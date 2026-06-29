Getty Images Sport
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Brezilya kaptanı Marquinhos, Dünya Kupası'ndaki karşılaşma öncesinde Japon yıldızın Neymar'a yönelik 'kibirli' sözlerine yanıt verdi
Neymar yine gündemde
Shiogai’nin eleştirilerinin ana hedefi olan Neymar, kadroda isminin açıklanmasının ardından uluslararası kamuoyunun sürekli merceği altında olmasına rağmen milli takımın en göze çarpan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Wolfsburg’un forveti Shiogai, Neymar’ın “artık eskisi gibi olmadığını” belirtti ve Brezilya’nın eskisi kadar saygı görmediğini ima etti. Sözleri, Houston’daki Brezilya milli takımının antrenman kampında hızla yankı buldu.
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Brezilya’ya ekstra motivasyon sağlandı
Marquinhos, teknik ya da fiziksel konulardaki her türlü soruya verilebilecek en iyi cevabın, Brezilya’nın elinden gelenin en iyisini yapması olduğuna inanıyor. Caze TV’ye verdiği röportajda Marquinhos, takımın eleştirilerin farkında olduğunu ve bunları eleme turları için motivasyon kaynağı olarak kullandığını açıkladı.
"Takımımızı motive etmek için konuşmaya devam etmeleri iyi bir şey. Bir aydır ABD’deyiz ve büyük bir alçakgönüllülükle çalışıyoruz. Bu konuşmaları rakiplere bırakıyoruz, bırakın bol bol konuşsunlar, bu da bizi motive eder," dedi savunma oyuncusu.
'Kibir' suçlamaları
Teknik direktör Carlo Ancelotti diplomatik bir tutum sergilemeyi tercih etse de, Marquinhos “Mavi Samuraylar”ın tavrını değerlendirirken daha açık sözlüydü. Kaptana göre, rekorunu genişleterek altıncı dünya şampiyonluğunu kovalayan Brezilya milli takımının geçmişine karşı gereksiz bir saygısızlık söz konusuydu.
"Günümüzde futbolun çok dengeli olduğu bir gerçek. Önemli olan zeka ve sağduyuya sahip olmak; belki de onların tarafında biraz kibir vardı. Brezilya hâlâ büyük bir takım. Önemli olan gücümüzü ve kalitemizi her topta göstermek... her topun belirleyici olabileceğini bilerek... bu konuyu onlara bırakıyoruz ve bunu maçı kazanmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanacağız," diye açıkladı Marquinhos.
- Getty Images Sport
Houston’da gergin bir hesaplaşma
NRG Stadyumu’nda oynanacak maç, bu iki ülkenin Dünya Kupası’nın eleme turlarında ilk kez karşı karşıya gelmesini işaret ediyor. Brezilya, yavaş bir başlangıcın ardından ritmini bulmuş olarak maça çıkıyor; Fas ile ilk maçında berabere kaldıktan sonra Haiti ve İskoçya’yı 3-0 mağlup etti. Ancak Brezilya, geçen Ekim’deki son karşılaşmada kötü bir performans sergilemişti. Tokyo’da oynanan bir hazırlık maçında Brezilya, ilk yarıda elde ettiği üstünlüğü koruyamadı ve Japonya’nın geri dönerek 3-2 galip gelmesine izin verdi. Ancelotti, Selecao’nun son 16 turuna yükselme yolunda çok daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor.