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Brezilya, İskoçya maçında Vinicius Jr.’ın geçersiz sayılan golüyle ilgili olarak Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya şikayette bulunması üzerine hakemin men edilmesini talep etti
CBF, Vinicius Jr. ile ilgili VAR kararına öfkeli
Olay, Brezilya’nın İskoçya ile oynadığı C Grubu’ndaki son maçın 21. dakikasında yaşandı. Vinicius Jr.’ın daha önce attığı golle Selecao zaten önde iken, Real Madrid’in süperstarı Jack Hendry’den topu kapıp Angus Gunn’ı soğukkanlılıkla geçerek skoru ikiye katlamış gibi görünüyordu. Hakem Cesar Ramos ilk başta orta daireyi işaret etse de, VAR müdahalesi sonucunda gol, pozisyonun oluşum aşamasında bir faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Bu karar, Carlo Ancelotti’nin takımında saha kenarında anında öfkeye yol açtı. Takım, temasın çok az olduğunu ve video incelemesi için gerekli olan “açık ve bariz” eşiği karşılamadığını düşünüyordu. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Samir Xaud, turnuva boyunca hakemlikte tutarlılık eksikliğini eleştirmek üzere FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya doğrudan mektup yazarak konuyu daha da gündeme taşıdı.
- Getty Images Sport
Ramos’un kovulması yönündeki talepler
CBF, Meksikalı hakem Ramos’un gelecekteki Kuzey Amerika görevlerinden çıkarılmasını özellikle talep etti. Brezilya basını Estadao'nun elde ettiği bir belgede, federasyon bu hakemle ilgili "olumsuz bir geçmişe" atıfta bulunarak, 2018 Dünya Kupası grup aşamasındaki İsviçre maçını örnek gösterdi. Federasyon, bu maçta kendilerine açık bir penaltı verilmediğini ve İsviçre'nin beraberlik golüne giden süreçte bir faulün göz ardı edildiğini düşünüyor. Resmi mektupta, önceki sürtüşmeler göz önüne alındığında Ramos'un en başından itibaren bu göreve atanmaması gerektiği savunuluyor.
Messi, ikiyüzlülük iddiasıyla gündeme geldi
İlginç bir gelişme olarak, Brezilya yetkilileri, hakemlerin çifte standart uyguladığı algısını vurgulamak için en büyük rakibini bile örnek gösterdi. CBF’nin mektubunda, turnuvanın erken aşamalarında Lionel Messi’nin Arjantin formasıyla Avusturya’ya karşı attığı bir gol işaret edildi; mektupta, gol öncesindeki benzer fiziksel mücadelelerin diğer ülkeler için geçerli sayılırken, Brezilya’nın haksız bir şekilde cezalandırıldığı öne sürüldü.
Belgede ayrıca, İskoçya aleyhine verilen kararın “sadece Brezilya takımı için değil, aynı zamanda İskoç oyuncular için de beklenmedik göründüğü” belirtildi; oyuncuların anlık tepkileri, golün video incelemesine tabi tutulacağını veya ardından iptal edileceğini beklemediklerini gösteriyordu.
- AFP
Ancelotti, Japonya maçına odaklanıyor
Yönetim kurulu içindeki çekişme tüm şiddetiyle sürerken, Brezilya’nın Houston’da Japonya ile oynayacağı son 32 turu maçı için hazırlıklarını sürdürdüğü bu dönemde Ancelotti, tüm dikkatini sahaya vermiş durumda. VAR ile ilgili tartışmalara rağmen Vinicius Jr. maçın ilerleyen dakikalarında golü bulmayı başardı ve Matheus Cunha üçüncü golü atarak Brezilya’nın grubunu rahatlıkla lider tamamlamasını sağladı. Ancelotti, saha dışı gelişmelere rağmen takımın ilerleyişi konusunda iyimserliğini koruyor.
"Artık bir takım olarak oynuyoruz, hedefimiz de bu. Mükemmel değiliz, iyileştirmemiz gereken noktalar var. Top kontrolündeyken biraz daha hızlı olabiliriz," dedi Ancelotti maçın bitiminde gazetecilere. "Takım çok geliştiği için mutluyum, artık sağlam bir yapımız var. Eleme turlarında sağlamlık çok önemlidir. Sağlam bir takımımız var. İlk maça kıyasla daha az hata yapıyoruz, ritmimiz daha iyi ve forvette daha etkiliyiz."