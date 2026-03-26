Goal.com
Canlı
Brazil France GFXGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Brezilya-Fransa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Junior, Raphinha ve Casemiro, 10 kişilik Les Bleus’a karşı alınan endişe verici yenilgide hayal kırıklığı yarattı

FEATURES
Brezilya'nın yıldız oyuncuları, Selecao'nun Fransa karşısında 2-1'lik unutulacak bir mağlubiyetle sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansta sönük kaldı. Selecao, sahanın her iki ucunda da zayıftı, orta sahada ise cansızdı ve ancak iş işten geçtikten sonra gerçek anlamda hücum niyeti gösterdi. Carlo Ancelotti'nin oyuncuları, ikinci yarının çoğunu 10 kişi oynayan Les Bleus karşısında kolayca alt edildiği için, Bremer'in son dakikalarda attığı gol oldukça abartılıydı.

Selecao, ilk yarıda hücumda oldukça etkisiz kaldı. Vinicius Jr ve Raphinha’nın forvet hattını oluşturmasına rağmen, Carlo Ancelotti’nin takımı nispeten az sayıda pozisyon yaratabildi. Maç sıkıcı bir hal aldı. Gabriel Martinelli’nin şutu dışarıya gitti. Mike Maignan bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. 

Ve sonra Fransa golü buldu. Basit bir hareketti, Ousmane Dembele'nin Kylian Mbappe'ye attığı pas, Mbappe hızla ilerleyip uzanan Ederson'un üzerinden topu aşırtarak skoru 1-0 yaptı. 

Brezilya, ikinci yarıda daha iyi oynadı. Daha önce hareketsiz olan takım biraz oynamaya başladı ve ara sıra fırsatlar yarattı. Dayot Upamecano, kaleye doğru koşan Wesley'i düşürdüğü için kırmızı kart gördüğünde Brezilya'ya bir umut ışığı daha doğdu. Yine de, 10 kişi kalmasına rağmen Fransa daha fırsatçıydı. 65. dakikada ikinci golü attılar. Michael Olise, Hugo Ekitike'ye harika bir pas verdi ve Ekitike, Ederson'u aşırtarak skoru 2-0'a getirdi.

Ancak Selecao pes etmedi. Golü biraz şans eseri geldi; Bremer, serbest vuruşun ardından topun düşmesini bekleyip ağlara gönderdi. Başka fırsatlar da vardı. Vinicius koşmayı hiç bırakmadı. Joao Pedro da mücadeleyi sürdürdü. Ancak 97. dakikada Vinicius'un şutu dışarı çıkınca, bugünün Brezilya'nın günü olmadığı ve Dünya Kupası'nın başlamasına üç aydan az bir süre kala Ancelotti'nin önünde büyük bir iş olduğu anlaşıldı. 

GOAL, Gilette Stadyumu'ndaki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Leo PereiraGetty

    Kaleci ve Savunma

    Ederson (5/10):

    İki kez gol yediğinde oldukça aptal durumuna düştü. Bunun dışında pek bir şey yapmadı. 

    Wesley (6/10):

    İleri doğru iyi ilerledi ve teknik olarak takımına bir kırmızı kart "kazandırdı". Ancak bazı müdahalelerinde biraz dikkatsizdi. 

    Bremer (5/10):

    Günün tek golünü attı, ancak bu, oldukça kötü bir savunma performansını telafi edemedi. 

    Leo Pereira (4/10):

    Kanalları yeterince iyi takip edemedi ve Fransa savunmayı parçalarken bunun bedelini ödedi. Herkes sahaya çıktığında kesinlikle kadro dışı kalacaktır.

    Douglas Santos (6/10):

    Defans hattında sağlam bir performans sergiledi. Çoğunlukla takımını ayakta tuttu. 

  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Orta saha

    Andrey Santos (5/10):

    Disiplinli bir performans sergiledi. Top kapma mücadelelerinin çoğunu kazandı ve oyununu temiz tuttu. Ancak hücumda yaratıcı fikirler üretemedi. 

    Casemiro (6/10):

    Gerçekten oldukça karışık bir performans sergiledi. Bazen topu etrafa dağıttı, ancak Fransa'nın ilk golünde çok kolay bir şekilde aşıldı ve pasları düzensizdi. İkinci yarının başında muhteşem bir fırsatı kaçırdı, ancak daha sonra sonuna kadar koştu. 

    Raphinha (5/10):

    Bir nevi hücum orta saha rolünde zorlandı. Takım arkadaşlarıyla yeterince bağlantı kuramadı. Unutulabilir bir performansın ardından, söylendiğine göre bir darbe nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

  • Matheus CunhaGetty

    Saldırı

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Hayal kırıklığı yaratan bir saatlik maçta neredeyse hiç varlık gösteremedi. 

    Matheus Cunha (6/10):

    İyi pas bağlantıları kurdu, kanalları iyi kullandı, ancak hiçbir zaman net bir gol pozisyonu yakalayamadı. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Her fırsatta rakibini geçmeye çalıştı ve üç gol şansı yarattı, ancak çoğunlukla hayal kırıklığına uğradı. Brezilya, Dünya Kupası zaferi için bu yıldız oyuncusundan daha fazlasını bekliyor.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Luiz Henrique (7/10):

    Brezilya'nın tek golüne asist yaparak maça damgasını vurdu. 

    Joao Pedro (7/10):

    Fiziksel olarak biraz daha fazla katkı sağladı ve forvette odak noktası oldu. 

    Ibanez (6/10):

    Öne çıkan bir yanı olmayan 20 dakika geçirdi. 

    Danilo (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Igor Thiago (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. Muhtemelen oyuna çok geç girdi. 

    Gabriel Sara (Yok):

    Kısa süreli bir performans. 

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Pek de umut verici bir performans değildi. Brezilya ilk yarıda kötü oynadı ve ancak çok geç olduğunda canlandı. Çok fazla iyileştirme gerekiyor. 

