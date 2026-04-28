Brezilya için büyük darbe! Real Madrid'in yıldızı Eder Militao, uyluk sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalınca 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak

Militao, durumuyla ilgili kesin bir uzman görüşü almak üzere Finlandiya'nın Turku kentine gittikten sonra, en kötü senaryo doğrulandı. Globo'nun haberine göre, muayene sonucunda sol uyluk kasında tam tendon yırtılması riski yüksek olan ciddi bir yaralanma tespit edildi. Uzun vadeli kariyerini kurtaracak başka bir seçenek kalmayan Brezilya milli takım oyuncusu, bu Salı günü gerçekleştirilen ameliyat önerisini kabul etti.

Bu tıbbi müdahale, 28 yaşındaki oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor ve en erken Ekim ayında sahalara dönebileceği tahmin ediliyor. İyileşme süresi, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nı tamamen kapsadığından, bu durum hem kulüp hem de ülke için büyük bir darbe oldu. 2022 Katar turnuvasında Selecao forması giyen Militao, artık dünya şöhretine ulaşmak için 2030 yılına kadar beklemek zorunda.