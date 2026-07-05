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Brezilya’nın bir “Erling Haaland’a karşı planı” var mı? Carlo Ancelotti, Dünya Kupası son 16 turu maçında golcü Norveçli forvetle nasıl başa çıkmayı planladıklarını açıklıyor
Haaland’a özel muamele yok
Haaland bu turnuvada beş gol attı ve Ancelotti, takımı Manchester City’nin forvetini durdurup Norveç’i geçerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeye çalışırken, Premier Lig’in en golcü oyuncusunun oluşturduğu tehdidin tam olarak farkında. Efsanevi İtalyan teknik direktör, savunma oyuncularının yıllardır Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etmiş olmaları sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmek için zaten yeterli donanıma sahip olduklarına inanıyor.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Ancelotti, “Bence ‘Haaland’a karşı’ diye bir plan diye bir şey yok. Oyuncularıma nasıl savunma yapacaklarını söylememe gerek yok, birbirleriyle birkaç kez karşılaştılar. Takımımız en iyi durumda. Ancak gelişmeye devam etmeliyiz. Herkes onun nasıl oynadığını biliyor. Defans oyuncularıma ona karşı nasıl oynayacaklarını açıklamam gerekmiyor.” dedi.
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MetLife Stadyumu’nda tanıdık rakipler
Pazar günü MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma, uluslararası sahnede birçok kulüp rekabetinin yeniden alevlenmesine sahne olacak. Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes’in Brezilya savunma hattına liderlik etmesi bekleniyor; Magalhaes, Premier Lig’de düzenli olarak karşı karşıya geldiği bir forvetle yine yüz yüze gelecek. Ancelotti, beş kez dünya şampiyonu olan takımının çeyrek finale yükselme yolunda bu aşinalığın kendilerine fayda sağlayacağından emin; çeyrek finalde ise İngiltere veya Meksika ile olası bir karşılaşma bekliyor.
Ancelotti, “Oyuncularımız onunla açıkça birçok kez karşılaştı, bu yüzden sadece maça iyi hazırlanmaya ve rakibin temel özelliklerini anlamaya odaklandık; onların hücumda çok tehlikeli olduğunu biliyoruz,” diye ekledi. “Norveç zorlu bir takım; yapısı sağlam ve organizasyonu çok iyi bir takım. Bu yüzden en iyi seviyemizde oynamamız gerekiyor. Ancak şu anda en iyi seviyemizde oynayabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum, çünkü kendimize güveniyoruz ve Japonya’ya karşı zorlu geçen son maçı geride bıraktık.”
Takım haberleri ve Selecao’daki sakatlık endişeleri
Brezilya, son 32 turundaki maçını dramatik bir finalle tamamladı; Gabriel Martinelli’nin uzatma dakikalarında attığı kahramanca gol, Japonya karşısında 2-1’lik galibiyeti garantilemişti. Ancak takımda hem olumlu hem de olumsuz sakatlık haberleri dengeli bir tablo oluşturuyor. Orta saha oyuncusu Lucas Paqueta, bir önceki turda hamstring sakatlığı geçirdiği için Norveç ile oynanacak maçta forma giyemeyecek ve bu durum, Selecao'nun orta sahasında bir boşluk yaratacak. Güney Amerika devi için daha olumlu bir gelişme ise, Barcelona'nın forveti Raphinha'nın uyluk sakatlığının ardından kadroya dönebilecek olması. Onun dönüşü, zaten golcü bir hücum hattına sahip olan Ancelotti'ye daha fazla seçenek sunacak.
Öte yandan Norveç, Julian Ryerson ve Holmgren Pedersen’in sakatlık durumları konusunda endişeli olsa da, Stale Solbakken, savunma hattının Brezilya’nın yetenekli forvet hattının uygulayacağı baskıya dayanabileceğinden umutlu.
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Solbakken, dikkatini bireylerden başka yöne çeviriyor
Norveç teknik direktörü Stale Solbakken de, Pazar günü East Rutherford’da oynanacak maçın sadece Haaland’ın Brezilya’nın Gabriel ve Paris Saint-Germain’li savunma oyuncusu Marquinhos’tan oluşan güçlü stoper ikilisini alt edip edemeyeceğine bağlı olmayacağını vurguluyor. Tüm dünyanın gözü Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından birinde olsa da, Solbakken turnuvada hangi ülkenin bir üst tura yükseleceğini belirleyecek olanın takımın ortak çabası olacağına inanıyor.
Solbakken, “Brezilya, bu turnuvadaki en iyi stoper ikililerinden birine sahip; her iki oyuncu da uluslararası düzeyde en üst seviyede” dedi. “Onlarla Erling arasında zorlu mücadeleler yaşanacak, ancak benim için bu daha çok Brezilya ile Norveç arasındaki bir karşılaşma. Brezilya favori, elbette öyle, ancak onlara zorlu bir maç yaşatacağımızı umuyoruz – ve en iyi, en iyi halimizde olmalıyız, aksi takdirde hiç şansımız olmaz.”
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