Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil player ratings Japan GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Brezilya-Japonya maçı oyuncu değerlendirmeleri: İşte bu yüzden Don Carlo futbol dünyasının en soğukkanlı ismi! Ancelotti, Casemiro’yu sahada tutarak ve Gabriel Martinelli’yi oyuna sokarak Selecao’yu Dünya Kupası son 16 turuna taşıyan geri dönüş galibiyetinin mimarı oldu

Player ratings
Dünya Kupası
FEATURES
Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
Vinicius Junior
Neymar
C. Ancelotti
Casemiro
G. Martinelli

Casemiro ve Gabriel Martinelli’nin golleriyle Brezilya, Houston’da Japonya’ya karşı geriden gelerek 2-1 galip geldi ve 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Beş kez şampiyon olan Brezilya, Kaishu Sano'nun muhteşem ilk yarı golüyle geriye düşerek utanç verici bir erken elenmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Sano, Danilo'nun hatalı pasını yakaladıktan sonra Alisson Becker'in kalesinin alt köşesine düşük bir şut göndermişti.

Ancak Carlo Ancelotti, beklendiği üzere paniğe kapılmadı. 34 yaşındaki Casemiro, Japon orta saha oyuncusu Sano golü atmak için ileriye doğru hücum ederken ona yaklaşamadığı için, devre arasında Casemiro'yu oyundan çıkarmak en mantıklı hamle olurdu, ancak Ancelotti her zaman ne yaptığını bilir. İtalyan teknik adam, eski Real Madrid oyuncusuna güvenmeye devam etti ve neredeyse kaçınılmaz bir şekilde, ikinci yarının 11. dakikasında Brezilya'yı eşitliğe taşıyan golü Casemiro attı.

Ancelotti daha sonra Gabriel Martinelli’yi oyuna soktu ve Teksas’taki bu heyecan verici karşılaşma uzatmalara gidecek gibi göründüğü tam o anda, sinir bozucu derecede istikrarsız Arsenal kanat oyuncusu, uzatma süresinin beşinci dakikasında Bruno Guimaraes’ten aldığı zekice pasın ardından, sağ direğe çarparak ağlara giden bir vuruşla Zion Suzuki’yi geçmeyi başardı ve Japon taraftarların kalbini kırdı.

Aşağıda, GOAL, Selecao’nun Norveç ya da Fildişi Sahili ile oynayacağı son 16 turu maçına çıkmasını sağlayan bu maçta sahaya çıkan tüm Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (6/10):

    Liverpool'un 1 numaralı kalecisi, Sano'nun uzak mesafeden attığı gol nedeniyle bazı sorulara maruz kaldı ancak bu muhteşem ve isabetli şut karşısında sonuna kadar uzanmasına rağmen topa dokunamadı. Her zamanki gibi top dağıtımını iyi yaptı.

    Danilo (4/10):

    Guimaraes için ceza sahasına iyi bir orta yaptı, ancak genel olarak kötü bir performans sergiledi. Şok edici bir pasla Japonya'ya ilk golü hediye etti ve daha sonra Daizen Maeda'yı düşürdüğü için sarı kart gördü.

    Marquinhos (7/10):

    Japonya'nın kontra ataklarındaki hızı, Paris Saint-Germain kaptanı için bazı sorunlar yarattı ancak beklendiği gibi, özellikle topu elindeyken her an soğukkanlılığını korudu.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Arsenal'in stoperi ara sıra gergin anlar yaşadı ancak topun başında maç boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve Casemiro, Gabriel'in attığı birkaç muhteşem ortadan birini kafayla gole çevirdi.

    Douglas Santos (7/10):

    Roberto Carlos kadar iyi olmasa da sol kanatta iyi bir çıkış noktası oldu ve ayrıca Casemiro için topu ceza sahası içine geri kafayla göndermede çok başarılıydı; Casemiro'nun şutu ise bir şekilde çizgiden uzaklaştırıldı.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Orta saha

    Bruno Guimaraes (8/10):

    Her zaman ileriye doğru ilerlemeye ve Brezilya için bir şeyler yaratmaya istekli olan Newcastle United'ın yıldızı, sadece ilk yarıda üç kez kaleyi hedef aldı. Bu nedenle, Martinelli'nin maçı belirleyen golünü hazırlayan pası onun vermiş olması hiç de sürpriz olmadı.

    Casemiro (7/10):

    Sarı kart görmüş olması ve orta sahada çok kolay geçilmesi nedeniyle devre arasında oyundan alınacağı düşünülüyordu, ancak Ancelotti'nin bu tecrübeli oyuncuya duyduğu güven karşılığını buldu. Casemiro, arka direkte kafayla eşitliği sağlayan golü atmadan önce, bir kafa vuruşunun kale çizgisinden çıkarılmasını izlemişti.

    Lucas Paqueta (6/10):

    İlk yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı; bu çok yazık oldu, çünkü birkaç kez kaleyi tehlikeye atmış ve iki gol fırsatı yaratmıştı. Casemiro'nun da maçın sonlarında topallayarak oyundan çıkması nedeniyle, Ancelotti son 16 turunda tercih ettiği orta saha üçlüsünden ikisini kullanamayabilir...

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Rayan (6/10):

    Sıkı çalıştı ve sağ kanatta neler yapabileceğini ara sıra gösterdi, ancak en değerli katkısı, Martinelli'nin galibiyet golüne giden süreçte Japon ceza sahasında topu geri kazanmasıydı.

    Matheus Cunha (5/10):

    İlk yarıda canlı görünüyordu ancak çoğunlukla uzak mesafeden şutlarla sınırlı kaldı; Endrick'in devre arasında oyuna girmesiyle daha geriye çekildi. Manchester United'ın forveti, o aşamada etkisi önemli ölçüde azalmış olduğu için 66. dakikada oyundan alındı.

    Vinicius Junior (7/10):

    Brezilya, Japonya’nın alçak blok karşısında zorlanırken ilk yarıda oldukça sessiz kaldı, ancak beraberlik golünün ardından canlandı ve orta sahadan yaptığı muhteşem bir koşunun sonunda Zion Suzuki’nin direğe çarpan şutuyla büyük bir şanssızlık yaşadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Endrick (6/10):

    Devre arasında sakatlanan Paqueta'nın yerine oyuna girdi ve pas oyunuyla etkileyici bir performans sergiledi.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    İkinci yarının ortasında Cunha'nın yerine oyuna girdi ve maçın bitimine saniyeler kala galibiyet golünü attı.

    Fabinho (N/A):

    Normal sürenin sonunda uzatma dakikalarında sakatlanan Casemiro'nun yerine orta sahada görev aldı.

    Danilo Santos (Değerlendirilemez):

    Maçın son dakikalarında kritik saniyeleri kazanmak için oyuna girdi.

    Carlo Ancelotti (8/10):

    Şüphesiz, Brezilya devre arasında büyük bir sıkıntı içindeydi, ancak Don Carlo bir kez daha neden futbol dünyasında en soğukkanlı isim olarak kabul edildiğini gösterdi. Casemiro'ya güvenmeye devam etmesi çok önemliydi, ancak Martinelli'yi yedek kulübesinden oyuna sokup onu her zamankinden daha merkezi bir pozisyonda oynatması da aynı derecede önemliydi. İşte bu yüzden Brezilya, Ancelotti'yi teknik direktör olarak istedi. O, bu işin en iyisi.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
team-logo
BLN
BLN