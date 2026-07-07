Brezilya’nın Dünya Kupası kabusu: Neymar, sakatlıklar ve Selecao ile Carlo Ancelotti için her şeyin neden bu kadar ters gittiği

New Jersey’de yaşanan ve büyük hayal kırıklığı yaratan son 16 turu fiyaskosunun tozu yerleşirken, bir yıl önce göreve geldiğinde Brezilya’yı uluslararası futbolun zirvesine geri taşıyacak kişi olarak görülen saygın teknik direktör Carlo Ancelotti’ye yönelik ciddi sorular gündeme geliyor.
Aradan geçen on iki ayın ardından, İtalyan teknik direktörün bu görevdeki geleceği şimdiden ciddi tehlike altında görünüyor. Brezilya’da görevden alınması yönündeki sesler giderek yükselirken, teknik direktörün kendisi bunun bir son değil, “yeni bir döngünün başlangıcı” olduğunu ısrarla vurguluyor. Geriye dönüp bakıldığında, bazı hayati kararları büyük ölçüde yanlış verdiği açıkça görülüyor.
Peki, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya için işler tam olarak nerede ters gitmeye başladı? GOAL, turnuvaya erken veda eden Selecao’nun en büyük sorunlarını değerlendiriyor...