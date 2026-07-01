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Brezilya için büyük bir iyi haber! Raphinha, Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlara geri döndü
New Jersey’de kayda değer ilerleme
Brezilya’nın Dünya Kupası son 16 turu hazırlıkları, Raphinha’nın antrenmanlara geri dönmesiyle ivme kazandı. Barcelona’nın forvet oyuncusu, bu Salı günü New Jersey’de sahada ilk bireysel antrenmanını gerçekleştirdi; bu, grup aşamalarında sahalardan uzak kalmasına neden olan sağ uyluk sakatlığından iyileşme sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.
29 yaşındaki oyuncu, kas sorununu aşmak için Brezilya Milli Takımı’nın sağlık ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Takımın geri kalanına Çarşamba öğleden sonraya kadar dinlenme süresi verilirken, Raphinha yoğun rehabilitasyon programına devam etmek üzere antrenman kampında kaldı ve turnuvanın kritik aşamaları için tam formuna kavuşma konusundaki kararlılığını gösterdi.
- Getty Images Sport
Ancelotti için temkinli olmak hâlâ çok önemli
Kanat oyuncusunun sahalara dönüşüyle ilgili olumlu gelişmelere rağmen, Brezilya teknik ekibi sabırlı olmaya hazır. Lucas Paquetá’nın da Japonya maçında yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle tedavi görmesi nedeniyle, Raphinha’nın rekabetçi maçlara erken dönerek bir aksilik yaşamamasını sağlamak için takım içinde bir istek var.
ESPN kaynakları, oyuncunun iyileşme sürecinin umut verici olmasına rağmen, Norveç ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceğinin hâlâ belirsiz olduğunu belirtiyor. Tıbbi ekip, oyuncunun verilerini günlük olarak takip ediyor ve Ancelotti’nin, eski Leeds United oyuncusunun maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğine ya da Brezilya’nın tur atlaması durumunda olası çeyrek final maçı için saklanıp saklanmayacağına ilişkin kararını son anda vermesi bekleniyor.
Fitness ile süregelen bir mücadele
Raphinha’nın son yaşadığı aksilik, benzer sakatlıklarla dolu yakın geçmişi göz önüne alındığında özellikle sinir bozucu. Bu son uyluk sorunu, 2025-26 sezonunda aynı bölgede yaşadığı beşinci sakatlık olup, oyuncu daha önce de çeşitli kas gerilmeleri ve darbeler nedeniyle hem Barcelona’da hem de milli takımda maçlara çıkamamıştı.
Sakatlık, Philadelphia’da Brezilya’nın Haiti’yi 3-0 yendiği maçın ilk yarısında meydana geldi. Kanat oyuncusu, Dünya Kupası hayallerinin sona ermiş olabileceğinden korktuğu için sahadan ayrılırken gözle görülür bir şekilde üzgündü. Ancak, tam bir yırtık yerine kas gerilmesi teşhisi konulması, vücudunun bu hafta artan antrenman yüküne iyi tepki vermesi koşuluyla, sahalara geri dönüş kapısını açık tuttu.
- AFP
Takım kadrosunun derinliğine duyulan içsel güven
ESPN’e göre, Brezilya kampında, yıldız kanat oyuncusuyla gereksiz riskler almadan son 16 turunu geçmek için gerekli kadro derinliğine sahip olduklarına dair yaygın bir güven havası hakim. Raphinha’nın yokluğunda, genç yetenek Rayan ilk 11’de yerini aldı ve Ancelotti’nin taktik düzeni altında kanatta farklı bir dinamik kazandırdı. Öncelik, uzun süreli bir sakatlığa yol açabilecek bir geri dönüşü zorlamak yerine, Barcelona oyuncusunun sonraki turlar için %100 hazır olmasını sağlamaktır.