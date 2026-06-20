Brezilya için bu, unutulmaz bir geceydi – ve belki de aylar süren belirsizliğin ardından gelen ilk gerçek canlanma işaretiydi. Uzun süren deneme aşamaları, beklentilerin altında kalan performanslar ve başarısız başlangıçların ardından, Selecao nihayet Dünya Kupası’na yakışır bir havaya kavuştu. Bu süreçte tarihe de geçtiler; Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ülkesi olarak Almanya’yı geride bıraktılar. İşaretler erken ortaya çıktı. 12. dakikada Bruno Guimaraes, Raphinha'ya pas attı; Raphinha, güzel bir açılış golü olacak bir vuruş yaptı, ancak ofsayt bayrağı kutlamaları yarıda kesti.

Gol 10 dakika sonra geldi - ve görsel açıdan çok daha az etkileyiciydi. Vinicius'un şutu kaleci tarafından kurtarıldı. Hannes Delcroix topu uzaklaştırmaya çalıştı, ancak kayarak yaptığı müdahale Cunha'nın bacağına çarptı ve Cunha topu çizginin ötesine itti. Cunha'nın ikinci golü ise harika bir takım çalışmasının sonucuydu. Vinicius, son savunmacının arkasından koşan Cunha'yı buldu ve Cunha da topu ağlara gönderdi.

"Vinicius'u daha çok iç tarafa yerleştireceğiz. Rayan dış kanatta oynuyordu ve bu rolü çok iyi yerine getirdi. Vinicius tehlikeli bir oyuncu... sahanın ortasında çok yetenekli... pozisyonunu değiştirebilir ve diğer oyuncular da buna uyum sağlayabilir," dedi Ancelotti.

İlk yarı bitmeden bir gol daha atma fırsatı oldu. Vinicius bu fırsatı değerlendirdi. Lucas Paqueta, endişe verecek kadar geniş bir boşluğa topu gönderdi. Vinicius o boşluğa koşarak girdi ve topu alt köşeye gönderdi. Tek gerçek endişe, Raphinha'nın muhtemel hamstring sakatlığıydı; bu durum Ancelotti için kesinlikle büyük bir endişe kaynağı olacak.

"Raphinha'nın durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yarın göreceğiz. Şu an için ne olduğunu bilmiyoruz," dedi Ancelotti.

İkinci yarı ise pek heyecan verici geçmedi. Brezilya kadrosunda yoğun bir rotasyon yaptı ve Endrick ile Gabriel Martinelli'yi oyuna soktu; Endrick, çoğunluğu Brezilyalı olan seyircilerden coşkulu bir alkış aldı. Bir gol attığını sandı, ancak zekice tamamladığı vuruşun ardından ofsayt nedeniyle golü iptal edildi.

Haiti ise hiçbir zaman gerçekten pes etmedi. 1974'ten beri Dünya Kupası'na katılmamış olsalar da, en büyük sahnelere alışkın olmayan bir takım gibi görünmediler. Adil olmak gerekirse, Brezilya sadece daha kaliteli bir kadroya sahipti.

"İlk yarıya kıyasla daha yakın oynadılar. Biz de kontrataklarda fırsatlar yakaladık. Evet, daha yoğun bir oyun sergileyebilirdik, ancak diğer yandan Dünya Kupası'ndaki diğer maçları da düşünmek gerekiyor," dedi Ancelotti.

Onlar için bu, gerçekten de yeni bir başlangıç olabilir.

"Bu maçtan beklediğim buydu. Daha az hata, forvette daha fazla verimlilik ve defansta daha fazla kontrol. Bu iyi bir maçtı ve elbette daha da gelişmemiz gerekiyor," dedi Ancelotti.

GOAL, Philadelphia Stadyumu’ndaki Brezilya oyuncularını değerlendirdi...



