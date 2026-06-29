Brezilya kaptanı Marquinhos, Dünya Kupası'ndaki karşılaşma öncesinde Japon yıldızın Neymar'a yönelik 'kibirli' sözlerine yanıt verdi

Marquinhos, teknik ya da fiziksel konulardaki her türlü soruya verilebilecek en iyi cevabın, Brezilya’nın elinden gelenin en iyisini yapması olduğuna inanıyor. Caze TV’ye verdiği röportajda Marquinhos, takımın eleştirilerin farkında olduğunu ve bunları eleme turları için motivasyon kaynağı olarak kullandığını açıkladı.

"Takımımızı motive etmek için konuşmaya devam etmeleri iyi bir şey. Bir aydır ABD’deyiz ve büyük bir alçakgönüllülükle çalışıyoruz. Bu konuşmaları rakiplere bırakıyoruz, bırakın bol bol konuşsunlar, bu da bizi motive eder," dedi savunma oyuncusu.