Brezilya-İskoçya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. onlara bedelini ödetti! Selecao’nun süperstarı, kendi kendini yok eden Tartan Army’yi Dünya Kupası’nın eşiğine sürüklerken Neymar da sahalara geri döndü

İlk yarı, İskoçya’nın yaptığı üç hatanın hikâyesiydi: bunlardan biri yanlarına kâr kaldı, ikisi ise acımasızca cezalandırıldı. Maçın başlamasından sadece yedi dakika geçmişti ki, Scott McKenna’nın uzaklaştırma vuruşu engellendi ve top Vini Jr’ın ayağına düştü; Vini Jr soğukkanlılığını koruyarak Angus Gunn’ı geçip topu boş kaleye yuvarladı.

Real Madrid'in yıldızı 15 dakika sonra yine sahneye çıktı; uykuya dalmış Jack Hendry'den topu çaldı ve kalecinin bacaklarının arasından bir vuruşla golü attı, ancak VAR, temas çok az olsa da forvetin rakibini çelme taktığını tespit edince gol, faul nedeniyle iptal edildi.

Ancak Vinicius, devre bitmeden ikinci golünü attı. Matheus Cunha’nın kale çizgisinden uzaklaştırılan şutunun ardından çok geçmeden İskoçya iki kez topu düzgün bir şekilde uzaklaştıramadı ve Bruno Guimaraes’in derin ortasını Brezilya’nın yıldız kanat oyuncusu ilk yarıın uzatma dakikalarında kafayla ağlara gönderdi.

Vini Jr, ikinci yarının henüz altıncı dakikasında hat-trick yapma fırsatını yakaladı, ancak kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu ayağından çıkaramadı. Ancak Brezilya, üçüncü golünü çok beklemek zorunda kalmadı; 60. dakikada Guimaraes’in ceza sahasındaki çok güzel hareketinin ardından Cunha topu ağlara gönderdi.

Bu gol, İskoçları kısa süreliğine canlandırdı; Alisson, arka arkaya gelen bir serbest vuruşu eliyle uzaklaştırmak ve ardından Scott McTominay’ın kafa vuruşunu yere yatarak kurtarmak zorunda kaldı. Diğer tarafta ise Vinicius, hat-trick’ini tamamlamak için birkaç fırsatı kaçırdı, ancak işi çoktan bitmişti.

GOAL, Miami’deki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...