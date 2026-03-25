Brezilya, Neymar konusunda ikiye bölündü; Romario, Ancelotti'yi ismini anmadan eleştirdi: “O beyefendi dikkatli olsun…”

1994 Dünya Kupası şampiyonu, takımı 2002'den beri kazanamadığı bir şampiyonluğa kavuşturmak gibi zorlu bir görevi üstlenen teknik direktöre bir nevi uyarıda bulundu. Ancelotti ise halkın taleplerine boyun eğmiyor ve yoluna devam ediyor; her ne kadar tartışmalı bir isim olsa da Brezilya'da hâlâ bir idol olan bir oyuncuyu kadroya almamış olmasının popüler olmayan bir karar olduğunu bilmesine rağmen.





Kadroya alınmadığı için sarsılan eski Barcelona oyuncusu, pes etmeyeceğini ve teknik direktörün fikrini değiştirmeye çalışacağını söyledi. Ancak saha dışındaki davranışları tartışmaya açık: Kısa süre önce Santos'un bir maçında kadroya alınmayan oyuncu, saatlerce kumar oynadı.





Yine de bu kadroların geçici olduğunu ve Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak dostluk maçlarında takımı test etmek amacıyla açıklandığını hatırlamak gerekir. Ancelotti'nin Meksika, Kanada ve ABD'ye götüreceği takımın resmi listesi üç ay sonra açıklanacak ve kadrolar o zaman onaylanacak ya da değiştirilecek. O zaman teknik direktör en zor seçimi yapmak zorunda kalacak: Neymar evet mi, hayır mı?