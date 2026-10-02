AFP
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Brezilya, Lionel Messi'nin Kalküta'daki kaosunun tekrarlanmasını önlemek için Hindistan'da özel güvenlik ekibi görevlendirdi
Uzman detaylar, yıldız ziyaretçileri koruyor
Sekiz kişilik özel güvenlik ekibi, Carlo Ancelotti'nin yıldız isimlerine tarihi ziyaretleri boyunca tam koruma sağlamak için Batı Bengal'in başkentine sabahın erken saatlerinde indi. Kaptan Marquinhos'un yanı sıra Vinicius Junior, Gabriel Magalhaes ve Bruno Guimaraes'in önderlik ettiği yıldızlarla dolu kadro, sıkı protokoller altında perşembe günü kente ulaştı. 3 Ekim'de Salt Lake Stadyumu'nda ev sahibi ekibe karşı oynanacak cumartesi günkü uluslararası hazırlık maçı öncesinde yoğun bir güvenlik operasyonu devreye alındı.
- AFP
Organizatörler sıkı güvenlik protokollerini koordine ediyor
Maç yetkilileri, uzman Güney Amerikalı ekibin her hareket boyunca uluslararası standartları korumak için yerel kolluk kuvvetleriyle doğrudan iş birliği yaptığını doğruladı.
Sahadaki operasyonel düzeni ana hatlarıyla anlatan, maç organizasyonunda yer alan bir kaynak The Times of India'a şunları söyledi: "Brezilya'nın, uzmanlar ve eski ordu yetkililerinden oluşan bir güvenlik ekibi olacak. Görevleri, oyuncuların ve delegelerin güvenliğini sağlamak ve güvenliğin uluslararası standartları karşıladığını garanti altına almak için yerel polisle yakın çalışmak."
Geçmişteki aksaklıklar, kale hazırlıklarını tetikledi
Artırılmış tedbirlerin nedeni, aralık ayında Messi'nin Salt Lake Stadium'daki görüntüsüne gölge düşüren seyirci kargaşası. Öfkeli taraftarlar, VIP kafilelerinin görüşlerini engellemesinin ardından koltukları sökmüştü. O olayın ardından hayata geçirilen sıkı önleyici adımları kabul eden bir maç yetkilisi, "Ek önlemler alınıyor" dedi.
Bunun sonucunda deplasman kafilesi, kaldığı yeri her kattaki 24 saat güvenlik önlemiyle adeta bir kaleye çevirdi; buna ek olarak özel antrenman tesislerinin çevresindeki güçlendirilmiş güvenlik çitleri de devreye sokuldu.
- AFP
Hazırlık maçlarındaki uyumsuzluk, savunmadaki direnci test ediyor
Kolkata'daki mücadele, geçen hafta Sree Kanteerava Stadyumu'nda Panama ile 1-1 berabere kalarak moral veren 138. sıradaki ev sahibi ekip için büyük bir taktik sınavı niteliği taşıyor. Dünyanın beşinci sıradaki takımının etkileyici hücum gücüne karşı koyabilmek, 90 dakika boyunca tavizsiz bir savunma disiplini gerektiriyor. Güney Amerika'nın ağır topları için ise bu karşılaşma, Avustralya'ya karşı üst üste oynanan hazırlık maçlarının ardından hücum varyasyonlarını test etmek adına ideal bir fırsat sunuyor.
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