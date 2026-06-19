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Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

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Brezilya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Brezilya

Brezilya’nın 2026 formaları açıklandı – efsanevi sarı, cesur Jordan devrimiyle buluşuyor.

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi Selecao yine ciddiye alıyor.

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Göğsünde beş yıldız ve arkasında zengin bir tarih barındıran Brezilya'nın en büyük sahnedeki görünümü konusunda beklentiler her zaman çok yüksektir. Nike, gelenek ile yeniliği harmanlayarak bu beklentilere yanıt verdi ve futbolun en ikonik renklerine sadık kalan bir iç saha forması ile, işleri yeni bir yöne taşıyan cesur, Jordan markalı bir deplasman forması sundu.

1970 yılına yapılan ince göndermelerden turnuvanın en dikkat çekici alternatif tasarımlarından birine kadar, Brezilya’nın 2026 koleksiyonu şimdiden gündemde.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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Alışveriş: Brezilya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Brazil 2026 World Cup home kitNike

    Brezilya Ev Forması

    Bir klasiğe dokunulmaz – ve Brezilya da dokunmadı. Bu, yeniden tasarımdan ziyade rafine bir evrim; futbolun en ikonik formasından tam da beklediğiniz gibi.

    2026 iç saha forması, ikonik “kanarya sarısı” temel rengini koruyor; yeşil detaylar ve mavi şortlarla birleştirilerek, nesiller boyu Dünya Kupası futbolunu tanımlayan görünümü sürdürüyor.

    Ancak Nike, tasarıma modern dokunuşlar da eklemiştir. Brezilya bayrağının çarpıtılmış halinden ilham alan ince bir grafik, kumaşın her yerine yayılırken, yanlar ve omuzlardaki daha parlak yeşil vurgular, formaya daha keskin ve çağdaş bir hava katmaktadır.

    Ayrıca, tasarımın her yerinde tarihe atıflar yer alıyor. Renk paleti ve detaylar, tüm zamanların en iyi takımlarından biri olarak kabul edilen efsanevi 1970 kadrosundan ilham alıyor.

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    Brezilya Deplasman Forması

    Jordan Brand ile işbirliği içinde tasarlanan bu deplasman forması – Brezilya için bir Dünya Kupası’nda bir ilk – cesur ve yeni bir kimlik sunuyor.

    Forma, çarpıcı mavi zemin üzerine katmanlı, pürüzlü grafikler ve tonlu şeritler barındırıyor; bu da ön kısımda dinamik, neredeyse soyut bir desen oluşturuyor. Sarı detaylar ve turkuaz yan paneller, formayı Brezilya’nın geleneksel renk paletine bağlı tutarken, genel görünüm sahadaki enerjiyi, hareketi ve yaratıcılığı yansıtacak şekilde tasarlandı.

    Tasarım konsepti aynı zamanda daha agresif bir havaya sahip; bazı versiyonlar doğadan ve Brezilya’nın “tehlikeli” hücum kimliğinden ilham alıyor. Bu forma, bir ifade parçası olmasının yanı sıra 2026 döngüsünün en çok konuşulan formalarından biri.

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