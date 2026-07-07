Brezilya’nın Dünya Kupası kabusu: Neymar, sakatlıklar ve Selecao ile Carlo Ancelotti için her şeyin neden bu kadar ters gittiği

Brezilya’nın yaşadığı sorunların çoğunun Ancelotti’nin kadro seçiminden kaynaklandığı iyi biliniyor; bunda önemli bir etken de, ülkede uygun alternatiflerin ortaya çıkmadığını düşünmesi nedeniyle, uzun süredir milli takımda forma giyen ve yaşlanan bir oyuncu grubuna sadık kalmasıydı.

Üç kalecinin yaşları sırasıyla 33, 32 ve 38 idi; turnuva kadrosuna çağrılan savunma oyuncularının ortalama yaşı ise 31'di. Bu isimler arasında, her ikisi de geçmiş bir dönemin kalıntıları gibi görünen eski Juventus bekleri Danilo ve Alex Sandro da yer alıyordu. Orta sahada ise 34 yaşındaki Casemiro’ya bir kez daha büyük ölçüde güvenildi ve 32 yaşındaki eski Liverpool oyuncusu Fabinho’ya da bolca süre verildi.

Bournemouth'un genç oyuncusu Rayan (19) ve Botafogo'dan Danilo (25), gelecek için bir umut ışığı yaktı, ancak Ancelotti, Brezilya'nın feci bir şekilde turnuvadan elenmesinin ardından, takıma taze kanın acil bir ihtiyaç olduğunu kabul etti.

İtalyan teknik direktör, “Genç yeteneklere ihtiyacımız var, Brezilya futboluna üst düzey oyuncuların katılması gerekiyor” dedi. “Bu milli takım çok sağlam bir kadroya sahip; devam eden harika oyuncular ve kadroya girebilecek bazı yeni oyuncular var.”