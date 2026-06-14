Brezilya-Fas maçı: Vinicius Jr. Selecao'yu kurtardı; Casemiro'nun vasat performansı Carlo Ancelotti'nin kafasında cevaplardan çok soru işaretleri bıraktı

Brezilya maçın başlarında oyuna giremedi ve bunun bedelini ödedi. Fas’ın golü muhteşemdi. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Brahim Diaz, topu Brezilya’nın stoperlerinin arasından sızdırdı. Bu sezon PSV formasıyla 15 gol atan Ismael Saibari, topa koşarak kalecisi Alisson’un üzerinden topu ağlara gönderdi.
Brezilya, aniden karşılık verdi. Vinicius Jr, yakaladığı ilk fırsatı değerlendirdi. Fas, ona biraz fazla boşluk bıraktı. Real Madrid'in kanat oyuncusu, içeriye doğru kesip sağ ayağıyla topu üst köşeye gönderdi ve şaşırtıcı derecede durgun olan stadyuma biraz hareketlilik kattı.
İkinci yarı umut vaat ediyordu, ancak itiraf etmek gerekirse bu umutların çok azı gerçekleşti. Brezilya, devre arasında zor anlar yaşayan Casemiro'yu oyundan aldı ve Matheus Cunha ile kalite katmaya çalıştı. Ancak Manchester United oyuncusu hiçbir zaman beklenen performansı gösteremedi. Vinicius iyi performansını sürdürse de ikinci gol bir türlü gelmedi. Bu arada Fas ise savunmaya çekilip direndi. Görünüşe göre her iki takım da birer puanı kabul edecek gibi görünüyor; önlerinde daha zayıf rakipler var.
GOAL, New York/New Jersey Stadyumu'ndaki Brezilya oyuncularını değerlendiriyor...