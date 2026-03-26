Brezilya-Fransa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Junior, Raphinha ve Casemiro, 10 kişilik Les Bleus’a karşı alınan endişe verici yenilgide hayal kırıklığı yarattı

Selecao, ilk yarıda hücumda oldukça etkisiz kaldı. Vinicius Jr ve Raphinha’nın forvet hattını oluşturmasına rağmen, Carlo Ancelotti’nin takımı nispeten az sayıda pozisyon yaratabildi. Maç sıkıcı bir hal aldı. Gabriel Martinelli’nin şutu dışarıya gitti. Mike Maignan bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Ve sonra Fransa golü buldu. Basit bir hareketti, Ousmane Dembele'nin Kylian Mbappe'ye attığı pas, Mbappe hızla ilerleyip uzanan Ederson'un üzerinden topu aşırtarak skoru 1-0 yaptı.

Brezilya, ikinci yarıda daha iyi oynadı. Daha önce hareketsiz olan takım biraz oynamaya başladı ve ara sıra fırsatlar yarattı. Dayot Upamecano, kaleye doğru koşan Wesley'i düşürdüğü için kırmızı kart gördüğünde Brezilya'ya bir umut ışığı daha doğdu. Yine de, 10 kişi kalmasına rağmen Fransa daha fırsatçıydı. 65. dakikada ikinci golü attılar. Michael Olise, Hugo Ekitike'ye harika bir pas verdi ve Ekitike, Ederson'u aşırtarak skoru 2-0'a getirdi.

Ancak Selecao pes etmedi. Golü biraz şans eseri geldi; Bremer, serbest vuruşun ardından topun düşmesini bekleyip ağlara gönderdi. Başka fırsatlar da vardı. Vinicius koşmayı hiç bırakmadı. Joao Pedro da mücadeleyi sürdürdü. Ancak 97. dakikada Vinicius'un şutu dışarı çıkınca, bugünün Brezilya'nın günü olmadığı ve Dünya Kupası'nın başlamasına üç aydan az bir süre kala Ancelotti'nin önünde büyük bir iş olduğu anlaşıldı.

