Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından Neymar, Las Vegas’ta düzenlenen World Series of Poker turnuvasına katıldı

Las Vegas'taki bu gösteri, efsanevi forvetin kariyerinde önemli bir dönüm noktasının ardından gerçekleşti. 5 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Norveç'e 2-1 yenilmesinin ardından Neymar, milli futboldan emekli olduğunu açıkladı. Bu karar, dört Dünya Kupası'nı kapsayan ve onu ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu yapan, parlak ancak çoğu zaman hayal kırıklığı dolu Selecao kariyerine son noktayı koydu.

Neymar’ın son turnuvası, sağ baldırındaki sakatlıkla turnuvaya girmesi nedeniyle fiziksel sorunlarla gölgelendi. Sadece iki maça çıkabildi ve her ikisinde de yedek kulübesinden oyuna girdi. Sarı formayla son katkısı, Norveçlilere karşı uzatma dakikalarında attığı penaltı golüydü; ancak Erling Haaland ve arkadaşları çeyrek finale yükselirken bu gol sadece bir teselli niteliğinde kaldı.



