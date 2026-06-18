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Brezilya, Neymar’ın sakatlığının iyileşmesinin uzaması nedeniyle Dünya Kupası’nda Haiti ile oynanacak maç için Philadelphia’ya takımla birlikte SEYAHAT ETMEYECEĞİNİ doğruladı
Neymar, New Jersey'de kalacak
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Neymar’ın 2026 Dünya Kupası’nda Selecao’nun grup aşamasındaki ikinci maçında kesinlikle forma giyemeyeceğini duyurdu. 34 yaşındaki oyuncu, Cuma akşamı Haiti ile karşılaşacakları Philadelphia’ya yapılacak seyahatte kadroya katılmayacak.
Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, ana kadroyla birlikte seyahat etmek yerine, fiziksel kondisyonuna odaklanmak üzere takımın kamp yerinde kalacak. CBF, resmi açıklamasında, “Neymar, iyileşme sürecinin son aşamasını en verimli şekilde geçirmek için New Jersey’de kalacak ve The Ridge oteli ile Columbia Park antrenman merkezinin mükemmel olanaklarından yararlanacak” dedi.
- AFP
Ancelotti’nin ilk planından sapma
Bu karar, baş antrenör Carlo Ancelotti ve teknik ekibi tarafından daha önce ortaya konulan stratejide önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Başlangıçta plan, Neymar’ın kadro içinde kalması ve takım uyumunu korumak amacıyla her maçın oynanacağı yere seyahat ederken, toplu antrenmanlara katılımını kademeli olarak artırması yönündeydi.
Ancak sağlık ekibi, forvetin belirli rehabilitasyon ekipmanlarına erişebilmesini sağlamak amacıyla daha sabit bir yaklaşım benimsedi. Neymar Salı günü sahaya kısa bir süre çıktı ve Çarşamba günü takımla birlikte ısınma antrenmanlarına katıldı, ancak diğer oyunculara kıyasla sıkı bir şekilde kontrol edilen bir antrenman yükü altında çalışmaya devam ediyor.
Eleme turlarına doğru yarış
Neymar’ın Haiti maçı için resmi olarak kadro dışı bırakılmasıyla birlikte, dikkatler şimdiden 24 Haziran’da Brezilya’nın İskoçya ile oynayacağı son grup maçına yöneldi. Teknik ekip, maç ritmi kazanma ihtiyacını turnuvanın kritik aşamasına gelmeden önce bir aksilik yaşama riskiyle dengelemeye çalıştığı için, Neymar’ın bu maçta oynayıp oynamayacağı hâlâ büyük bir soru işareti olarak duruyor.
Ancelotti, temkinli bir yaklaşım sergileme eğiliminde; öncelikli hedefi, Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunu eleme turları için hazır tutmak. Oyuncunun önümüzdeki teknik ve taktik antrenmanlara vereceği tepki, grup son maçında sahaya çıkıp çıkmayacağını ya da 16 turu için dinlendirilip dinlendirilmeyeceğini nihai olarak belirleyecek.
- AFP
Danilo, Neymar’ın muazzam etkisini vurguluyor
Süperstarın devam eden yokluğu medyada pek çok tartışmaya yol açsa da, soyunma odasında takım, liderlerinin takıma kattıklarının tam olarak farkında. Haiti ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli savunma oyuncusu Danilo, forvetin değerinin gol ve asistlerin çok ötesine uzandığını vurguladı ve onun kadroda yer almasının tek başına rakip teknik direktörleri tüm savunma stratejilerini değiştirmeye zorladığını belirtti.
"Neymar gibi bir oyuncunuz varsa, rakipler daha gergin hale gelir ve onu marke etmek için yardım isterler," diyen Danilo, sözlerine şöyle devam etti: "Yani, iki oyuncu onu marke ederken, bizim takımdan bir oyuncu tek başına kalır. Bu çok yardımcı olabilir. Sadece sahada bulunmasıyla bile rakibin dengesini bozabilir. Elbette gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Umarız ki durumu iyidir ve bize yardımcı olabilir. Kalitesi zaten kanıtlanmıştır."