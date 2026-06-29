AFP
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Brezilya’nın dramatik bir galibiyet elde ettiği maçta Carlo Ancelotti, Japonya karşısında Neymar’ı oyuna sokma planını neden iptal ettiğini açıkladı
Ancelotti, Neymar'ı oyuna sokma planını açıkladı
Brezilya, Dünya Kupası ikinci tur maçında dirençli Japon takımı karşısında gol bulmakta zorlanırken, tüm gözler Neymar’ın üzerindeydi. Forvet, ikinci yarının önemli bir bölümünü saha kenarında ısınarak geçirdi; bu da taraftarların onun oyuna girmesinin an meselesi olduğuna inanmasına neden oldu. Ancak Ancelotti, takımının simgesi olan bu oyuncuyu sahaya sürmemeyi tercih etti ve maçın bitiş düdüğünün hemen ardından bu kararını açıkladı.
Basın mensuplarına konuşan İtalyan teknik direktör, 34 yaşındaki oyuncuyu oyuna sokmak için belirli bir zaman aralığı belirlediğini itiraf etti. "Neymar'ı uzatmalar için bekliyorduk. Onunla konuştum, 60. veya 65. dakikada oyuna girecekti. Skoru eşitledik ve takım maçın kontrolünü elinde tuttuğu için taktik yapısını değiştirmek istemedim," diye açıkladı Ancelotti saha kenarında.
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Houston’da heyecan verici bir geri dönüş
Selecao, sönük geçen ilk yarı sonunda Samurai Blue’ya geride kalarak zor bir duruma düştü. Japonya’nın organize ve kontratakta tehlikeli bir görüntü sergilemesi üzerine, Ancelotti’nin bir değişiklik yapması yönündeki baskı arttı. Sonunda, 56. dakikada Casemiro beraberlik golünü buldu ve maçın gidişatını Güney Amerika devlerinin lehine çevirdi.
Neymar'ı yedek kulübesinde tutma riski, sonunda muhteşem bir şekilde karşılığını verdi. Houston seyircisi kahramanlarını sahaya çağırırken, süper yedek Gabriel Martinelli maçı kazandıran isim oldu ve 96. dakikada attığı kritik golle maçın uzatmaya gitmesini engelledi.
Ancelotti, kadro derinliğini övdü
Galibiyet hiç de rahat olmasa da Ancelotti, Brezilya kadrosundaki çok yönlülüğü ve kaliteyi hemen övdü. Kadronun derinliği, dünya sahnesinde sürekli olarak beklentilerin üzerinde performans gösteren Japonya takımı karşısında, yüksek baskı altındaki bu eleme maçını başarıyla yönetmesini sağladı. Bu galibiyet, Brezilya’nın turnuvanın favorisi konumunu korumasına yol açtı.
Ancelotti maçın ardından şunları vurguladı: "Yedek kulübesinde ve sahada birçok seçeneğimiz var. Japonya kolay bir rakip değil. Organize ve çok yoğun bir takım. Kazanmayı hak etmiş olmamız çok önemli."
- AFP
Son 16 turuna bakış
Japonya’nın turnuvadan elenmesinin ardından Brezilya, Pazar günü New Jersey’de oynanacak maça hazırlanırken dikkatlerini turnuvanın bir sonraki aşamasına çeviriyor. Bu galibiyetle Brezilya, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; burada Norveç ya da Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Selecao finale doğru ilerlerken Neymar’ın durumu şüphesiz en çok konuşulan konu olmaya devam edecek.