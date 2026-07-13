Getty Images Sport
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Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından Neymar, Las Vegas’ta düzenlenen World Series of Poker turnuvasına katıldı
World Series of Poker'da All-in
Neymar, futbol sahasının çimlerini Las Vegas’taki poker masasının keçesiyle değiştirdi. Brezilyalı süperstar, Cumartesi gecesi 2026 World Series of Poker (WSOP) turnuvasında yerini alırken görüntülendi ve prestijli 10.000 dolarlık ana turnuvaya katıldı. Fox Sports'a göre, bu forvetin profesyonel düzeyde yüksek bahisli kumar dünyasına ilk girişi değil; zira aynı turnuvanın 2025 edisyonunda final masasına ulaştığı biliniyor.
Ancak bu sefer şansı her zamankinden daha çabuk tükenmiş gibi görünüyor. Nevada’daki önceki başarısına rağmen, eski Barcelona ve PSG oyuncusu turnuvanın 1. Günü’nü geçmeyi başaramadı. Poker odasından erken ayrılışı, uluslararası sahnedeki yazının erken sona ermesini yansıtıyor; zira Brezilya için altıncı dünya şampiyonluğu hayalleri Kuzey Amerika’da suya düşmüştü.
- Getty Images
Uluslararası emeklilik ve Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı
Las Vegas'taki bu gösteri, efsanevi forvetin kariyerinde önemli bir dönüm noktasının ardından gerçekleşti. 5 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Norveç'e 2-1 yenilmesinin ardından Neymar, milli futboldan emekli olduğunu açıkladı. Bu karar, dört Dünya Kupası'nı kapsayan ve onu ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu yapan, parlak ancak çoğu zaman hayal kırıklığı dolu Selecao kariyerine son noktayı koydu.
Neymar’ın son turnuvası, sağ baldırındaki sakatlıkla turnuvaya girmesi nedeniyle fiziksel sorunlarla gölgelendi. Sadece iki maça çıkabildi ve her ikisinde de yedek kulübesinden oyuna girdi. Sarı formayla son katkısı, Norveçlilere karşı uzatma dakikalarında attığı penaltı golüydü; ancak Erling Haaland ve arkadaşları çeyrek finale yükselirken bu gol sadece bir teselli niteliğinde kaldı.
Neymar'ın poker tutkusu
Neymar’ın futbola olan sevgisi bir sır değil, ancak bu durum sık sık taraftarların ve kulüp yetkililerinin öfkesini çekmiştir. Bu yılın başlarında, Santos’un forvet oyuncusu, bir lig maçında kadro dışı kaldığı sırada yaklaşık 24 saat boyunca çevrimiçi poker oynadığı iddiasıyla suçlandı. Kulübü Serie A sıralamasının alt sıralarında mücadele ederken, bu olay Brezilya’da oyuncunun mesleki odaklanma konusuyla ilgili hararetli bir tartışma başlattı.
Daha önceki bu eleştirilere yanıt veren Neymar, boş zamanlarını nasıl geçirmeyi tercih ettiği konusunda şeffaf davrandı. Daha önce basına şunları söylemişti: "Maalesef, son birkaç gündür yük yönetimi nedeniyle oynayamadım, bu yüzden futbolun yanı sıra en çok zevk aldığım şeyi yapmak için zamanım oldu, o da biraz poker oynamak."
- Getty Images Sport
Bir Brezilyalı ikonun mirası
Her ne kadar saha dışı faaliyetleri sık sık manşetlere taşınsa da, Neymar’ın oyuna yaptığı istatistiksel katkı yadsınamaz. Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Al-Hilal’de geçirdiği kariyeri boyunca 34 yaşındaki oyuncu, profesyonel düzeyde toplam 457 gol ve 262 asist kaydetti. Milli takımdaki performansı da aynı derecede etkileyici; Brezilya formasıyla 129 maçta 80 gol attı.
Milli takımdan uzaklaşarak Santos’taki kulüp kariyerinin son dönemine odaklanmaya başlayan Neymar’ın mirası hakkındaki tartışmalar ise devam edecek. Birçok kişiye göre, poker dünyasına sık sık yönelmesi, tek bir hedefe odaklanamaması nedeniyle potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeyen bir yeteneğin göstergesidir. Diğerleri ise bunu, saha dışındaki yeni bir döneme geçerken hayatını kendi kurallarına göre yaşayan modern bir ikonun hikayesi olarak görüyor.
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