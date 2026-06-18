Bu karar, baş antrenör Carlo Ancelotti ve teknik ekibi tarafından daha önce ortaya konulan stratejide önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Başlangıçta plan, Neymar’ın kadro içinde kalması ve takım uyumunu korumak amacıyla her maçın oynanacağı yere seyahat ederken, toplu antrenmanlara katılımını kademeli olarak artırması yönündeydi.

Ancak sağlık ekibi, forvetin belirli rehabilitasyon ekipmanlarına erişebilmesini sağlamak amacıyla daha sabit bir yaklaşım benimsedi. Neymar Salı günü sahaya kısa bir süre çıktı ve Çarşamba günü takımla birlikte ısınma antrenmanlarına katıldı, ancak diğer oyunculara kıyasla sıkı bir şekilde kontrol edilen bir antrenman yükü altında çalışmaya devam ediyor.