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Brazil GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Brezilya-İskoçya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. onlara bedelini ödetti! Selecao’nun süperstarı, kendi kendini yok eden Tartan Army’yi Dünya Kupası’nın eşiğine sürüklerken Neymar da sahalara geri döndü

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Brezilya
İskoçya
Dünya Kupası
FEATURES
İskoçya - Brezilya
Vinicius Junior

Vinicius Junior’un attığı iki gol, Çarşamba günü Miami’de Brezilya’nın İskoçya’nın hatalarından acımasızca yararlanmasıyla İskoçya’yı Dünya Kupası’ndan elenmenin eşiğine getirdi. Selecao, C Grubu’nu birinci sırada tamamlarken, 3-0’lık yenilgi, İskoçya’nın son 32’ye kalma çabasında en iyi üçüncü sırayı alan takımlar arasına girme şansının zayıf olduğunu gösteriyor.

İlk yarı, İskoçya’nın yaptığı üç hatanın hikâyesiydi: bunlardan biri yanlarına kâr kaldı, ikisi ise acımasızca cezalandırıldı. Maçın başlamasından sadece yedi dakika geçmişti ki, Scott McKenna’nın uzaklaştırma vuruşu engellendi ve top Vini Jr’ın ayağına düştü; Vini Jr soğukkanlılığını koruyarak Angus Gunn’ı geçip topu boş kaleye yuvarladı.

Real Madrid'in yıldızı 15 dakika sonra yine sahneye çıktı; uykuya dalmış Jack Hendry'den topu çaldı ve kalecinin bacaklarının arasından bir vuruşla golü attı, ancak VAR, temas çok az olsa da forvetin rakibini çelme taktığını tespit edince gol, faul nedeniyle iptal edildi.

Ancak Vinicius, devre bitmeden ikinci golünü attı. Matheus Cunha’nın kale çizgisinden uzaklaştırılan şutunun ardından çok geçmeden İskoçya iki kez topu düzgün bir şekilde uzaklaştıramadı ve Bruno Guimaraes’in derin ortasını Brezilya’nın yıldız kanat oyuncusu ilk yarıın uzatma dakikalarında kafayla ağlara gönderdi.

Vini Jr, ikinci yarının henüz altıncı dakikasında hat-trick yapma fırsatını yakaladı, ancak kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu ayağından çıkaramadı. Ancak Brezilya, üçüncü golünü çok beklemek zorunda kalmadı; 60. dakikada Guimaraes’in ceza sahasındaki çok güzel hareketinin ardından Cunha topu ağlara gönderdi.

Bu gol, İskoçları kısa süreliğine canlandırdı; Alisson, arka arkaya gelen bir serbest vuruşu eliyle uzaklaştırmak ve ardından Scott McTominay’ın kafa vuruşunu yere yatarak kurtarmak zorunda kaldı. Diğer tarafta ise Vinicius, hat-trick’ini tamamlamak için birkaç fırsatı kaçırdı, ancak işi çoktan bitmişti.

GOAL, Miami’deki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Alisson (7/10):

    Maçın büyük bir bölümünde sadece seyirci kaldı. İkinci yarıda arka arkaya iki önemli kurtarış yaptı.

    Danilo (6/10):

    John McGinn tarafından yeterince sınanmadı. İkinci yarıda yaptığı kötü bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü ve kırmızı kart görmemesi şanslıydı.

    Marquinhos (6/10):

    İskoçya'nın etkisiz forvet hattı sayesinde rahat bir gece geçirdi. Pasları yeterince iyiydi.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Maçın başında önemli bir müdahale yaptı. İkili mücadelelerde üstünlük sağladı ve çok sayıda pas tamamladı.

    Douglas Santos (6/10):

    Zorlu Ben Gannon-Doak karşısında zorlu bir sınavdan geçti, ancak hücumu iyi destekledi.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Bruno Guimaraes (8/10):

    İkinci golde yaptığı nokta atışı gibi derin ortası, Vini Jr'ın işini kolaylaştırdı. Cunha'ya asist yaparken de harika bir soğukkanlılık sergiledi.

    Casemiro (7/10):

    Kendi ceza sahasında çok önemli bir müdahale yaptı. Üçüncü golde de güzel bir pasla rol oynadı.

    Lucas Paqueta (7/10):

    Defansif olarak büyük çaba gösterdi. Vinicius'un hat-trick'inde bir asist yapması gerekirdi.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Rayan (7/10):

    McKenna'yı durdurmak için hızlı bir karar vererek alışılmadık bir asist yaptı. Topa her sahip olduğunda tehlikeli görünüyordu.

    Matheus Cunha (7/10):

    İlk yarının sonlarında canlandı ve gol atamaması şanssızlıktı. Daha sonra basit bir vuruşla golünü attı.

    Vinicius Junior (8/10):

    Maçın başında yakaladığı fırsatı değerlendirirken soğukkanlılığını koruyarak kaleciyi çalımladı. İlk golü VAR tarafından iptal edilse de, daha sonra kafayla golünü attı. Aslında hat-trick yapması gerekirdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Fabinho (5/10):

    Kasıtlı bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Sol kanatta oyuna girdikten sonra pek topa dokunamadı.

    Neymar (5/10):

    Sahaya geri döndüğünde büyük bir coşkuyla karşılandı, ancak gerçekte ritmini bulamamış görünüyordu. Kaleye bir şut çekti.

    Alex Sandro (N/A):

    Maçı bitirmek için oyuna girdi.

    Endrick (N/A):

    Maç kazanılmış olduğu için gerçek bir etki yaratamayacak kadar geç oyuna girdi.

    Carlo Ancelotti (7/10):

    İskoçya, takımının işini kolaylaştırmış olsa da, tam da umduğu türden bir geceydi. Grup birinciliği kazanıldı, iş tamamlandı.