Brezilya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi Selecao yine ciddiye alıyor.

Göğsünde beş yıldız ve arkasında zengin bir tarih barındıran Brezilya'nın en büyük sahnedeki görünümü konusunda beklentiler her zaman çok yüksektir. Nike, gelenek ile yeniliği harmanlayarak bu beklentilere yanıt verdi ve futbolun en ikonik renklerine sadık kalan bir iç saha forması ile, işleri yeni bir yöne taşıyan cesur, Jordan markalı bir deplasman forması sundu.

1970 yılına yapılan ince göndermelerden turnuvanın en dikkat çekici alternatif tasarımlarından birine kadar, Brezilya’nın 2026 koleksiyonu şimdiden gündemde.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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Alışveriş: Brezilya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları