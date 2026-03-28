Brezilya, Hırvatistan maçı öncesinde Real Madrid'in forveti Vinicius Jr.'ın antrenmana katılmaması nedeniyle sakatlık şoku yaşadı

Selecao, Salı günü Camping World Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde Vinicius Jr.'ın sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyiş yaşıyor. 25 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü yapılan toplu antrenmana katılmadı; takım arkadaşları Orlando'da sahaya çıkarken o, özel bir rehabilitasyon programı uygulamak üzere spor salonunda kaldı.

ESPN'e göre, forvet oyuncusu Brezilya'nın Fransa'ya karşı aldığı son mağlubiyetin ardından kas ağrısı şikayetinde bulundu. Son zamanlarda yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde ciddi bir yırtık tespit edilemese de, sorun kas yorgunluğu olarak sınıflandırıldı. Onu tam antrenmandan uzak tutma kararı, sorunun ağırlaşmasını önlemek için sağlık departmanı tarafından alınan bir önlemdi.