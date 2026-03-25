Carlo Ancelotti, teknik direktör olarak ilk Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Ve bu turnuvaya, doğası gereği her zaman şampiyonluk favorileri arasında yer alan Brezilya takımıyla çıkacak. Teknik direktörün son kadro açıklamaları, özellikle Neymar'ın kadroya alınmaması nedeniyle ülkede çeşitli tartışmalara yol açtı. Bu konuda, Brezilya'nın bir başka efsanevi forveti Romario da tavrını ortaya koydu ve eski Milan ve Real Madrid oyuncusuna uyarıda bulundu.
Brezilya, Neymar konusunda ikiye bölündü; Romario, Ancelotti'yi ismini anmadan eleştirdi: “O beyefendi dikkatli olsun…”
"Neymar'ın kadroya alınmaması mı? O beyefendi dikkatli olsun… Milli takım en iyi oyuncular içindir. Seleçao, en iyi ve en yetenekli oyuncuların yeridir ve hiçbir teknik direktör Neymar kadar yetenekli bir oyuncudan vazgeçmemelidir.Dikkatli olsun… Neymar gibi bir yıldızın %100 formda olmasa bile kadroda olması, başka herhangi bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir. Bir yıldız her zaman oynamalıdır. Hala Neymar'ın Brezilya liginde sahada, kesin kadroda yer almayı hak ettiğini kanıtlayarak altıncı dünya şampiyonluğunu eve getireceğini umuyorum," dedi Romario, Jornal O Dia'ya.
1994 Dünya Kupası şampiyonu, takımı 2002'den beri kazanamadığı bir şampiyonluğa kavuşturmak gibi zorlu bir görevi üstlenen teknik direktöre bir nevi uyarıda bulundu. Ancelotti ise halkın taleplerine boyun eğmiyor ve yoluna devam ediyor; her ne kadar tartışmalı bir isim olsa da Brezilya'da hâlâ bir idol olan bir oyuncuyu kadroya almamış olmasının popüler olmayan bir karar olduğunu bilmesine rağmen.
Kadroya alınmadığı için sarsılan eski Barcelona oyuncusu, pes etmeyeceğini ve teknik direktörün fikrini değiştirmeye çalışacağını söyledi. Ancak saha dışındaki davranışları tartışmaya açık: Kısa süre önce Santos'un bir maçında kadroya alınmayan oyuncu, saatlerce kumar oynadı.
Yine de bu kadroların geçici olduğunu ve Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak dostluk maçlarında takımı test etmek amacıyla açıklandığını hatırlamak gerekir. Ancelotti'nin Meksika, Kanada ve ABD'ye götüreceği takımın resmi listesi üç ay sonra açıklanacak ve kadrolar o zaman onaylanacak ya da değiştirilecek. O zaman teknik direktör en zor seçimi yapmak zorunda kalacak: Neymar evet mi, hayır mı?