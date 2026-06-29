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Brezilya’nın dramatik bir galibiyet elde ettiği maçta Carlo Ancelotti, Japonya karşısında Neymar’ı oyuna sokma planını neden iptal ettiğini açıkladı

Neymar
Brezilya
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Japonya
Brezilya - Japonya

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Selecao’nun Japonya’ya karşı 2-1’lik dramatik geri dönüş galibiyetinde Neymar’ın neden yedek kulübesinde kalarak oyuna girmediğini açıkladı. Santos’un süperstarı, Houston’daki hayran kalabalığın önünde ısınmasına rağmen, maçın en heyecanlı anlarına gelindiğinde tekrar yedek kulübesine geri gönderildi.

  • Ancelotti, Neymar'ı oyuna sokma planını açıkladı

    Brezilya, Dünya Kupası ikinci tur maçında dirençli Japon takımı karşısında gol bulmakta zorlanırken, tüm gözler Neymar’ın üzerindeydi. Forvet, ikinci yarının önemli bir bölümünü saha kenarında ısınarak geçirdi; bu da taraftarların onun oyuna girmesinin an meselesi olduğuna inanmasına neden oldu. Ancak Ancelotti, takımının simgesi olan bu oyuncuyu sahaya sürmemeyi tercih etti ve maçın bitiş düdüğünün hemen ardından bu kararını açıkladı.

    Basın mensuplarına konuşan İtalyan teknik direktör, 34 yaşındaki oyuncuyu oyuna sokmak için belirli bir zaman aralığı belirlediğini itiraf etti. "Neymar'ı uzatmalar için bekliyorduk. Onunla konuştum, 60. veya 65. dakikada oyuna girecekti. Skoru eşitledik ve takım maçın kontrolünü elinde tuttuğu için taktik yapısını değiştirmek istemedim," diye açıkladı Ancelotti saha kenarında.



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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Houston’da heyecan verici bir geri dönüş

    Selecao, sönük geçen ilk yarı sonunda Samurai Blue’ya geride kalarak zor bir duruma düştü. Japonya’nın organize ve kontratakta tehlikeli bir görüntü sergilemesi üzerine, Ancelotti’nin bir değişiklik yapması yönündeki baskı arttı. Sonunda, 56. dakikada Casemiro beraberlik golünü buldu ve maçın gidişatını Güney Amerika devlerinin lehine çevirdi.

    Neymar'ı yedek kulübesinde tutma riski, sonunda muhteşem bir şekilde karşılığını verdi. Houston seyircisi kahramanlarını sahaya çağırırken, süper yedek Gabriel Martinelli maçı kazandıran isim oldu ve 96. dakikada attığı kritik golle maçın uzatmaya gitmesini engelledi.

  • Ancelotti, kadro derinliğini övdü

    Galibiyet hiç de rahat olmasa da Ancelotti, Brezilya kadrosundaki çok yönlülüğü ve kaliteyi hemen övdü. Kadronun derinliği, dünya sahnesinde sürekli olarak beklentilerin üzerinde performans gösteren Japonya takımı karşısında, yüksek baskı altındaki bu eleme maçını başarıyla yönetmesini sağladı. Bu galibiyet, Brezilya’nın turnuvanın favorisi konumunu korumasına yol açtı.

    Ancelotti maçın ardından şunları vurguladı: "Yedek kulübesinde ve sahada birçok seçeneğimiz var. Japonya kolay bir rakip değil. Organize ve çok yoğun bir takım. Kazanmayı hak etmiş olmamız çok önemli."

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    Son 16 turuna bakış

    Japonya’nın turnuvadan elenmesinin ardından Brezilya, Pazar günü New Jersey’de oynanacak maça hazırlanırken dikkatlerini turnuvanın bir sonraki aşamasına çeviriyor. Bu galibiyetle Brezilya, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; burada Norveç ya da Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Selecao finale doğru ilerlerken Neymar’ın durumu şüphesiz en çok konuşulan konu olmaya devam edecek.



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