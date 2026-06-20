Brezilya-Haiti maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr. liderlik rolünü üstlenirken, Matheus Cunha’nın attığı iki gol, Selecao’nun Dünya Kupası’ndaki özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu

Brezilya için bu, unutulmaz bir geceydi – ve belki de aylar süren belirsizliğin ardından gelen ilk gerçek canlanma işaretiydi. Uzun süren deneme aşamaları, hayal kırıklığı yaratan performanslar ve yanlış başlangıçların ardından, Selecao nihayet Dünya Kupası havasına benzer bir şey yakaladı. İşaretler erken geldi. 12. dakikada Bruno Guimaraes, Raphinha'ya pas attı; Raphinha, güzel bir açılış golü olacak bir vuruş yaptı, ancak ofsayt bayrağı kutlamaları yarıda kesti.

10 dakika sonra gol geldi - ama görsel açıdan çok daha az etkileyiciydi. Vinicius’un şutu kaleci tarafından kurtarıldı. Hannes Delcroix topu uzaklaştırmaya çalıştı, ancak kayarak yaptığı müdahale Cunha’nın bacağına çarptı ve Cunha topu çizginin ötesine itti. Cunha’nın ikinci golü ise harika bir takım çalışmasının sonucuydu. Vinicius, son savunmacının arkasından koşan Cunha’yı buldu ve Cunha da topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bitmeden bir gol daha atılacaktı. Vinicius bu fırsatı kaçırmadı. Lucas Paqueta, endişe verecek kadar geniş bir boşluğa topu gönderdi. Vinicius o boşluğa koşarak topu alt köşeye yerleştirdi. Tek gerçek endişe, Raphinha'nın muhtemel hamstring sakatlığıydı; bu durumun Ancelotti için büyük bir sorun olacağı tahmin ediliyor.

İkinci yarı ise beklenen heyecanı tam olarak yaşatamadı. Brezilya kadrosunda yoğun bir rotasyon yaptı ve Endrick ile Gabriel Martinelli’yi oyuna soktu; Endrick, Brezilya taraftarlarının ağırlıkta olduğu seyircilerden coşkulu bir alkış aldı. Bir gol attığını sandı, ancak zekice tamamladığı vuruşun ardından ofsayt nedeniyle golü iptal edildi.

Haiti ise hiçbir zaman gerçekten pes etmedi. 1974'ten beri Dünya Kupası'na katılmamış olsalar da, en büyük sahnelere alışkın olmayan bir takım gibi görünmediler. Adil olmak gerekirse, Brezilya daha kaliteli bir kadroya sahipti. Onlar için bu, gerçekten de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

GOAL, Philadelphia Stadyumu’ndaki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...