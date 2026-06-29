İşte 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya-Japonya maçının oyuncu değerlendirmeleri. Brezilya 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi; burada Norveç-Fildişi Sahili maçının galibi ile karşılaşacak.
Çeviri:
Brezilya-Japonya maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Tanaka affedilemez, Danilo kötü, Suzuki muhteşem, Bruno Guimaraes parladı
BREZİLYA’NIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ
Alisson Becker 6: Sano’nun şutunu geç fark etti, ancak ikinci yarıda Ueda’nın şutunu kurtararak takıma moral verdi.
Danilo 5: Ofansif değil, pozisyonel bir bek olarak oynadı; Japonya'nın öne geçmesine yol açan basit bir pas hatası yaptı.
Marquinhos 6: Ueda'ya pek fırsat tanımadı, Japonların nadir ataklarını savuşturdu.
Gabriel 6,5: Kendi bölgesinden kimse geçemedi; Casemiro’ya asist yapma başarısını gösterdi.
Douglas Santos 5,5: Çok az hücum yaptı; Brezilya'nın alamet-i farikası olan hücumcu bekler nerede?
Bruno Guimaraes 7: Orta sahada, Brezilya'nın her şeyin kararmış gibi göründüğü anlarda bile sesini duyuran tek isim. Asla pes etmedi, ikinci yarıda neredeyse bir forvet gibi oynadı. Martinelli'nin golüne asist yapan da oydu.
Casemiro 6: İki yüzlü bir maç: İlk yarı berbat, yapması gereken neredeyse her şeyi yanlış yaptı; ikinci yarıda ise çok etkiliydi. Japonya’nın öne geçmesinde Danilo kadar suçluydu, ancak ikinci yarıda kafa vuruşuyla beraberlik golünü atarak kendini affettirdi (92' Fabinho sv)
Lucas Paquetá 5: Bazen orta saha, bazen ofansif orta saha; maçına bir anlam katamadı; maçın başında yaşadığı ayak bileği sakatlığı da buna katkıda bulundu. Devre arasında oyundan çıktı (46' Endrick 6: Basın ve taraftarların gözdesi, görevini yerine getirdi).
Rayan 6: Sönük geçen ilk yarının ardından, bir forvet daha eklenince daha iyi oynadı.
Matheus Cunha 5: Uzak mesafeden bir şutla Suzuki'yi zorladı, sonra ortadan kayboldu. Belirsiz bir performans. (66' Martinelli 7,5: 96. dakikaya kadar hiç görünmedi, sonra Brezilya'yı son 16'ya taşıyan hareketi yaptı)
Vinicius Junior 6,5: Yarım saat boyunca göze çarpmadı, 34. dakikada Suzuki’yi zorlayan bir orta şutla ortaya çıktı. İkinci yarıda turboyu açtı, sihirli bir hareketle muhteşem bir golün eşiğine geldi, ancak Suzuki kendini aştı ve topu direğe gönderdi.
Ancelotti 7: Oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatını tersine çevirdi. Sonuna kadar gitmek için biraz da şansa ihtiyaç var ve o bunu çok iyi biliyor.
JAPONYA’NIN NOTLARI
Suzuki 7,5: Stil onun güçlü yanı olmasa da, birden fazla durumda belirleyici rol oynadı. 96. dakikada Martinelli karşısında mucizeyi gerçekleştiremedi.
Tomiyasu 6: Casemiro'nun kafa vuruşunu uzaklaştırarak kesin bir golü önledi. Vinicius hızını artırdığında zor anlar yaşadı, ancak ayakta kalmayı başardı.
Taniguchi 6,5: Çatışmalardan çekinmiyor, takımının en iyisi.
Ito 5,5: Casemiro'yu gözden kaçırdı, arkasından geçen rakibe karşı zorlandı. Tecrübesi her zaman ona yardımcı olmuyor.
Doan 6: Beşli orta sahanın sağ kanadında oynadı, çok fedakarlık yaptı, çok koştu ancak gol bölgesinde net olamadı (66' Sugawara 5: Doan'dan daha savunmacı bir oyun sergiledi, Martinelli'yi markajda çok yumuşak davrandı)
Sano 6,5: Ao Tanaka’nın yerine tercih edildi; Japonya’ya geçici üstünlüğü getiren güçlü ve açılı sağ ayağıyla teknik direktörünü haklı çıkardı
Kamada 5,5: Her zamanki kadar göze çarpmadı; takım arkadaşlarını yönlendirmeliydi, ancak sonunda arka planda kaldı (78' Ao Tanaka 4: Ceza sahası sınırında topu kaybetti; geri pas atmak yerine riske girdi, Brezilya bu hatadan yararlanarak maçı kazandı. Önümüzdeki günlerini, elenmeye mal olan bu hatayı düşünerek geçirecek)
Nakamura 5: Düşük seviyede bir maç çıkardı, hiçbir zaman rakibe baskı yapmadı (78' Junnosuke Suzuki -)
Junya Ito 6: Hatlar arasında hareket ederek rakibe rahatsızlık verdi; ara sıra parladı ama her zaman bir şeyler yaratabileceği izlenimini verdi (78' Machino -)
Maeda 6: Hızla ilerlediğinde rakip onu durdurmakta zorlanıyor, ancak top ayağındayken zorlanıyor.
Ueda 5,5: Birkaç pası fazla kaçırdı, yüksek bir kafa vuruşuyla ilk fırsatı yarattı. Marquinhos ve Gabriel ona çok az alan tanıdı
Moriyasu 5,5: Maçı iyi hazırladı, ikinci yarıda rakibin baskısı altında kaldı ve kontratak için gerekli araçları bulamadı. Oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptı.