Brezilya için büyük bir iyi haber! Raphinha, Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlara geri döndü

Brezilya’nın Dünya Kupası son 16 turu hazırlıkları, Raphinha’nın antrenmanlara geri dönmesiyle ivme kazandı. Barcelona’nın forvet oyuncusu, bu Salı günü New Jersey’de sahada ilk bireysel antrenmanını gerçekleştirdi; bu, grup aşamalarında sahalardan uzak kalmasına neden olan sağ uyluk sakatlığından iyileşme sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.

29 yaşındaki oyuncu, kas sorununu aşmak için Brezilya Milli Takımı’nın sağlık ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Takımın geri kalanına Çarşamba öğleden sonraya kadar dinlenme süresi verilirken, Raphinha yoğun rehabilitasyon programına devam etmek üzere antrenman kampında kaldı ve turnuvanın kritik aşamaları için tam formuna kavuşma konusundaki kararlılığını gösterdi.