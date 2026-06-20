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Thomas Hindle

Çeviri:

Brezilya-Haiti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. liderlik rolünü üstlenirken, Matheus Cunha’nın attığı iki gol, Selecao’nun Dünya Kupası’ndaki özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu

Player ratings
FEATURES
Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası

PHILADELPHIA -- Matheus Cunha forvet pozisyonundaki yeteneğini kanıtlarken, Vinicius Jr. ise üç golün hepsinde rol oynadı; Brezilya, Haiti’yi 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nda ritmini buldu. Real Madrid'in kanat oyuncusu, hem gol atıp hem de asist yaparak en iyi performansını sergiledi ve Selecao'nun C Grubu'nu lider bitirmesi için önemli bir adım attı. Haiti ise tüm çabalarına rağmen, 1974'ten bu yana ilk kez katıldığı turnuvadan elendi.

Brezilya için bu, unutulmaz bir geceydi – ve belki de aylar süren belirsizliğin ardından gelen ilk gerçek canlanma işaretiydi. Uzun süren deneme aşamaları, hayal kırıklığı yaratan performanslar ve yanlış başlangıçların ardından, Selecao nihayet Dünya Kupası havasına benzer bir şey yakaladı. İşaretler erken geldi. 12. dakikada Bruno Guimaraes, Raphinha'ya pas attı; Raphinha, güzel bir açılış golü olacak bir vuruş yaptı, ancak ofsayt bayrağı kutlamaları yarıda kesti.

10 dakika sonra gol geldi - ama görsel açıdan çok daha az etkileyiciydi. Vinicius’un şutu kaleci tarafından kurtarıldı. Hannes Delcroix topu uzaklaştırmaya çalıştı, ancak kayarak yaptığı müdahale Cunha’nın bacağına çarptı ve Cunha topu çizginin ötesine itti. Cunha’nın ikinci golü ise harika bir takım çalışmasının sonucuydu. Vinicius, son savunmacının arkasından koşan Cunha’yı buldu ve Cunha da topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bitmeden bir gol daha atılacaktı. Vinicius bu fırsatı kaçırmadı. Lucas Paqueta, endişe verecek kadar geniş bir boşluğa topu gönderdi. Vinicius o boşluğa koşarak topu alt köşeye yerleştirdi. Tek gerçek endişe, Raphinha'nın muhtemel hamstring sakatlığıydı; bu durumun Ancelotti için büyük bir sorun olacağı tahmin ediliyor.

İkinci yarı ise beklenen heyecanı tam olarak yaşatamadı. Brezilya kadrosunda yoğun bir rotasyon yaptı ve Endrick ile Gabriel Martinelli’yi oyuna soktu; Endrick, Brezilya taraftarlarının ağırlıkta olduğu seyircilerden coşkulu bir alkış aldı. Bir gol attığını sandı, ancak zekice tamamladığı vuruşun ardından ofsayt nedeniyle golü iptal edildi.

Haiti ise hiçbir zaman gerçekten pes etmedi. 1974'ten beri Dünya Kupası'na katılmamış olsalar da, en büyük sahnelere alışkın olmayan bir takım gibi görünmediler. Adil olmak gerekirse, Brezilya daha kaliteli bir kadroya sahipti. Onlar için bu, gerçekten de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

GOAL, Philadelphia Stadyumu’ndaki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Kaleci ve Savunma

    Alisson (7/10):

    Nadir nadir zorlandı. Birkaç kurtarış yaptı. Gerektiğinde topu iyi dağıttı.

    Douglas Santos (6/10):

    Vinicius savunma görevini yerine getirmemeyi tercih ettiğinde, esasen geceyi onun boşluğunu kapatmakla geçirdi.

    Gabriel (7/10):

    Akıllı savunma hamleleriyle Haiti'nin forvetlerini sessiz tuttu. Maçta en fazla topa dokunan oyuncu oldu.

    Marquinhos (7/10):

    Gerektiğinde savunmaya katkıda bulundu. Birkaç zamanında müdahale yaptı.

    Danilo (6/10):

    Çoğu zaman kanatta genişliği koruyarak sahayı düzenli tuttu. Ancak kanatta bir veya iki kez geçildi.

    • Reklam
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Orta saha

    Bruno Guimaraes (7/10):

    Orta sahada pek çok zor işi halletti. Ayrıca bazı güzel paslar da yaptı. Garip bir ikili olsa da, Newcastle'lı oyuncu bu ikiliyi iyi işler hale getiriyor.

    Casemiro (5/10):

    Bir dizi uzun pas denedi ama başarısız oldu; bunların hiçbiri gerçekten işe yaramadı. Orta sahada çok halsiz bir performans sergiledi.

    Lucas Paqueta (8/10):

    Vinicius'a harika bir asist yaptı. Takım oyununda hayati bir rol oynadı. Neymar'ın formda olduğu bir ortamda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

  • Raphinha Getty

    Saldırı

    Vinicius Jr (8/10):

    İlk golün hazırlık aşamasında kilit rol oynadı. İkinci golün asistini yaptı. Üçüncü golü attı. Oyundan alınana kadar tehlikeli bir oyuncuydu. Bir başka mükemmel performans - ve gelecek için umut verici mi?

    Matheus Cunha (7/10):

    İlk yarıda iki gol attı. İkinci yarıda etkisi biraz azaldı, ancak yine de maça damgasını vurdu. Artık kesinlikle ilk 11'de yer almalı.

    Raphinha (6/10):

    Hamstring sakatlığı şüphesiyle oyundan alınana kadar yaklaşık 35 dakika boyunca canlı bir performans sergiledi. Turnuva umutları açısından kötü bir gelişme olabilir.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Rayan (6/10):

    İlk yarının sonlarında Raphinha'nın yerine oyuna girdi. Sağ kanatta pek bir katkı sağlayamadı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Güzel bir kavisli vuruşla topu direğe çarptırdı. Maçın sonlarında iyi bir gol fırsatı yarattı.

    Endrick (7/10):

    Sahaya girişinde taraftarlar çılgına döndü. Güzel bir golü iptal edildi.

    Danilo (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Ederson (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    İtalyan teknik adam için çok daha iyi bir geceydi. İlk yarıda oyuncularını iyi yönetti ve ikinci yarıda rotasyon yapma fırsatı buldu.

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