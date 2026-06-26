Brezilya, İskoçya maçında Vinicius Jr.’ın geçersiz sayılan golüyle ilgili olarak Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya şikayette bulunması üzerine hakemin men edilmesini talep etti

Olay, Brezilya’nın İskoçya ile oynadığı C Grubu’ndaki son maçın 21. dakikasında yaşandı. Vinicius Jr.’ın daha önce attığı golle Selecao zaten önde iken, Real Madrid’in süperstarı Jack Hendry’den topu kapıp Angus Gunn’ı soğukkanlılıkla geçerek skoru ikiye katlamış gibi görünüyordu. Hakem Cesar Ramos ilk başta orta daireyi işaret etse de, VAR müdahalesi sonucunda gol, pozisyonun oluşum aşamasında bir faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu karar, Carlo Ancelotti’nin takımında saha kenarında anında öfkeye yol açtı. Takım, temasın çok az olduğunu ve video incelemesi için gerekli olan “açık ve bariz” eşiği karşılamadığını düşünüyordu. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Samir Xaud, turnuva boyunca hakemlikte tutarlılık eksikliğini eleştirmek üzere FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya doğrudan mektup yazarak konuyu daha da gündeme taşıdı.



