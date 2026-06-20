Brezilya için büyük sakatlık endişesi: Raphinha, Haiti’yi yendikleri Dünya Kupası maçında sahadan çıkmak zorunda kaldı

Brezilya, Haiti’yi 3-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk zaferini elde etti. Matheus Cunha’nın attığı iki gol ve Vinicius Junior’un golü, maçı sonuçlandırdı ve Selecao’nun C Grubu’ndaki konumunu güçlendirdi.

Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu Raphinha’nın sağlık durumu oldu. Barcelona’nın kanat oyuncusu hamstring sakatlığı geçirdi ve 40. dakikada Bournemouth’un genç oyuncusu Rayan ile değiştirildi. Raphinha’nın bu yıl daha önce de hamstring sorunları yaşamış olması nedeniyle bu sakatlık hemen endişe yarattı; Brezilya sağlık ekibi, sorunun ciddiyetini değerlendirecek.