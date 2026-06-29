Brezilya-Japonya maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Tanaka affedilemez, Danilo kötü, Suzuki muhteşem, Bruno Guimaraes parladı

Alisson Becker 6: Sano’nun şutunu geç fark etti, ancak ikinci yarıda Ueda’nın şutunu kurtararak takıma moral verdi.

Danilo 5: Ofansif değil, pozisyonel bir bek olarak oynadı; Japonya'nın öne geçmesine yol açan basit bir pas hatası yaptı.

Marquinhos 6: Ueda'ya pek fırsat tanımadı, Japonların nadir ataklarını savuşturdu.

Gabriel 6,5: Kendi bölgesinden kimse geçemedi; Casemiro’ya asist yapma başarısını gösterdi.

Douglas Santos 5,5: Çok az hücum yaptı; Brezilya'nın alamet-i farikası olan hücumcu bekler nerede?

Bruno Guimaraes 7: Orta sahada, Brezilya'nın her şeyin kararmış gibi göründüğü anlarda bile sesini duyuran tek isim. Asla pes etmedi, ikinci yarıda neredeyse bir forvet gibi oynadı. Martinelli'nin golüne asist yapan da oydu.

Casemiro 6: İki yüzlü bir maç: İlk yarı berbat, yapması gereken neredeyse her şeyi yanlış yaptı; ikinci yarıda ise çok etkiliydi. Japonya’nın öne geçmesinde Danilo kadar suçluydu, ancak ikinci yarıda kafa vuruşuyla beraberlik golünü atarak kendini affettirdi (92' Fabinho sv)

Lucas Paquetá 5: Bazen orta saha, bazen ofansif orta saha; maçına bir anlam katamadı; maçın başında yaşadığı ayak bileği sakatlığı da buna katkıda bulundu. Devre arasında oyundan çıktı (46' Endrick 6: Basın ve taraftarların gözdesi, görevini yerine getirdi).

Rayan 6: Sönük geçen ilk yarının ardından, bir forvet daha eklenince daha iyi oynadı.

Matheus Cunha 5: Uzak mesafeden bir şutla Suzuki'yi zorladı, sonra ortadan kayboldu. Belirsiz bir performans. (66' Martinelli 7,5: 96. dakikaya kadar hiç görünmedi, sonra Brezilya'yı son 16'ya taşıyan hareketi yaptı)

Vinicius Junior 6,5: Yarım saat boyunca göze çarpmadı, 34. dakikada Suzuki’yi zorlayan bir orta şutla ortaya çıktı. İkinci yarıda turboyu açtı, sihirli bir hareketle muhteşem bir golün eşiğine geldi, ancak Suzuki kendini aştı ve topu direğe gönderdi.

Ancelotti 7: Oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatını tersine çevirdi. Sonuna kadar gitmek için biraz da şansa ihtiyaç var ve o bunu çok iyi biliyor.



