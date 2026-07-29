Mahkeme önünde konuşan perişan durumdaki Gabriel, sakatlığa yol açan müdahalenin arkasında kötü niyet olmadığında ısrar etti. 22 yaşındaki savunmacı, yaşanan durumdan duyduğu derin pişmanlığı dile getirirken, olayın maçtan bu yana kendi ruh hâli üzerinde yarattığı kişisel etkiyi de anlattı.

"Onun için dua ederek uykusuz geceler geçirdim ve Cruzeiro'daki herkesten içtenlikle özür diliyorum" dedi. "Topa önce benim ulaşacağım hissine kapılmıştım ve öyle de oldu.

"Zemin oldukça kaygan ve ıslak olduğu için önce topa vurdum, ardından da bacağımı geri çekmeye zamanım olmadı. Biraz daha sert olan bu müdahale böyle gerçekleşti ama ne meslektaşıma zarar verme ne de herhangi bir kötü niyet taşıyordum."

Gabriel, Brezilya Spor Adaleti Kanunu'nun "şiddetli oyun"u kapsayan 254. maddesi kapsamında resmen suçlandı. Bu madde normalde belirli bir maç aralığında ceza öngörse de savcılık, ağır fiziksel travma vakalarında failin cezasının sakatlanan oyuncunun iyileşme süresiyle eşleşmesine izin veren özel bir hüküm uyarınca sürenin uzatılması yönündeki talebini kabul ettirdi.



