takıma taze kanın acil bir ihtiyaç olduğunu kabul etti.

    İtalyan teknik direktör, “Genç yeteneklere ihtiyacımız var, Brezilya futboluna üst düzey oyuncuların katılması gerekiyor” dedi. “Bu milli takım çok sağlam bir kadroya sahip; devam eden harika oyuncular ve kadroya girebilecek bazı yeni oyuncular var.”

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neymar riski

    Elbette, kadroya dahil edilmesi manşetleri süsleyen bir başka tecrübeli oyuncu daha vardı: Neymar. Ancelotti, bir dizi fiziksel sorun nedeniyle son milli maçına Ekim 2023’te çıkmış olmasına rağmen, medyanın ve Selecao taraftarlarının bir kesiminin yoğun baskısına rağmen 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil ederek sansasyon yarattı.

    Ne tesadüf ki, Santos'un süperstarı Dünya Kupası arifesinde "iki ila üç hafta" sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir baldır sakatlığı geçirdi; bu da Brezilya'nın grup aşamasındaki ilk iki maçını kaçırmasına ve üçüncü maçta İskoçya karşısında yedek kulübesinden sadece 14 dakika sahaya çıkabilmesine yol açtı. Miami'deki kısa süreli sahne alışı sırasında ritminden oldukça uzak görünüyordu; bu an, bir ulusun kahramanının dönüşü olmaktan çok, bir veda maçı havası taşıyordu.

    Ancelotti, Japonya’ya karşı dramatik bir şekilde kazanılan son 32 turu maçında bu efsanevi forvete hiç şans vermedi; takımının Norveç’e karşı galibiyet peşinde olduğu 16 turu maçında ise yedek olarak biraz daha uzun süre sahada kalmasına izin verilse de, Neymar, neredeyse kesin olarak milli takımdaki son maçı olacak bu karşılaşmada maçın sonlarında teselli niteliğinde bir penaltı golü atmasına rağmen yine etkisiz kaldı.

  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Önemli bir ihmal

    Neymar’ın sakatlığı ve bunun ardından kadroda yer almaması, Chelsea’den Joao Pedro’nun kadroya alınmaması kararını daha da anlaşılmaz hale getirdi. Brezilya milli takımının rekor golcüsünün dramatik bir şekilde kadroya geri çağrılmasından doğrudan etkilenen 24 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge’deki ilk sezonunda toplam 29 gol ve asist kaydetmesine rağmen acımasızca kadro dışında bırakıldı.

    Pedro'nun Dünya Kupası kadrosuna gireceği ve hatta Brezilya'nın 9 numarası olarak ilk 11'de yer alacağı neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyordu; çok yönlülüğü onu hücumda çok değerli bir varlık haline getirmişti. Ancelotti, kadrosunu açıklarken bu forvetin "muhtemelen bu listede yer almayı hak ettiğini" bile itiraf etmişti.

    Beş kez şampiyon olan takımın Dünya Kupası'ndan elenmesine ilişkin, uzun sürecek ve acı verici bir sorgulama sürecinin ortasında, Chelsea'li forveti kadroya almama yönündeki cesur karar, defalarca eleştiri konusu olacak gibi görünüyor.

    "Dürüst olmak gerekirse, bence bu elenme, teknik direktörün aldığı kararlarla başladı," dedi Brezilya'nın efsane ismi Ronaldo Nazario olayın ardından. "Joao Pedro'nun neden bu kadroda yer almadığını hâlâ anlamıyorum. Olağanüstü bir sezon geçirdi, formda ve Brezilya'nın farklı bir şeyler sunabilecek bir forvete ihtiyacı vardı."

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Karışık orta saha

    Seçilen kadro ve daha önce de bahsedilen, en iyi dönemlerini geride bırakmış yaşlı yıldızlara aşırı bağımlılık nedeniyle, orta saha Brezilya için özellikle zayıf bir alan oldu; takım, hem oyun kurma hem de fiziksel mücadele konusunda büyük ölçüde Newcastle’ın yıldızı Bruno Guimaraes’e bel bağladı.

    Ancelotti’nin kadrosunda başlangıçta, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Paqueta da dahil olmak üzere sadece beş orta saha oyuncusu vardı; ancak daha sonra Manchester United’a transfer olacak olan Ederson, sakatlanan sağ bek Wesley’in yerine kadroya çağrıldı. Guimaraes bu zorlu görevin üstesinden gelerek dört asist yaptı, ancak yeterli destek yoktu ve teknik direktör alternatif oyunculara açıkça güvenmedi; hem Ederson’a hem de Danilo’ya yedek kulübesinden çok az süre verdi.

    Norveç’e karşı alınan yenilginin ardından, efsanevi İtalyan teknik direktör, Selecao için orta sahanın önemli ölçüde iyileştirilmesi gereken bir alan olduğuna işaret etti: “Geleceği düşünmeliyiz, ancak orta sahada bazı oyuncuları yer değiştirmemiz gerektiği çok açık.”

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Bu iş için yanlış kişi mi?

    Norveç karşısında ilk yarıda penaltıyı atmak için sahaya çıkan kişinin Guimaraes olması konusunda zaten pek çok hararetli tartışma yaşandı. Bu, Brezilya’nın daha sonra geriye düşüp bir daha toparlanamaması nedeniyle nihayetinde belirleyici olduğu ortaya çıkan çok önemli bir andı.

    Turnuvada ülkesinin en golcü oyuncusu olması ve bireysel olarak da formda olması nedeniyle, bu sorumluluğu Vinicius'un üstlenmesi bekleniyordu; ancak herkesin sürprizine, penaltı noktasına topu koyan kişi Newcastle kaptanı oldu. Ancelotti daha sonra bu kararın tamamen verilere dayandığını ve Vinicius'un aslında tercih sıralamasında oldukça geride olduğunu açıkladı.

    "Oyuncular için istatistikler çıkardık ve buna göre [penaltı atıcısı olarak] en iyi seçenek Raphinha'ydı," dedi. "En iyi aday Raphinha, ardından [sahada olmayan] Neymar ve ondan sonra da Bruno Guimaraes olurdu. Bruno'dan sonra ise [Gabriel] Martinelli gelirdi; bu yüzden en iyi olacağını düşündüğümüz için Bruno Guimaraes'i seçtik."

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sakatlıklar başa bela oldu

    Ancelotti, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında aldığı bazı kadro kararları nedeniyle kesinlikle eleştiriyi hak etse de, oldukça zorlayıcı bazı hafifletici nedenlere haklı olarak işaret edebilir.

    Brezilya kadrosunun hem turnuva öncesinde hem de turnuva sırasında yaşanan sakatlıklar nedeniyle önemli ölçüde zayıfladığına ve bu durumun takımın elinde kaliteli yedek oyuncu sayısını oldukça azalttığına dair neredeyse hiç şüphe yok. Kadro açıklanmadan önce bile Eder Militao, Rodrygo ve Estevao Willian gibi isimler kadro dışı kalmıştı; bu da Selecao'nun sağ bek pozisyonundaki as oyuncusundan ve kanatlarda potansiyel ilk 11 oyuncusu ya da oyunun gidişatını değiştirebilecek iki oyuncudan mahrum kaldığı anlamına geliyordu.

    Büyük turnuva başladığında da şansları dönmedi. Neymar’ın sorunlarına, her ne kadar bunlar fazlasıyla öngörülebilir olsa da, daha önce değinmiştik; ancak Ancelotti, Raphinha ve Paqueta’nın da zamansız hamstring sakatlıkları geçirmesi nedeniyle bu iki önemli oyuncudan da mahrum kalmak zorunda kaldı; ilki, Haiti ile oynanan ikinci grup maçının ilk yarısında sakatlandı ve bundan sonra bir daha sahaya çıkamadı; ikincisi ise Japonya ile oynanan eleme turu maçının devre arasında sahadan çıkmak zorunda kaldı.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Son değil, başlangıç"

    Ancelotti’nin bakış açısına göre, bu büyük başarısızlık, Brezilya’nın uluslararası futbolun zirvesine geri dönmesi için önündeki uzun ve dolambaçlı yolun ilk adımıdır.

    "Bir yenilgi, yeni bir maceranın başlangıcıdır," dedi saygıdeğer İtalyan teknik adam. "Gelişmeye devam etmeli, yeni fikirler bulmalıyız. Bu bir son değil, yeni bir döngünün başlangıcı.

    "Bu yenilgiyi, çalışmalarımıza ve oyuncularımızı değerlendirmeye yeni bir ivme kazandırarak atlatacağız. Gelişmeye çalışacak ve yeni fikirler arayacağız. Tıpkı bu yıl yaptığımız gibi.

    "Yaptığımız işin iyi olduğunu düşünüyorum. Futbol böyledir; bazen bir yenilginin getirdiği üzüntüyle başa çıkmak gerekir. Ben buna alışkınım."