Brezilya’nın bir “Erling Haaland’a karşı planı” var mı? Carlo Ancelotti, Dünya Kupası son 16 turu maçında golcü Norveçli forvetle nasıl başa çıkmayı planladıklarını açıklıyor

Haaland bu turnuvada beş gol attı ve Ancelotti, takımı Manchester City’nin forvetini durdurup Norveç’i geçerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeye çalışırken, Premier Lig’in en golcü oyuncusunun oluşturduğu tehdidin tam olarak farkında. Efsanevi İtalyan teknik direktör, savunma oyuncularının yıllardır Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etmiş olmaları sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmek için zaten yeterli donanıma sahip olduklarına inanıyor.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Ancelotti, “Bence ‘Haaland’a karşı’ diye bir plan diye bir şey yok. Oyuncularıma nasıl savunma yapacaklarını söylememe gerek yok, birbirleriyle birkaç kez karşılaştılar. Takımımız en iyi durumda. Ancak gelişmeye devam etmeliyiz. Herkes onun nasıl oynadığını biliyor. Defans oyuncularıma ona karşı nasıl oynayacaklarını açıklamam gerekmiyor.” dedi.