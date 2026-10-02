Maç yetkilileri, uzman Güney Amerikalı ekibin her hareket boyunca uluslararası standartları korumak için yerel kolluk kuvvetleriyle doğrudan iş birliği yaptığını doğruladı.

Sahadaki operasyonel düzeni ana hatlarıyla anlatan, maç organizasyonunda yer alan bir kaynak The Times of India'a şunları söyledi: "Brezilya'nın, uzmanlar ve eski ordu yetkililerinden oluşan bir güvenlik ekibi olacak. Görevleri, oyuncuların ve delegelerin güvenliğini sağlamak ve güvenliğin uluslararası standartları karşıladığını garanti altına almak için yerel polisle yakın çalışmak."