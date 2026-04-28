Getty Images
Çeviri:
Brezilya için büyük darbe! Real Madrid'in yıldızı Eder Militao, uyluk sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalınca 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak
- Getty Images
Ameliyat, Dünya Kupası hayallerine son verdi
Militao, durumuyla ilgili kesin bir uzman görüşü almak üzere Finlandiya'nın Turku kentine gittikten sonra, en kötü senaryo doğrulandı. Globo'nun haberine göre, muayene sonucunda sol uyluk kasında tam tendon yırtılması riski yüksek olan ciddi bir yaralanma tespit edildi. Uzun vadeli kariyerini kurtaracak başka bir seçenek kalmayan Brezilya milli takım oyuncusu, bu Salı günü gerçekleştirilen ameliyat önerisini kabul etti.
Bu tıbbi müdahale, 28 yaşındaki oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor ve en erken Ekim ayında sahalara dönebileceği tahmin ediliyor. İyileşme süresi, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nı tamamen kapsadığından, bu durum hem kulüp hem de ülke için büyük bir darbe oldu. 2022 Katar turnuvasında Selecao forması giyen Militao, artık dünya şöhretine ulaşmak için 2030 yılına kadar beklemek zorunda.
- Getty Images Sport
Real Madrid'in sakatlık krizi derinleşiyor
Militao'nun sakatlığı, sezonun kritik döneminde zaten giderek uzayan sakatlar listesiyle boğuşan Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa için felaket niteliğinde bir gelişme. Los Blancos, bu yaz Brezilya'nın Kuzey Amerika turuna da katılamayacak olan değişken forvet Rodrygo ve yaratıcı orta saha oyuncusu Arda Güler'den yoksun olarak sezonun geri kalanını geçirmek zorunda kalacak. Bu eksikliklere ek olarak, takım Mart ortasından beri ilk tercih edilen kalecisi Thibaut Courtois'dan yoksun. La Liga şampiyonluğu yarışı kaybedilirken, Militao gibi kaliteli bir savunma oyuncusunu kaybetmek, Madrid'in savunmasını inanılmaz derecede savunmasız bırakıyor.
Madrid, Militao'nun ameliyatının başarılı geçtiğini doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Oyuncumuz Eder Militao, bugün sol bacağındaki biseps femoris kasının proksimal tendon yırtığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat, Real Madrid Tıbbi Hizmetleri'nin gözetiminde Dr. Lasse Lempainen tarafından gerçekleştirildi. Militao, önümüzdeki günlerde rehabilitasyon çalışmalarına başlayacak."
Militao için bir kabus döngüsü
Oyuncu için bu son aksilik, fiziksel sorunlardan oluşan ıstırap verici bir döngünün devamı niteliğinde. Son Dünya Kupası'nın sona ermesinden bu yana Militao, dokuz ayrı sakatlık ve üç ameliyat geçirdi. Kariyeri, bu tekrarlayan sorunlar nedeniyle ciddi şekilde aksadı ve son yıllarda 600 günden fazla süreyle sahalardan uzak kalmasına neden oldu.
Mevcut sakatlığı, Real Madrid'in Bernabeu'da Alaves'i mağlup ettiği maçta meydana geldi. Başlangıçta önlem amaçlı olarak devre arasında oyundan alınmasına rağmen, teşhis hızla kötüleşti. Defans oyuncusu, Finlandiya'ya uçmadan önce Pazartesi günü Madrid'de ikinci bir MR çekilmesine rağmen umutluydu, ancak uzmanların kararı kesindi. Artık önümüzdeki beş ay boyunca sahalardan uzak kalacağı zorlu bir rehabilitasyon sürecine odaklanmak zorunda.
- (C)GettyImages
Brezilya, Dünya Kupası planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı
Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası'nın başlamasına sadece birkaç hafta kala savunmasını yeniden şekillendirmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıya. Militao'nun, turnuvada ilerlemek için gerekli olan hız ve fiziksel gücü sağlayarak Selecao'da ilk 11'de yer alacağı kesin gibi görünüyordu. Onun yokluğu, savunmanın merkezinde büyük bir boşluk yaratıyor ve en üst düzeydeki tecrübesi göz önüne alındığında bu boşluğu doldurmak oldukça zor olacak.