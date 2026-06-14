Brezilya-Fas maçı: Vinicius Jr. Selecao'yu kurtardı; Casemiro'nun vasat performansı Carlo Ancelotti'nin kafasında cevaplardan çok soru işaretleri bıraktı

Casemiro (4/10):

Orta sahada tam bir kabus yaşadı. Maçın temposuna hiçbir zaman ayak uyduramadı, ilk yarı bitmeden sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı.

Bruno Guimaraes (6/10):

Orta saha ikilisinin daha iyisiydi. Vini'ye asist yaptı ve sahada daha etkili bir şekilde hareket etti.

Lucas Paqueta (5/10):

İlk yarıda uzun süre ortada yoktu, ardından Yassine Bounou'dan etkileyici bir kurtarış kopardı. Maçı Brezilya oyuncuları arasında en fazla defansif katkı sağlayan isim olarak tamamladı.