Brezilya’nın dramatik bir galibiyet elde ettiği maçta Carlo Ancelotti, Japonya karşısında Neymar’ı oyuna sokma planını neden iptal ettiğini açıkladı

Brezilya, Dünya Kupası ikinci tur maçında dirençli Japon takımı karşısında gol bulmakta zorlanırken, tüm gözler Neymar’ın üzerindeydi. Forvet, ikinci yarının önemli bir bölümünü saha kenarında ısınarak geçirdi; bu da taraftarların onun oyuna girmesinin an meselesi olduğuna inanmasına neden oldu. Ancak Ancelotti, takımının simgesi olan bu oyuncuyu sahaya sürmemeyi tercih etti ve maçın bitiş düdüğünün hemen ardından bu kararını açıkladı.

Basın mensuplarına konuşan İtalyan teknik direktör, 34 yaşındaki oyuncuyu oyuna sokmak için belirli bir zaman aralığı belirlediğini itiraf etti. "Neymar'ı uzatmalar için bekliyorduk. Onunla konuştum, 60. veya 65. dakikada oyuna girecekti. Skoru eşitledik ve takım maçın kontrolünü elinde tuttuğu için taktik yapısını değiştirmek istemedim," diye açıkladı Ancelotti saha kenarında.







