Brezilya, Hırvatistan maçı öncesinde Real Madrid'in forveti Vinicius Jr.'ın antrenmana katılmaması nedeniyle sakatlık şoku yaşadı
Kas yorgunluğu, Brezilya Milli Takımı'nın 10 numarasını sahalardan uzak tutuyor
Selecao, Salı günü Camping World Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde Vinicius Jr.'ın sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyiş yaşıyor. 25 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü yapılan toplu antrenmana katılmadı; takım arkadaşları Orlando'da sahaya çıkarken o, özel bir rehabilitasyon programı uygulamak üzere spor salonunda kaldı.
ESPN'e göre, forvet oyuncusu Brezilya'nın Fransa'ya karşı aldığı son mağlubiyetin ardından kas ağrısı şikayetinde bulundu. Son zamanlarda yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde ciddi bir yırtık tespit edilemese de, sorun kas yorgunluğu olarak sınıflandırıldı. Onu tam antrenmandan uzak tutma kararı, sorunun ağırlaşmasını önlemek için sağlık departmanı tarafından alınan bir önlemdi.
Ancelotti, kadro seçimi konusunda giderek artan bir baş ağrısıyla karşı karşıya
Vinicius Jr.'ın muhtemel sakatlığı, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin giderek uzayan sorunlar listesine bir yenisini daha ekliyor. İtalyan teknik adam, milli maç arası sırasında sakatlanan ve kadrodan resmi olarak çıkarılan Wesley ve Raphinha'nın ayrılmasının ardından kadrosunun zayıfladığını zaten görmüştü. Real Madrid'in süperstarının da durumunun belirsiz hale gelmesiyle birlikte, hücum seçenekleri giderek kısıtlanıyor.
Bu aksiliklere rağmen, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) takımın yıldız oyuncusunun hızlı bir şekilde geri döneceği konusunda iyimser. Resmi açıklama, oyuncunun Pazar günü normal antrenmanlara dönmesi gerektiği yönünde. Ancak, teknik ekip önümüzdeki 48 saat boyunca artan fiziksel yüke verdiği tepkiyi izleyeceği için, oyuncunun 2018 Dünya Kupası finalistlerine karşı oynanacak maçta ilk 11'de yer alıp alamayacağı konusu yakından takip ediliyor.
Taktiksel değişiklikler ve savunma takviyeleri
Selecao için bir başka olumlu haber ise, tecrübeli savunma oyuncusu Marquinhos’un Fransa maçını kaçırmasının ardından tam antrenmanlara geri dönmesi oldu. Marquinhos, antrenmana herhangi bir kısıtlama olmaksızın katıldı ve savunma hattına çok ihtiyaç duyulan bir güç kattı. Ancelotti, antrenmanı çeşitli savunma kombinasyonlarını denemek için kullandı; başlangıçta Danilo, Bremer, Leo Pereira ve Douglas Santos’tan oluşan dörtlü savunma dizilişini sahaya sürdü, ardından Marquinhos, Bremer’in yerine geçti.
Orta saha düzeninde de Casemiro, Andrey Santos ile eşleştirildi. Bu, teknik bir Hırvatistan takımına karşı daha kompakt bir oyun sergilemeleri gerektiğinde Brezilya'nın kullanabileceği yapıyı ima ediyor. Üç kaleci de dahil olmak üzere şu anda kampta 23 oyuncu bulunurken, vurgu, sol kanatta Vinicius'un patlayıcı hızının olası eksikliğini telafi edebilecek dengeli bir kadro bulmaya kaydı.
Orlando hazırlık maçı için son hazırlıklar
Brezilya, Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu maç, hazırlık sürecinin hayati bir parçası olsa da, dikkatler neredeyse tamamen tedavi odasına yönelmiş durumda. Ancelotti, genç savunma oyuncusu Vitor Reis hariç, sakatlanan forvetlerin yerine yedek oyuncuları kadroya çağırmamayı tercih etti; bu da, 10 numara forma giyemeyecek olursa mevcut kadronun sorumluluk alması gerektiği anlamına geliyor.