AFP
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Brezilya için büyük sakatlık endişesi: Raphinha, Haiti’yi yendikleri Dünya Kupası maçında sahadan çıkmak zorunda kaldı
Raphinha'nın sakatlığı, Brezilya'nın ilk Dünya Kupası zaferinin coşkusunu gölgeledi
Brezilya, Haiti’yi 3-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk zaferini elde etti. Matheus Cunha’nın attığı iki gol ve Vinicius Junior’un golü, maçı sonuçlandırdı ve Selecao’nun C Grubu’ndaki konumunu güçlendirdi.
Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu Raphinha’nın sağlık durumu oldu. Barcelona’nın kanat oyuncusu hamstring sakatlığı geçirdi ve 40. dakikada Bournemouth’un genç oyuncusu Rayan ile değiştirildi. Raphinha’nın bu yıl daha önce de hamstring sorunları yaşamış olması nedeniyle bu sakatlık hemen endişe yarattı; Brezilya sağlık ekibi, sorunun ciddiyetini değerlendirecek.
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Ancelotti ve Paqueta endişelere yanıt verdi
Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığın ciddiyetini henüz bilmediğini itiraf etti. İtalyan teknik adam maçın ardından şunları söyledi: "Raphinha yarın muayene edilecek, şu anda ne olduğunu bilmiyoruz."
Orta saha oyuncusu Lucas Paqueta da takım arkadaşının durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Paqueta, "Sanırım hepimiz endişeliyiz. Umarız ciddi bir şey değildir. Henüz bir şey bilmiyorum, muayene olması gerekiyor," dedi.
Neymar’ın dönüşü tam zamanında bir moral kaynağı oldu
Raphinha’nın sakatlığı belirsizliğe yol açarken, Brezilya’ya Neymar konusunda umut verici haberler geldi. Baldır sakatlığı nedeniyle grup aşamasının ilk iki maçını kaçıran forvet, sahalara dönmeye yaklaşıyor. Ancelotti, Neymar’ın dönüşünün artık çok yakın olduğunu doğruladı.
Ancelotti, “Neymar yarın bireysel antrenman yapacak, Pazartesi günü ise takımın geri kalanıyla birlikte antrenmana çıkacak. İskoçya maçında forma giyebilecek” dedi.
- AFP
Brezilya, C Grubu mücadelesine odaklanıyor
Brezilya, C Grubu’nu lider olarak tamamlama yolunda kritik bir aşamaya geldi. Neymar’ın beklenen dönüşü, Ancelotti’nin seçeneklerini güçlendirmeli; ancak dikkatler, Raphinha’nın sağlık kontrolüne odaklanmaya devam edecek. Şu anda dört puanla C Grubu’nun zirvesinde yer alan Selecao, Çarşamba günü Miami Stadyumu’nda İskoçya ile karşılaşacak.