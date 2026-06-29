Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi Selecao işini şansa bırakmıyor. Göğsünde beş yıldız ve arkasında zengin bir tarih barındıran Brezilya'nın en büyük sahnedeki görünümü söz konusu olduğunda beklentiler her zaman çok yüksek oluyor. Nike, gelenek ile yeniliği harmanlayarak bu beklentilere yanıt verdi ve futbolun en ikonik renklerine sadık kalan bir iç saha forması ile birlikte, işleri yeni bir yöne taşıyan, Jordan markalı cesur bir deplasman forması sundu.

1970 yılına yapılan ince göndermelerden turnuvanın en dikkat çekici alternatif tasarımlarından birine kadar, Brezilya’nın 2026 koleksiyonu şimdiden gündemde.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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