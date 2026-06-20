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Thomas Hindle

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Brezilya-Haiti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. sahneye çıkarken, Matheus Cunha’nın attığı iki gol, Selecao’nun rekor kıran galibiyetinde kendine güvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu

Player ratings
FEATURES
Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası

PHILADELPHIA -- Matheus Cunha forvet pozisyonundaki yeteneğini kanıtlarken, Vinicius Jr. ise üç golün hepsinde rol oynadı; Brezilya, Haiti’yi 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nda ritmini buldu. Real Madrid'in kanat oyuncusu, hem gol atıp hem de asist yaparak en iyi performansını sergiledi ve Selecao'nun C Grubu'nu lider bitirmesi için önemli bir adım attı. Haiti ise tüm çabalarına rağmen, 1974'ten bu yana ilk kez katıldığı turnuvadan elendi.

Brezilya için bu, unutulmaz bir geceydi – ve belki de aylar süren belirsizliğin ardından gelen ilk gerçek canlanma işaretiydi. Uzun süren deneme aşamaları, beklentilerin altında kalan performanslar ve başarısız başlangıçların ardından, Selecao nihayet Dünya Kupası’na yakışır bir havaya kavuştu. Bu süreçte tarihe de geçtiler; Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ülkesi olarak Almanya’yı geride bıraktılar. İşaretler erken ortaya çıktı. 12. dakikada Bruno Guimaraes, Raphinha'ya pas attı; Raphinha, güzel bir açılış golü olacak bir vuruş yaptı, ancak ofsayt bayrağı kutlamaları yarıda kesti.

Gol 10 dakika sonra geldi - ve görsel açıdan çok daha az etkileyiciydi. Vinicius'un şutu kaleci tarafından kurtarıldı. Hannes Delcroix topu uzaklaştırmaya çalıştı, ancak kayarak yaptığı müdahale Cunha'nın bacağına çarptı ve Cunha topu çizginin ötesine itti. Cunha'nın ikinci golü ise harika bir takım çalışmasının sonucuydu. Vinicius, son savunmacının arkasından koşan Cunha'yı buldu ve Cunha da topu ağlara gönderdi.

"Vinicius'u daha çok iç tarafa yerleştireceğiz. Rayan dış kanatta oynuyordu ve bu rolü çok iyi yerine getirdi. Vinicius tehlikeli bir oyuncu... sahanın ortasında çok yetenekli... pozisyonunu değiştirebilir ve diğer oyuncular da buna uyum sağlayabilir," dedi Ancelotti.

İlk yarı bitmeden bir gol daha atma fırsatı oldu. Vinicius bu fırsatı değerlendirdi. Lucas Paqueta, endişe verecek kadar geniş bir boşluğa topu gönderdi. Vinicius o boşluğa koşarak girdi ve topu alt köşeye gönderdi. Tek gerçek endişe, Raphinha'nın muhtemel hamstring sakatlığıydı; bu durum Ancelotti için kesinlikle büyük bir endişe kaynağı olacak.

"Raphinha'nın durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yarın göreceğiz. Şu an için ne olduğunu bilmiyoruz," dedi Ancelotti.

İkinci yarı ise pek heyecan verici geçmedi. Brezilya kadrosunda yoğun bir rotasyon yaptı ve Endrick ile Gabriel Martinelli'yi oyuna soktu; Endrick, çoğunluğu Brezilyalı olan seyircilerden coşkulu bir alkış aldı. Bir gol attığını sandı, ancak zekice tamamladığı vuruşun ardından ofsayt nedeniyle golü iptal edildi.

Haiti ise hiçbir zaman gerçekten pes etmedi. 1974'ten beri Dünya Kupası'na katılmamış olsalar da, en büyük sahnelere alışkın olmayan bir takım gibi görünmediler. Adil olmak gerekirse, Brezilya sadece daha kaliteli bir kadroya sahipti.

"İlk yarıya kıyasla daha yakın oynadılar. Biz de kontrataklarda fırsatlar yakaladık. Evet, daha yoğun bir oyun sergileyebilirdik, ancak diğer yandan Dünya Kupası'ndaki diğer maçları da düşünmek gerekiyor," dedi Ancelotti.

Onlar için bu, gerçekten de yeni bir başlangıç olabilir.

"Bu maçtan beklediğim buydu. Daha az hata, forvette daha fazla verimlilik ve defansta daha fazla kontrol. Bu iyi bir maçtı ve elbette daha da gelişmemiz gerekiyor," dedi Ancelotti.

GOAL, Philadelphia Stadyumu’ndaki Brezilya oyuncularını değerlendirdi...


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Kaleci ve Savunma

    Alisson (7/10):

    Nadir nadir zorlandı. Birkaç kurtarış yaptı. Gerektiğinde topu iyi dağıttı.

    Douglas Santos (6/10):

    Vinicius savunma görevini yerine getirmemeyi tercih ettiğinde, esasen geceyi onun boşluğunu kapatmakla geçirdi.

    Gabriel (7/10):

    Akıllı savunma hamleleriyle Haiti'nin forvetlerini sessiz tuttu. Maçta en fazla topa dokunan oyuncu oldu.

    Marquinhos (7/10):

    Gerektiğinde savunmaya katkıda bulundu. Birkaç zamanında müdahale yaptı.

    Danilo (6/10):

    Çoğu zaman kanatta genişliği koruyarak sahayı düzenli tuttu. Ancak kanatta bir veya iki kez geçildi.

    • Reklam
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Orta saha

    Bruno Guimaraes (7/10):

    Orta sahada pek çok zor işi halletti. Ayrıca bazı güzel paslar da yaptı. Garip bir ikili olsa da, Newcastle'lı oyuncu bu ikiliyi iyi işler hale getiriyor.

    Casemiro (5/10):

    Bir dizi uzun pas denedi ama başarısız oldu; bunların hiçbiri gerçekten işe yaramadı. Orta sahada çok halsiz bir performans sergiledi.

    Lucas Paqueta (8/10):

    Vinicius'a harika bir asist yaptı. Takım oyununda hayati bir rol oynadı. Neymar'ın formda olduğu bir ortamda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

  • Raphinha Getty

    Saldırı

    Vinicius Jr (8/10):

    İlk golün hazırlık aşamasında kilit rol oynadı. İkinci golün asistini yaptı. Üçüncü golü attı. Oyundan çıkana kadar tehlikeli bir oyuncuydu. Bir başka mükemmel performans - ve gelecek için umut verici mi?

    Matheus Cunha (7/10):

    İlk yarıda iki gol attı. İkinci yarıda etkisi biraz azaldı, ancak yine de maça damgasını vurdu. Artık kesinlikle ilk 11'de yer almalı.

    Raphinha (6/10):

    Hamstring sakatlığı şüphesiyle oyundan alınana kadar yaklaşık 35 dakika boyunca canlı bir performans sergiledi. Turnuva umutları açısından kötü bir gelişme olabilir.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Rayan (6/10):

    İlk yarının sonlarında Raphinha'nın yerine oyuna girdi. Sağ kanatta pek bir katkı sağlayamadı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Güzel bir kavisli vuruşla topu direğe çarptırdı. Maçın sonlarında iyi bir gol fırsatı yarattı.

    Endrick (7/10):

    Sahaya girişinde taraftarlar çılgına döndü. Güzel bir golü iptal edildi.

    Danilo (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Ederson (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    İtalyan teknik adam için çok daha iyi bir geceydi. İlk yarıda oyuncularını iyi yönetti ve ikinci yarıda rotasyon yapma fırsatı buldu.

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