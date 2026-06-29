Brezilya-Japonya maçı oyuncu değerlendirmeleri: İşte bu yüzden Don Carlo futbol dünyasının en soğukkanlı ismi! Ancelotti, Casemiro’yu sahada tutarak ve Gabriel Martinelli’yi oyuna sokarak Selecao’yu Dünya Kupası son 16 turuna taşıyan geri dönüş galibiyetinin mimarı oldu

Ancak Carlo Ancelotti, beklendiği üzere paniğe kapılmadı. 34 yaşındaki Casemiro, Japon orta saha oyuncusu Sano golü atmak için ileriye doğru hücum ederken ona yaklaşamadığı için, devre arasında Casemiro'yu oyundan çıkarmak en mantıklı hamle olurdu, ancak Ancelotti her zaman ne yaptığını bilir. İtalyan teknik adam, eski Real Madrid oyuncusuna güvenmeye devam etti ve neredeyse kaçınılmaz bir şekilde, ikinci yarının 11. dakikasında Brezilya'yı eşitliğe taşıyan golü Casemiro attı.

Ancelotti daha sonra Gabriel Martinelli’yi oyuna soktu ve Teksas’taki bu heyecan verici karşılaşma uzatmalara gidecek gibi göründüğü tam o anda, sinir bozucu derecede istikrarsız Arsenal kanat oyuncusu, uzatma süresinin beşinci dakikasında Bruno Guimaraes’ten aldığı zekice pasın ardından, sağ direğe çarparak ağlara giden bir vuruşla Zion Suzuki’yi geçmeyi başardı ve Japon taraftarların kalbini kırdı.

Aşağıda, GOAL, Selecao’nun Norveç ya da Fildişi Sahili ile oynayacağı son 16 turu maçına çıkmasını sağlayan bu maçta sahaya çıkan tüm Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...