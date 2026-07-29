Action Plus
Çeviri:
Brezilya mahkemesi, Cruzeirolu rakibinin bacağının kırılmasına neden olan müdahalesi nedeniyle Internacional oyuncusuna emsal niteliğinde bir ceza verdi
Spor mahkemesinden emsal niteliğinde karar
Brezilya Yüksek Spor Adaleti Mahkemesi (STJD), Gabriel'i Pec'in sahalara dönmesi ne kadar sürecekse o kadar süreyle men ederek olağanüstü bir adıma imza attı. Cruzeiro forveti, 23 Temmuz'da Serie A'da oynanan maçta Internacional savunmacısının sert müdahalesi sonrası ilk maçında sol tibiasında kırık yaşadı.
Mahkemenin salı günü açıkladığı karara göre Gabriel, Pec'in yeniden antrenmanlara dönmesi için sağlık açısından uygun olduğu onaylanana kadar sahalardan uzak kalacak. Cezanın yasal sınırlar içinde kalmasını sağlamak için men en fazla 180 gün ile sınırlandırıldı.
- Action Plus
Gabriel kendini savundu
Mahkeme önünde konuşan perişan durumdaki Gabriel, sakatlığa yol açan müdahalenin arkasında kötü niyet olmadığında ısrar etti. 22 yaşındaki savunmacı, yaşanan durumdan duyduğu derin pişmanlığı dile getirirken, olayın maçtan bu yana kendi ruh hâli üzerinde yarattığı kişisel etkiyi de anlattı.
"Onun için dua ederek uykusuz geceler geçirdim ve Cruzeiro'daki herkesten içtenlikle özür diliyorum" dedi. "Topa önce benim ulaşacağım hissine kapılmıştım ve öyle de oldu.
"Zemin oldukça kaygan ve ıslak olduğu için önce topa vurdum, ardından da bacağımı geri çekmeye zamanım olmadı. Biraz daha sert olan bu müdahale böyle gerçekleşti ama ne meslektaşıma zarar verme ne de herhangi bir kötü niyet taşıyordum."
Gabriel, Brezilya Spor Adaleti Kanunu'nun "şiddetli oyun"u kapsayan 254. maddesi kapsamında resmen suçlandı. Bu madde normalde belirli bir maç aralığında ceza öngörse de savcılık, ağır fiziksel travma vakalarında failin cezasının sakatlanan oyuncunun iyileşme süresiyle eşleşmesine izin veren özel bir hüküm uyarınca sürenin uzatılması yönündeki talebini kabul ettirdi.
Cruzeiro için yıkıcı bir darbe
Sakatlık, olaydan yalnızca birkaç hafta önce Pec'e büyük yatırım yapan Cruzeiro için dev bir darbe oldu. Forvet oyuncusu, 2026 Dünya Kupası arasındaki dönemde LA Galaxy'den en az 12 milyon dolar karşılığında transfer olarak Brezilya devleri için kulüp rekoru kıran bir imza olmuştu.
Cruzeiro yetkilileri oyuncunun iyileşme sürecine odaklanmayı sürdürdü, ancak bacak kırığının ciddiyeti nedeniyle kulüp rekoru kıran bu transferinden sezonun önemli bir bölümünde yararlanamayacaklar. 25 yaşındaki oyuncuyu Kuzey Amerika'dan Brezilya'ya geri getirmek için gereken büyük harcama göz önüne alındığında, bunun kulüp için mali ve sportif etkileri son derece büyük.
- Action Plus
Kurul, iyileşme süresine bağlı yasak konusunda ikiye bölündü
Böylesine gelenek dışı bir cezanın uygulanması yönündeki karar, karar heyeti içinde oy birliğiyle alınmadı. Spor hâkimlerinden Rodrigo Steinmann Bayer, ilk etapta iyileşme süresine bağlı men cezasına karşı çıkarak bunun yerine standart altı maçlık bir men cezası yönünde oy kullandı.
Ancak Bayer, sonunda heyetteki çoğunluğun oyuyla karşı karşıya kaldı. Mahkeme başkanı Jorge Octavio Lavocat Galvao ile Eduardo Xible Salles Ramos ve Aline Goncalves Jatahy'nin tamamı daha uzun cezayı uygulama yönünde oy verdi. Karara Internacional tarafından hâlâ itiraz edilebilir, ancak şu an için savunmacının yakın geleceği tamamen sakatladığı kişinin tıbbi iyileşme sürecine bağlı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun